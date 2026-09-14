บีบหัวใจ ดช. 15 เรือล่ม ลอยกลางทะเล 62 ชม. เห็นพี่ชายจมน้ำดับต่อหน้า

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 12:53 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 13:01 น.
ภาพกราฟิกเรือคว่ำกลางทะเลและเรือประมงเข้าช่วยเหลือ ประกอบข่าวเด็กชายอลาสกาวัย 15 ปี ลอยกลางทะเลแบริ่ง 62 ชั่วโมง

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า เด็กหนุ่มชาวอลาสกาวัย 15 ปี รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์หลังติดอยู่บนเรือคว่ำกลางทะเลแบริ่งนานถึง 62 ชั่วโมง ทว่าเบื้องหลังการรอดชีวิตกลับกลายเป็นเรื่องสะเทือนขวัญ เมื่อเจ้าตัวต้องทนเห็นพี่ชายและลูกพี่ลูกน้องเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา

ผู้รอดชีวิตคือ เดเรก ปาร์กเกอร์ อักห์นาอังกา (Derek Parker Aghnaanga) ออกเรือไปตกปลาแฮลิบัตพร้อมกับพี่ชายและลูกพี่ลูกน้อง เรือลำเล็กเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำใกล้เกาะเซนต์ลอว์เรนซ์ เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ทำให้เรือลอยเคว้งออกสู่ทะเลแบริ่งอันหนาวเหน็บ

เดเรก ปาร์กเกอร์ อักห์นาอังกา เด็กชายวัย 15 ปี ผู้รอดชีวิตจากเหตุเรือล่มในทะเลแบริ่ง รัฐอลาสกา

โฆษณา

ตำรวจรัฐอลาสกาได้รับแจ้งเรื่องคนหายในคืนวันอาทิตย์ ก่อนประสานหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ ช่วยเหลือ จนกระทั่งช่วงเช้าวันจันทร์ เวลาประมาณ 10.30 น. เจ้าหน้าที่พบเด็กหนุ่มนั่งเกาะอยู่บนท้องเรือที่พลิกคว่ำ จึงประสานเรือประมง นอร์ทเวสต์ เอกซ์พลอเรอร์ เข้าช่วยเหลือขึ้นเรืออย่างปลอดภัย

อดัม ไวต์ กัปตันเรือประมงที่เข้าช่วยเหลือ เล่าเหตุการณ์นาทีชีวิตว่า ระหว่างช่วยเหลือนั้น เด็กหนุ่มตัวสั่นสะท้าน ปากสั่นพูดออกมาทั้งน้ำตาว่า พี่ชายร่างยังติดอยู่ใต้ท้องเรือ ส่วนลูกพี่ลูกน้องเพิ่งหมดแรงลื่นไถลตกจากหลังเรือจมหายไปในคืนก่อนหน้าที่จะได้รับความช่วยเหลือ

ผู้เสียชีวิตคือ ซิดนีย์ คูโลวิยี พี่ชายวัย 35 ปี ซึ่งทำหน้าที่กัปตันเรือ ร่างติดอยู่ใต้ท้องเรือตั้งแต่ตอนเรือล่ม ส่วน บาร์ตัน รูคอก ลูกพี่ลูกน้องวัย 34 ปี พยายามเอาชีวิตรอดร่วมกันก่อนจะหมดแรงจมน้ำ

ขณะเข้าช่วยเหลือ อุณหภูมิของน้ำทะเลเย็นจัดเพียง 10 องศาเซลเซียส เด็กหนุ่มตกอยู่ในภาวะอุณหภูมิกายต่ำอย่างรุนแรง ทนอยู่บนซากเรือตั้งแต่วันเสาร์จนถึงวันอังคารโดยไม่มีทั้งอาหารและน้ำดื่ม ลูกเรือช่วยกันใช้ผ้าห่มคลุมตัว พูดคุยประคับประคองสติ ก่อนนำตัวส่งเมืองโนมเพื่อพากลับไปพบครอบครัว ขณะนี้ทางครอบครัวได้เปิดระดมทุนผ่านเว็บไซต์ GoFundMe เพื่อนำเงินมาจัดพิธีศพให้แก่ผู้เสียชีวิตทั้งสองราย

