ไวยาวัจกรวัดจุฬามณี ยันไม่เกี่ยวกับวัดแน่นอน หลังเพจดังใบ้เรื่องแซ่บวงการสงฆ์
ไวยาวัจกรวัดจุฬามณี ยันไม่เกี่ยวกับวัดแน่นอน หลังเพจดังใบ้เรื่องแซ่บวงการสงฆ์ ไม่เคยอนุญาตให้บุคคลภายนอกมาจัดสร้างเพื่อหาผลประโยชน์
จากกรณีที่ บิ๊กเกรียน ได้เขียนข้อความว่า “วงการพะโล้สั่นสะเทือนอีกแล้ว สมีโชติ-ยาหยีสีกาเอ๋ ยังไม่สะเด็ดน้ำ มีดราม่า สาดวัดดังแถวๆอัมพวา สมุทรสงคราม อีกแล้วค่ะ”
ก่อนที่ด้าน Survive – สายไหมต้องรอด โพสต์ข้อความระบุว่า “เหลือจะเชื่อ! เตรียมจับพระดัง! ดังกว่า #ทิดโชติ ก็วัดนี้แหละ สายมูต้องเคยไป!! กังวลกลัวพระที่เก็บไว้จะขายไม่ออก คนซื้อไปแล้วจะแห่คืน!” สร้างเสียงฮือฮานั้น
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวในพื้นที่เดินทางไปยังวัดจุฬามณี และได้พูดคุยกับนายวิวรรธ โตเหมือน ไวยาวัจกรวัดจุฬามณี กล่าวว่า ข่าวดรามาที่เกิดขึ้น ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวัดจุฬามณี เพราะในภาคกลางและอัมพวามีวัดมากมาย หากบอกว่าวัดไปขอให้คนอื่นสร้างวัตถุมงคลให้นั้น ขอยืนยันว่าตั้งแต่ตนเข้ามารับหน้าที่ในปี 2563 ไม่เคยเห็นและไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้
วัดจุฬามณีเป็นผู้จัดสร้างเองทั้งหมดตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพื่อสาธารณประโยชน์และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ทรุดโทรม ไม่เคยอนุญาตให้บุคคลภายนอกมาจัดสร้างเพื่อหาผลประโยชน์ ยกเว้นองค์กรการกุศลที่มาขออนุญาตเพื่อนำทุนไปทำประโยชน์จริงๆ ซึ่งหลวงพ่อจะพิจารณาเป็นกรณีไป
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