บีบหัวใจ ดช. 15 เรือล่ม ลอยกลางทะเล 62 ชม. เห็นพี่ชายจมน้ำดับต่อหน้า
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า เด็กหนุ่มชาวอลาสกาวัย 15 ปี รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์หลังติดอยู่บนเรือคว่ำกลางทะเลแบริ่งนานถึง 62 ชั่วโมง ทว่าเบื้องหลังการรอดชีวิตกลับกลายเป็นเรื่องสะเทือนขวัญ เมื่อเจ้าตัวต้องทนเห็นพี่ชายและลูกพี่ลูกน้องเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา
ผู้รอดชีวิตคือ เดเรก ปาร์กเกอร์ อักห์นาอังกา (Derek Parker Aghnaanga) ออกเรือไปตกปลาแฮลิบัตพร้อมกับพี่ชายและลูกพี่ลูกน้อง เรือลำเล็กเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำใกล้เกาะเซนต์ลอว์เรนซ์ เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ทำให้เรือลอยเคว้งออกสู่ทะเลแบริ่งอันหนาวเหน็บ
ตำรวจรัฐอลาสกาได้รับแจ้งเรื่องคนหายในคืนวันอาทิตย์ ก่อนประสานหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ ช่วยเหลือ จนกระทั่งช่วงเช้าวันจันทร์ เวลาประมาณ 10.30 น. เจ้าหน้าที่พบเด็กหนุ่มนั่งเกาะอยู่บนท้องเรือที่พลิกคว่ำ จึงประสานเรือประมง นอร์ทเวสต์ เอกซ์พลอเรอร์ เข้าช่วยเหลือขึ้นเรืออย่างปลอดภัย
อดัม ไวต์ กัปตันเรือประมงที่เข้าช่วยเหลือ เล่าเหตุการณ์นาทีชีวิตว่า ระหว่างช่วยเหลือนั้น เด็กหนุ่มตัวสั่นสะท้าน ปากสั่นพูดออกมาทั้งน้ำตาว่า พี่ชายร่างยังติดอยู่ใต้ท้องเรือ ส่วนลูกพี่ลูกน้องเพิ่งหมดแรงลื่นไถลตกจากหลังเรือจมหายไปในคืนก่อนหน้าที่จะได้รับความช่วยเหลือ
ผู้เสียชีวิตคือ ซิดนีย์ คูโลวิยี พี่ชายวัย 35 ปี ซึ่งทำหน้าที่กัปตันเรือ ร่างติดอยู่ใต้ท้องเรือตั้งแต่ตอนเรือล่ม ส่วน บาร์ตัน รูคอก ลูกพี่ลูกน้องวัย 34 ปี พยายามเอาชีวิตรอดร่วมกันก่อนจะหมดแรงจมน้ำ
ขณะเข้าช่วยเหลือ อุณหภูมิของน้ำทะเลเย็นจัดเพียง 10 องศาเซลเซียส เด็กหนุ่มตกอยู่ในภาวะอุณหภูมิกายต่ำอย่างรุนแรง ทนอยู่บนซากเรือตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันอังคารโดยไม่มีทั้งอาหารและน้ำดื่ม ลูกเรือช่วยกันใช้ผ้าห่มคลุมตัว พูดคุยประคับประคองสติ ก่อนนำตัวส่งเมืองโนมเพื่อพากลับไปพบครอบครัว ขณะนี้ทางครอบครัวได้เปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์ GoFundMe เพื่อนำเงินมาจัดพิธีศพให้แก่ผู้เสียชีวิตทั้งสองราย
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