โฆษณา

เดเรก ปาร์กเกอร์ อักห์นาอังกา นั่งท้ายเรือลำเล็กกับญาติ กลางทะเลแบริ่งที่มีน้ำแข็งลอย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 12:53 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 13:01 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไวยาวัจกรวัดจุฬามณี ยันไม่เกี่ยวกับวัดแน่นอน หลังเพจดังใบ้เรื่องแซ่บวงการสงฆ์

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
ทบ. เผยยอดสมัคร &quot;พลทหารอาสา&quot; 5 วันแรกพุ่งทะลุกว่า 4 พันคน เต็มเกลี้ยง 7 หน่วย

ทบ. เผยยอดสมัคร “พลทหารอาสา” 5 วันแรกพุ่งทะลุกว่า 4 พันคน เต็มเกลี้ยง 7 หน่วย

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569

“เจ้าเฮง” สุนัขสามขา ถูกทาสยาใจเหี้ยมใช้จอบสับหัวดับ บอกเหม็นขี้เรื้อน

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
สลด นักศึกษาปี 4 คลอดลูกลำพัง แฟนไม่รับเป็นพ่อ หนูน้อยดับในหอพัก

สลด นักศึกษาปี 4 คลอดลูกลำพัง แฟนไม่รับเป็นพ่อ หนูน้อยดับในหอพัก

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

ไวยาวัจกรวัดจุฬามณี ยันไม่เกี่ยวกับวัดแน่นอน หลังเพจดังใบ้เรื่องแซ่บวงการสงฆ์

4 นาที ที่แล้ว
ภาพกราฟิกเรือคว่ำกลางทะเลและเรือประมงเข้าช่วยเหลือ ประกอบข่าวเด็กชายอลาสกาวัย 15 ปี ลอยกลางทะเลแบริ่ง 62 ชั่วโมง ข่าวต่างประเทศ

บีบหัวใจ ดช. 15 เรือล่ม ลอยกลางทะเล 62 ชม. เห็นพี่ชายจมน้ำดับต่อหน้า

10 นาที ที่แล้ว
ทบ. เผยยอดสมัคร &quot;พลทหารอาสา&quot; 5 วันแรกพุ่งทะลุกว่า 4 พันคน เต็มเกลี้ยง 7 หน่วย ข่าว

ทบ. เผยยอดสมัคร “พลทหารอาสา” 5 วันแรกพุ่งทะลุกว่า 4 พันคน เต็มเกลี้ยง 7 หน่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เจ้าเฮง” สุนัขสามขา ถูกทาสยาใจเหี้ยมใช้จอบสับหัวดับ บอกเหม็นขี้เรื้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด นักศึกษาปี 4 คลอดลูกลำพัง แฟนไม่รับเป็นพ่อ หนูน้อยดับในหอพัก ข่าว

สลด นักศึกษาปี 4 คลอดลูกลำพัง แฟนไม่รับเป็นพ่อ หนูน้อยดับในหอพัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่องทางรับสิทธิ ประกันสังคม เบิกค่าคลอด รับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-39 เศรษฐกิจ

ช่องทางรับสิทธิ ประกันสังคม เบิกค่าคลอด รับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-39

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติวัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม ข่าว

ประวัติ วัดจุฬามณี เก่าแก่ 300 ปีแห่งอัมพวา พิกัดไหว้ท้าวเวสสุวรรณเสริมมงคล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.JIC โต้เขมรกล่าวหาไทยใช้สารเคมี ติงไม่ควรพูดมั่ว โดยไม่มีหลักฐานรองรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
องค์กรผู้ตัดสินอังกฤษ รับ VAR พลาด ประตูชัยแมนฯ ซิตี้ ไม่ควรได้ ข่าวกีฬา

