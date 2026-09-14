ไขที่มาเงิน 2,000 ล้าน “หลวงพ่อเณร” สร้างโรงพยาบาลดอนเมือง ไม่ใช่ทรัพย์ส่วนตัว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 13:26 น.
ไขที่มาเงิน 2,000 ล้าน “หลวงพ่อเณร” สร้างโรงพยาบาลดอนเมือง ไม่ใช่ทรัพย์ส่วนตัว

ศ.บรรจบ บรรณรุจิ ชี้แจงกระแสข่าว “หลวงพ่อเณร” บริจาคเงิน 2,000 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลดอนเมือง เป็นเงินสมทบจากผู้บริจาครายใหญ่ ประชาชน และงบประมาณกรุงเทพมหานคร หลวงพ่อทำหน้าที่เป็นสะพานบุญ ศูนย์กลางระดมทุน ไม่ได้ถือครองเงินเป็นทรัพย์ส่วนตัว

จากกรณีโลกออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลว่า พระพรหมวชิรคุณาธาร หรือ “หลวงพ่อเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร บริจาคเงินจำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง จนมีผู้แชร์และร่วมอนุโมทนาบุญเป็นจำนวนมากนั้น

ล่าสุด วันที่ 14 กันยายน 2569 ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท บรรจบ บรรณรุจิ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและราชบัณฑิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพจ “Banjob Bannaruji – บ้านบรรณรุจิ” เพื่อชี้แจงว่า เงินที่ใช้ดำเนินโครงการไม่ได้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระพรหมวชิรคุณาธาร

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ศ.บรรจบอธิบายว่า งบประมาณสำหรับก่อสร้างโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งพระพรหมวชิรคุณาธารมีส่วนผลักดัน มาจาก 3 แหล่งสำคัญ ได้แก่

  1. เงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธารายใหญ่ เช่น เศรษฐี คหบดี และเจ้าของธุรกิจที่เคารพนับถือพระพรหมวชิรคุณาธาร
  2. งบประมาณที่กรุงเทพมหานครจัดสรรให้ในแต่ละปี
  3. เงินบริจาคจากประชาชนและผู้มีจิตศรัทธารายย่อย

เงินทั้งหมดจึงเป็นเงินสมทบจากหลายฝ่าย โดยมีพระพรหมวชิรคุณาธารเป็นศูนย์กลางประสานระหว่างภาคเอกชน ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และประชาชน เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างสถานพยาบาลตามวัตถุประสงค์

ศ.บรรจบย้ำว่า พระพรหมวชิรคุณาธารไม่มีสิทธิ์ถือครองเงินดังกล่าวเป็นการส่วนตัว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การนำเสนอข่าวก่อนหน้านี้อาจเขียนอย่างรวบรัด เพื่อสื่อถึงการเสียสละของพระสงฆ์ แต่ถ้อยคำดังกล่าวอาจทำให้สังคมเข้าใจผิดว่าเงินจำนวน 2,000 ล้านบาทเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระพรหมวชิรคุณาธาร

โรงพยาบาลดอนเมืองเกิดจากความร่วมมือหลายฝ่าย

โรงพยาบาลที่ถูกกล่าวถึงมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วรปุญญมหาเถระ” ตั้งอยู่ริมถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

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โครงการก่อสร้างตั้งอยู่บนที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เนื้อที่กว่า 18 ไร่ โดยมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้เช่าที่ดินในอัตราร้อยละ 1 ของราคาประเมิน พระพรหมโมลี เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เป็นประธานอุปถัมภ์ ส่วนพระพรหมวชิรคุณาธารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีบทบาทในการดำเนินการก่อสร้างอาคาร

กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการอาคารชั่วคราวในระยะแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 รองรับบริการผู้ป่วยนอก การตรวจรักษาโรคทั่วไป และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ไม่มีภาวะซับซ้อน ก่อนวางแผนพัฒนาเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียงเต็มรูปแบบ

ขณะเดียวกัน ข้อมูลที่คณะผู้บริหารโรงพยาบาลเปิดเผยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 ระบุว่า แผนสร้างโรงพยาบาลขนาด 200 เตียงเต็มรูปแบบอยู่ระหว่างการออกแบบและขออนุมัติงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร วงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท ใช้เวลาดำเนินการราว 4 ปี

ดังนั้น ตัวเลข 2,000 ล้านบาทที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์จึงไม่ควรถูกอธิบายว่าเป็นเงินส่วนตัวที่พระพรหมวชิรคุณาธารนำมาบริจาคทั้งหมด จนกว่าจะมีเอกสารแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายและแหล่งเงินของโครงการอย่างเป็นทางการ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 13:26 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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