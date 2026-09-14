เขมรทัวร์ลง “ลิซ่า” เคลมรำไทย ซีรีส์ White lotus ลั่น ก๊อปวัฒนธรรมเขมร

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 14:08 น.
สารคดีลิซ่า Always Lalisa เจอเขมรดราม่าก๊อปรำไทย

ลิซ่า BlackPink เจอดราม่าชาวกัมพูชาเคลมฉากซ้อมรำไทยซ้ำเข้าฉากซีรีส์ White lotus ในสารคดี Always Lalisa แฟนไทยแห่ป้องวัฒนธรรม

ฮือฮากันทั่วโลกเมื่อร็อกสตาร์สาว ลิซ่า BlackPink ปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีเรื่องยาว Always Lalisa ถ่ายทอดชีวิตช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจากการพักกิจกรรมวง K-pop ชื่อดัง ก้าวสู่เส้นทางศิลปินเดี่ยวเต็มตัว สารคดีติดตามชีวิตการทำอัลบัมเดี่ยว Alter Ego การเดบิวต์ซีรีส์ The White Lotus ซีซัน 3 และการเตรียมตัวขึ้นเวที Coachella 2025

เนื้อหาจะพาแฟน ๆ เจาะลึกเส้นทางของเด็กสาวที่จากบ้านเกิดเมืองไทยในวัย 14 ปีไปเป็นศิลปินฝึกหัดที่เกาหลีใต้ จนกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลก การบุกตลาดเพลงตะวันตกทำให้ลิซ่าต้องรับมือกับความท้าทายและแรงกดดันเพื่อสร้างตัวตนใหม่ สารคดีเปิดโอกาสให้เห็นตัวตนและจุดเปลี่ยนสำคัญของศิลปินสาว โดยมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ประเทศไทยวันที่ 12 ตุลาคม 2569

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หลังจากปล่อยตัวอย่างสารคดีออกมากลับเกิดประเด็นร้อนข้ามประเทศ เนื่องจากมีฉากลิซ่าซ้อมรำระบำศรีวิชัยกับคณะไก่แก้วการละคร ภายในห้องซ้อมของโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นช่วงถ่ายทำซีรีส์ The White Lotus เมื่อเดือนเมษายน 2024

ลิซ่ารำสารคดี Always Lalisa-2
ภาพจาก Youtube : LLOUD Official

ฉากซ้อมรำไทยนี้ทำให้ชาวกัมพูชาบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นโจมตี บางส่วนมองว่าจังหวัดบุรีรัมย์ หรือบ้านเกิดของลิซ่าเคยเป็นอดีตจังหวัดของกัมพูชาที่เสียให้สยามในยุคอาณานิคมฝรั่งเศส ความเห็นหนึ่งอ้างว่าคนไทยไม่เคยยอมรับว่าวัฒนธรรมไทยได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมเขมร

อีกความเห็นหนึ่งเผยว่า ประเทศไทยเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมบนดินแดนเดิม หากไม่มีเส้นแบ่งพรมแดนก็คงเป็นวัฒนธรรมเขมรไปแล้ว

ด้านแฟนคลับชาวไทยไม่อยู่เฉยออกมาตอบโต้ปกป้องลิซ่าและวัฒนธรรมไทย โดยชี้ให้เห็นว่าศิลปินสาวตั้งใจนำเสนอความเป็นไทยให้คนทั่วโลกได้เห็นมาตลอด แฟนชาวไทยใช้โอกาสนี้และฐานแฟนคลับที่มีอยู่ทั่วโลกช่วยกันชี้แจงความจริงและปกป้องวัฒนธรรมไทยให้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลกต่อไป

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ลิซ่ารำไทยในสารคดี Always Lalisa
ภาพจาก Youtube : LLOUD Official
ลิซ่า-1
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า-2
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m
ลิซ่า-3
ภาพจาก Instagram : lalalalisa_m

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 14:08 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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