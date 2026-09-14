ทบ. เผยยอดสมัคร “พลทหารอาสา” 5 วันแรกพุ่งทะลุกว่า 4 พันคน เต็มเกลี้ยง 7 หน่วย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 11:56 น.
ทบ. เผยยอดสมัคร "พลทหารอาสา" 5 วันแรกพุ่งทะลุกว่า 4 พันคน เต็มเกลี้ยง 7 หน่วย

กองทัพบก เปิดเผยยอดสมัคร “พลทหารอาสา” ประจำปี 2570 ผู้สนใจสมัครทะลุ 4,180 คน ภายใน 5 วันแรก สมัครได้ถึงวันที่ 24 ม.ค. 2570

จากการดำเนินการของกองทัพบก ในการเปิดรับสมัคร “พลทหารอาสา” ประจำปี 2570 ซึ่งเป็นโครงการใหม่ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.69 ที่ผ่านมา โดยในส่วนของกองทัพบก เปิดรับสมัครรวม 18,784 อัตรา ใน 221 หน่วยทหารทั่วประเทศนั้น

ล่าสุดวันนี้ (14 ก.ย.69) ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรับสมัคร พบว่าชายไทยทั่วประเทศ ได้ให้ความสนใจเข้าสอบถามรายละเอียดตามช่องทางต่างๆ และสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบ “พลทหารอาสา” อย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมของกระทรวงกลาโหม มีผู้สมัครแล้ว 4,972 คน จากทั้งหมด 25,000 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 19.76 ขณะที่กองทัพบกมียอดผู้สมัครแล้ว 4,180 คน จากทั้งหมด 18,784 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 22.25 ของยอดการเปิดรับสมัคร (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 69 เวลา 07.00 น.)

โฆษณา

ทั้งนี้ หน่วยทหารของกองทัพบกที่เปิดรับสมัครพลทหารอาสา และมีผู้สนใจเลือกหน่วยเข้าสมัครจนมียอดครบ 100% แล้ว รวม 7 หน่วย ได้แก่

  • กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 1
  • กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2
  • กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 2
  • กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 4
  • กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5
  • กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 5
  • กองพันทหารสื่อสารที่ 22 กองทัพภาคที่ 2

สำหรับโครงการ “พลทหารอาสา” เป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงกลาโหมที่ปรับรูปแบบการรับราชการทหารกองประจำการ ในลักษณะสัญญาจ้าง 4 ปี พร้อมปรับสิทธิและสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน อาทิ เงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาท พร้อมค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาท สำหรับหักเป็นค่าประกอบเลี้ยง รวมถึงได้รับโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพขณะประจำการ มีโควตาในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง 221 หน่วย รวมทั้งที่สำนักงานสัสดีอำเภอหรือสำนักงานสัสดีจังหวัด ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ม.ค.70

รับสมัคร พลทหารอาสา
FB/ กองทัพบก Royal Thai Army
FB/ กองทัพบก Royal Thai Army

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 11:56 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพกราฟิกเรือคว่ำกลางทะเลและเรือประมงเข้าช่วยเหลือ ประกอบข่าวเด็กชายอลาสกาวัย 15 ปี ลอยกลางทะเลแบริ่ง 62 ชั่วโมง

บีบหัวใจ ดช. 15 เรือล่ม ลอยกลางทะเล 62 ชม. เห็นพี่ชายจมน้ำดับต่อหน้า

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
ช่องทางรับสิทธิ ประกันสังคม เบิกค่าคลอด รับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-39

ช่องทางรับสิทธิ ประกันสังคม เบิกค่าคลอด รับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-39

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569

ผอ.JIC โต้เขมรกล่าวหาไทยใช้สารเคมี ติงไม่ควรพูดมั่ว โดยไม่มีหลักฐานรองรับ

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
องค์กรผู้ตัดสินอังกฤษ รับ VAR พลาด ประตูชัยแมนฯ ซิตี้ ไม่ควรได้

องค์กรผู้ตัดสินอังกฤษ รับ VAR พลาด ประตูชัยแมนฯ ซิตี้ ไม่ควรได้

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

ไวยาวัจกรวัดจุฬามณี ยันไม่เกี่ยวกับวัดแน่นอน หลังเพจดังใบ้เรื่องแซ่บวงการสงฆ์

3 นาที ที่แล้ว
ภาพกราฟิกเรือคว่ำกลางทะเลและเรือประมงเข้าช่วยเหลือ ประกอบข่าวเด็กชายอลาสกาวัย 15 ปี ลอยกลางทะเลแบริ่ง 62 ชั่วโมง ข่าวต่างประเทศ

บีบหัวใจ ดช. 15 เรือล่ม ลอยกลางทะเล 62 ชม. เห็นพี่ชายจมน้ำดับต่อหน้า

9 นาที ที่แล้ว
ทบ. เผยยอดสมัคร &quot;พลทหารอาสา&quot; 5 วันแรกพุ่งทะลุกว่า 4 พันคน เต็มเกลี้ยง 7 หน่วย ข่าว

