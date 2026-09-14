รางวัลคนเก่ง! ยูฟ่า ดลพร ลูกยางสาวไทย ถอยเบนซ์คันหรู ฝากตัวเป็นมือใหม่หัดขับ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 13:19 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 13:19 น.
ยูฟ่า ดลพร ถอยรถเบนซ์คยใหม่

ปังมาก! ยูฟ่า ดลพร นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ถอยรถเบนซ์คันหรู ฝากตัวเป็นมือใหม่หัดขับ

ถือเป็นโมเมนต์แห่งความสำเร็จที่น่าชื่นชมสำหรับ ยูฟ่า ดลพร สินโพธิ์ นักวอลเลย์บอลหญิงดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทย ล่าสุดเธอได้เผยภาพคู่กับรถยนต์หรู Mercedes-Benz คันใหม่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อฉลองความสำเร็จให้กับตัวเอง

นักตบลูกยางสาวได้ระบุแคปชันสั้น ๆ สุดน่ารักประกอบภาพดังกล่าวว่า “ฝากเนื้อฝากตัวเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะ มือใหม่หัดขับ”

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หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนวอลเลย์บอลและชาวเน็ตต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้กันอย่างคึกคัก คอมเมนต์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การอวยพรให้ขับขี่อย่างปลอดภัยในทุกเส้นทาง อาทิ

“ยินดีด้วย เฮง ๆ รวย ๆ ปัง ๆ นะคะ”

“ขับขี่ปลอดภัยนะลูก”

“ขอให้ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทาง เฮง ๆ รวย ๆ ครับ”

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“แคล้วคลาด ปลอดภัย โชคดีมีชัยครับน้องยูฟ่า”

ยูฟ่า ดลพร ถอยรถเบนซ์
ภาพจาก Facebook : ยูฟ่าบ้าพลัง
ยูฟ่า ดลพร ถอยรถเบนซ์-2
ภาพจาก Facebook : ยูฟ่าบ้าพลัง
ยูฟ่า ดลพร ถอยรถเบนซ์
ภาพจาก Facebook : ยูฟ่าบ้าพลัง
ยูฟ่า ดลพร
ภาพจาก Instagram : donphon__11
ยูฟ่า ดลพร-2
ภาพจาก Instagram : donphon__11

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 13:19 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 13:19 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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