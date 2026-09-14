สุดสยอง! สาวอินเดีย วัย 25 โดนชิงช้าสวรรค์ดูดผม กระชากจนหนังศีรษะหลุด

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 13:40 น.
สุดสยอง! สาวอินเดีย วัย 25 โดนชิงช้าสวรรค์ดูดผม กระชากจนหนังศีรษะหลุด

สุดสยอง! สาวอินเดีย วัย 25 โดนชิงช้าสวรรค์ดูดผม กระชากจนหนังศีรษะหลุด ตำรวจ-ชาวบ้านรุดช่วยรอดตายหวุดหวิด

ที่เมืองยาวาตมาล รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย เกิดเหตุหญิงรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังเส้นผมเข้าไปติดในลูกปืนของเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์กลางงานเทศกาล จนหนังศีรษะฉีกขาด เนื่องจากเครื่องเล่นดึงรั้งเส้นผมอย่างรุนแรง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ในงานเทศกาล Tanha Pola ซึ่งจัดขึ้นในเมืองยาวาตมาล รัฐมหาราษฏระ เป็นเทศกาลประจำปีที่จัดขึ้นตามประเพณี มีผู้หญิงและเด็กจำนวนมากจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาร่วมงาน เพื่อขอพรที่วัดใกล้เคียง

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บาหลี มาโรตี ตาลิโคเต อายุ 25 ปี ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ ขณะเกิดเหตุกำลังนั่งเครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์ เมื่อเครื่องเล่นเริ่มหมุนด้วยความเร็วสูง เส้นผมของเธอเข้าไปติดในลูกปืนที่กำลังหมุนอยู่ด้านหลังที่นั่ง และเครื่องเล่นยังคงหมุนด้วยความเร็วสูงต่อไป ทำให้เกิดการกระชากผมอย่างรุนแรง จนหนังศีรษะหลุดลอกออกเป็นแผ่นใหญ่

เธอส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด ทำให้ผู้ที่มาร่วมงานหันมามองและพยายามช่วยเหลืออย่างโกลาหล เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำการอยู่ต้องเข้าระงับเหตุทันที จากนั้นเจ้าหน้าที่อื่นรุดไปยังที่เกิดเหตุ พร้อมชาวบ้านในพื้นที่ ช่วยกันหยุดเครื่องเล่นที่กำลังหมุนอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นำผู้บาดเจ็บลงมาจากเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย และนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บทันที เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องเล่นในงานเทศกาลต่างๆ ในพื้นที่

ที่มา: NDTV

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 13:40 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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