ทบ. เผยยอดสมัคร “พลทหารอาสา” 5 วันแรกพุ่งทะลุกว่า 4 พันคน เต็มเกลี้ยง 7 หน่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เจ้าเฮง” สุนัขสามขา ถูกทาสยาใจเหี้ยมใช้จอบสับหัวดับ บอกเหม็นขี้เรื้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด นักศึกษาปี 4 คลอดลูกลำพัง แฟนไม่รับเป็นพ่อ หนูน้อยดับในหอพัก ข่าว

สลด นักศึกษาปี 4 คลอดลูกลำพัง แฟนไม่รับเป็นพ่อ หนูน้อยดับในหอพัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่องทางรับสิทธิ ประกันสังคม เบิกค่าคลอด รับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-39 เศรษฐกิจ

ช่องทางรับสิทธิ ประกันสังคม เบิกค่าคลอด รับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-39

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติวัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม ข่าว

ประวัติ วัดจุฬามณี เก่าแก่ 300 ปีแห่งอัมพวา พิกัดไหว้ท้าวเวสสุวรรณเสริมมงคล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.JIC โต้เขมรกล่าวหาไทยใช้สารเคมี ติงไม่ควรพูดมั่ว โดยไม่มีหลักฐานรองรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
องค์กรผู้ตัดสินอังกฤษ รับ VAR พลาด ประตูชัยแมนฯ ซิตี้ ไม่ควรได้ ข่าวกีฬา

องค์กรผู้ตัดสินอังกฤษ รับ VAR พลาด ประตูชัยแมนฯ ซิตี้ ไม่ควรได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! Apple เตรียมปล่อยอัปเดต iOS 27 เช็กเลย iPhone รุ่นไหนได้ไปต่อ เทคโนโลยี

มาแล้ว! Apple เตรียมปล่อยอัปเดต iOS 27 เช็กเลย iPhone รุ่นไหนได้ไปต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กระติก” โพสต์ถึง “แตงโม” เนื่องในวันเกิด คิดถึงทุกวัน ขอให้มีความสุขบนสวรรค์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีสร้างรูปยุค 80s ด้วย ChatGPT เทคโนโลยี

วิธีสร้างรูปยุค 80s ด้วย ChatGPT แจก Prompt เอาไปใช้ได้ทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไมค์ ภิรมย์พร ร้วมงานแต่งลูกสาวสไตล์อินเดียที่แคนาดา ข่าวดารา

เผยโฉมลูกเขย “ไมค์ ภิรมย์พร” สวมสูทโพกผ้า ร่วมวิวาห์สไตล์อินเดียสุดอลังการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เผย “ไทยช่วยไทย” ลดภาระค่าครองชีพ 15 ล้าน เล็งขยายโครงการต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวบ้านอินเดียเดือด มัดช่างเข้ากับเสาส่งสัญญาณ โมโหสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้าน จ.ลำปาง ขอโทษปมนักร้อง ห่มจีวรเต้นหน้าเวที ยันไร้เจตนาลบหลู่ศาสนา ข่าว

เจ้าของร้าน จ.ลำปาง ขอโทษปมนักร้อง ห่มจีวรเต้นหน้าเวที ยันไร้เจตนาลบหลู่ศาสนา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี” เกจิดังสายท้าวเวสสุวรรณ ศิษย์หลวงพ่อเนื่อง ข่าว

ประวัติ “หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี” เกจิดังสายท้าวเวสสุวรรณ ศิษย์หลวงพ่อเนื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน สรุปครั้งสุดท้ายคดีฮั้ว สว. 229 คน ก่อน กกต. นัดพิจารณาลงมติวันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ท่าพระจันทร์ ยืนยันไม่ได้เอ่ยชื่อวัดหรือพระรูปใด ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ ไม่ได้พูดชื่อวัด-หลวงพ่อ วอนหยุดโยง หลังไลฟ์สดทิ้งบอมบ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตกงาน 724 ชีวิต! Nidec ปิดโรงงานในกัมพูชา ย้ายฐานผลิตกลับไทย หลังปิดด่านยืดเยื้อ เศรษฐกิจ

ตกงาน 724 ชีวิต! Nidec ปิดโรงงานในกัมพูชา ย้ายฐานผลิตกลับไทย หลังปิดด่านยืดเยื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตาวันนี้! กกต. ลงมติคดีฮั้ว สว. 229 คน นัดตั้งโต๊ะแถลงผลบ่าย 3 โมงเย็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรแกรมฟุตบอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ทุกนัด ตารางแข่งทีมชาติไทย ฟุตบอล

โปรแกรมฟุตบอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ทุกนัด ตารางแข่งทีมชาติไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

HYROX แจงดรามา นักกีฬาออสเตรเลีย อึราดระหว่างแข่งขัน รับระบบจัดการบกพร่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตุรกีบุกกวาดล้าง หน่วยงานเกี่ยวข้องกับเพศทางเลือก LGBTQ ชี้โน้มน้าวจูงใจเยาวชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

เต้ย จรินทร์พร โสดแล้ว เลิกแฟนต่างชาติ จบด้วยดี วอนอย่าซ้ำเติม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button