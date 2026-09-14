ศาลออสเตรเลียยังไม่ให้ประกัน “แอร์มีนา” ถูกรวบคดีขนยา นัดขึ้นศาลใหม่ ต.ค.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 13:34 น.

ศาลออสเตรเลียยังไม่ให้ประกัน “แอร์มีนา” ถูกรวบคดีขนยา โดยทางทนายขอเลื่อนพิจารณาคดี หลังทั้งสองฝั่งได้เริ่มเจรจากันแล้ว นัดขึ้นศาลใหม่ ต.ค.

จากกรณีที่เจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลีย และกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลีย เข้าจับกุมหญิงชาวไทย หรือ แอร์มีนาอายุ 26 ปี ซึ่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2569 สืบเนื่องจากหน้าที่ตรวจค้นว่าพนักงานคนดังกล่าวลักลอบขนเฮโรอีนน้ำหนัก 1 กิโลกรัม มูลค่า 10 ล้านบาท ก่อนที่ในเวลาทางสายการบินไทยจะยอมรับว่าเป็นพนักงานบนเที่ยวบิน TG 465 นั้น

ล่าสุดสำนักข่าว นิวส์เอยู รายงานถึงประเด็นดังกล่าวว่า น.ส.มีนา ปรากฎตัวต่อศาลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ถูกคุมตัว โดยทนายได้ขอเลื่อนการพิจารณาคดีต่อผู้พิพากษา

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ศาลได้รับแจ้งว่าคู่ความได้ “เริ่มหารือเพื่อหาทางยุติข้อพิพาท” แล้ว และกำลังขอ “เวลาเพื่อให้กระบวนการดังกล่าวสามารถดำเนินต่อไปได้” ซึ่งทางผู้พิพากษาระบุว่านี่เป็น “สัญญาณที่ดี” และสั่งให้ น.ส.มีนา ถูกคุมขังต่อ และกำหนดขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่ 12 ต.ค.

สำหรับ น.ส.มีนา ถูกตั้งข้อหา ลักลอบนำเข้าและครอบครองยาเสพติดผิดกฎหมายในปริมาณที่สามารถนำไปจำหน่ายได้ ซึ่งความผิดทั้งสองข้อหานี้มีโทษจำคุกสูงสุดถึง 25 ปี

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 13:34 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 13:34 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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