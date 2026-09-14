รางวัลคนเก่ง! ยูฟ่า ดลพร ลูกยางสาวไทย ถอยเบนซ์คันหรู ฝากตัวเป็นมือใหม่หัดขับ
ปังมาก! ยูฟ่า ดลพร นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ถอยรถเบนซ์คันหรู ฝากตัวเป็นมือใหม่หัดขับ
ถือเป็นโมเมนต์แห่งความสำเร็จที่น่าชื่นชมสำหรับ ยูฟ่า ดลพร สินโพธิ์ นักวอลเลย์บอลหญิงดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทย ล่าสุดเธอได้เผยภาพคู่กับรถยนต์หรู Mercedes-Benz คันใหม่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อฉลองความสำเร็จให้กับตัวเอง
นักตบลูกยางสาวได้ระบุแคปชันสั้น ๆ สุดน่ารักประกอบภาพดังกล่าวว่า “ฝากเนื้อฝากตัวเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะ มือใหม่หัดขับ”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนวอลเลย์บอลและชาวเน็ตต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้กันอย่างคึกคัก คอมเมนต์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การอวยพรให้ขับขี่อย่างปลอดภัยในทุกเส้นทาง อาทิ
“ยินดีด้วย เฮง ๆ รวย ๆ ปัง ๆ นะคะ”
“ขับขี่ปลอดภัยนะลูก”
“ขอให้ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง เฮง ๆ รวย ๆ ครับ”
“แคล้วคลาด ปลอดภัย โชคดีมีชัยครับน้องยูฟ่า”
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