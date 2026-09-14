“ภราดร” เผย “คลัง” เตรียมพิจารณาต่อ “ไทยช่วยไทยพลัส” หรือไม่ ยืนยันมีงบพอ
ภราดร เผยกระทรวงการคลัง เตรียมพิจารณาต่อ “ไทยช่วยไทยพลัส” หรือไม่ ยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอ เนื่องจากส่วนแรกยังเหลืออยู่ 4-5 หมื่นล้าน
นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 ว่า เป็นเรื่องของกระทรวงการคลัง ไปประเมินสถานการณ์ว่าจะมีการต่ออายุหรือไม่ หรือจะขยายไปอีกกี่เดือน ซึ่งขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรก
โดยงบประมาณ จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 2 แสนล้านแรก จะนำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยหรือไม่ นายภราดร ระบุว่า งบประมาณในส่วนแรกยังเหลืออยู่ 4-5 หมื่นล้านบาท ซึ่งหากจะไปดำเนินการโครงการต่อ หากกระทรวงการคลังเห็นว่ามีความจำเป็น รัฐบาลก็มีงบประมาณเพียงพอ
เมื่อถามย้ำว่านายกรัฐมนตรีไฟเขียวให้ดำเนินโครงการใช่หรือไม่ นายภราดร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี ไฟเขียวในหลักการ หากกระทรวงการคลังว่ามีความเหมาะสมและมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อก็สามารถดำเนินการได้
ส่วนแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในการจัดทำโครงการมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน หรือแหล่งอื่น นายภราดร ระบุว่า รัฐบาลมีเงินหลายกระเป๋า ทั้งงบประมาณปกติ และงบเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ก็สามารถนำมาใช้ได้ ถ้าสถานการณ์บอกว่าจำเป็น
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