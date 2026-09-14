เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวหญิงรัฐฟลอริดา สาดอึใส่เพื่อนบ้าน กล่าวหาว่าเล่นชู้กับสามี
เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบตัวหญิงรัฐฟลอริดา สาดอึใส่เพื่อนบ้าน กล่าวหาว่าเล่นชู้กับสามี เจ้าตัวให้การปฏิเสธ บอกที่บ้านห้องน้ำใช้ไม่ได้
เมื่อวันที่ 11 กันยายน สำนักข่าว NBC ได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้าจับกุมนาง เยอร์ซี มาชาโด ริเวรา ฐานความผิดในข้อหาบุกรุกเคหสถานที่มีผู้อยู่อาศัย และทำร้ายร่างกาย ภายหลังจากที่เธอก่อเหตุสาดอุจจาระใส่เพื่อนบ้าน หลังจากที่เธอกล่าวหาว่าเพื่อนบ้านหลับนอนกับสามีของเธอ
อ้างอิงจากรายงานระบุว่านางริเวราได้บุกไปทุบประตูบ้านของคู่กรณี และเมื่อคู่กรณีเปิดประตู เธอก็กล่าวหาว่าคู่กรณีมีเพศสัมพันธ์กับสามีของตนเอง ก่อนที่เธอจะบุกเข้าไปในบ้านของคู่กรณีและใช้ถังสาดอุจจาระมนุษย์ และออกจากที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นนายริเวราให้การปฏิเสธ โดยระบุว่าเธอกำลังหาทางกำจัดอุจจาระและที่จะเข้าไปเพราะที่บ้านใช้ห้องน้ำไม่ได้ ก่อนจะระบุว่าเธอกับคู่กรณีมีข้อพิพาทเรื่องกลิ่นและกล่าวหาว่าเพื่อนบ้านใช้ไม้ตีศีรษะของเธอ อย่างไรก็ตามศาลยังคงคุมขังนางริเวรา และรอขึ้นศาลต่อไป
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