องค์กรผู้ตัดสินอังกฤษ รับ VAR พลาด ประตูชัยแมนฯ ซิตี้ ไม่ควรได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! Apple เตรียมปล่อยอัปเดต iOS 27 เช็กเลย iPhone รุ่นไหนได้ไปต่อ เทคโนโลยี

มาแล้ว! Apple เตรียมปล่อยอัปเดต iOS 27 เช็กเลย iPhone รุ่นไหนได้ไปต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กระติก” โพสต์ถึง “แตงโม” เนื่องในวันเกิด คิดถึงทุกวัน ขอให้มีความสุขบนสวรรค์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีสร้างรูปยุค 80s ด้วย ChatGPT เทคโนโลยี

วิธีสร้างรูปยุค 80s ด้วย ChatGPT แจก Prompt เอาไปใช้ได้ทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไมค์ ภิรมย์พร ร้วมงานแต่งลูกสาวสไตล์อินเดียที่แคนาดา ข่าวดารา

เผยโฉมลูกเขย “ไมค์ ภิรมย์พร” สวมสูทโพกผ้า ร่วมวิวาห์สไตล์อินเดียสุดอลังการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เผย “ไทยช่วยไทย” ลดภาระค่าครองชีพ 15 ล้าน เล็งขยายโครงการต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวบ้านอินเดียเดือด มัดช่างเข้ากับเสาส่งสัญญาณ โมโหสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้าน จ.ลำปาง ขอโทษปมนักร้อง ห่มจีวรเต้นหน้าเวที ยันไร้เจตนาลบหลู่ศาสนา ข่าว

เจ้าของร้าน จ.ลำปาง ขอโทษปมนักร้อง ห่มจีวรเต้นหน้าเวที ยันไร้เจตนาลบหลู่ศาสนา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี” เกจิดังสายท้าวเวสสุวรรณ ศิษย์หลวงพ่อเนื่อง ข่าว

ประวัติ “หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี” เกจิดังสายท้าวเวสสุวรรณ ศิษย์หลวงพ่อเนื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน สรุปครั้งสุดท้ายคดีฮั้ว สว. 229 คน ก่อน กกต. นัดพิจารณาลงมติวันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ท่าพระจันทร์ ยืนยันไม่ได้เอ่ยชื่อวัดหรือพระรูปใด ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ ไม่ได้พูดชื่อวัด-หลวงพ่อ วอนหยุดโยง หลังไลฟ์สดทิ้งบอมบ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตกงาน 724 ชีวิต! Nidec ปิดโรงงานในกัมพูชา ย้ายฐานผลิตกลับไทย หลังปิดด่านยืดเยื้อ เศรษฐกิจ

ตกงาน 724 ชีวิต! Nidec ปิดโรงงานในกัมพูชา ย้ายฐานผลิตกลับไทย หลังปิดด่านยืดเยื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตาวันนี้! กกต. ลงมติคดีฮั้ว สว. 229 คน นัดตั้งโต๊ะแถลงผลบ่าย 3 โมงเย็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรแกรมฟุตบอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ทุกนัด ตารางแข่งทีมชาติไทย ฟุตบอล

โปรแกรมฟุตบอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ทุกนัด ตารางแข่งทีมชาติไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

HYROX แจงดรามา นักกีฬาออสเตรเลีย อึราดระหว่างแข่งขัน รับระบบจัดการบกพร่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตุรกีบุกกวาดล้าง หน่วยงานเกี่ยวข้องกับเพศทางเลือก LGBTQ ชี้โน้มน้าวจูงใจเยาวชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

เต้ย จรินทร์พร โสดแล้ว เลิกแฟนต่างชาติ จบด้วยดี วอนอย่าซ้ำเติม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button