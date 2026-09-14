ทบ. เผยยอดสมัคร “พลทหารอาสา” 5 วันแรกพุ่งทะลุกว่า 4 พันคน เต็มเกลี้ยง 7 หน่วย
กองทัพบก เปิดเผยยอดสมัคร “พลทหารอาสา” ประจำปี 2570 ผู้สนใจสมัครทะลุ 4,180 คน ภายใน 5 วันแรก สมัครได้ถึงวันที่ 24 ม.ค. 2570
จากการดำเนินการของกองทัพบก ในการเปิดรับสมัคร “พลทหารอาสา” ประจำปี 2570 ซึ่งเป็นโครงการใหม่ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย.69 ที่ผ่านมา โดยในส่วนของกองทัพบก เปิดรับสมัครรวม 18,784 อัตรา ใน 221 หน่วยทหารทั่วประเทศนั้น
ล่าสุดวันนี้ (14 ก.ย.69) ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรับสมัคร พบว่าชายไทยทั่วประเทศ ได้ให้ความสนใจเข้าสอบถามรายละเอียดตามช่องทางต่างๆ และสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบ “พลทหารอาสา” อย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมของกระทรวงกลาโหม มีผู้สมัครแล้ว 4,972 คน จากทั้งหมด 25,000 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 19.76 ขณะที่กองทัพบกมียอดผู้สมัครแล้ว 4,180 คน จากทั้งหมด 18,784 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 22.25 ของยอดการเปิดรับสมัคร (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. 69 เวลา 07.00 น.)
ทั้งนี้ หน่วยทหารของกองทัพบกที่เปิดรับสมัครพลทหารอาสา และมีผู้สนใจเลือกหน่วยเข้าสมัครจนมียอดครบ 100% แล้ว รวม 7 หน่วย ได้แก่
- กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 1
- กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2
- กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 2
- กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 4
- กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 5
- กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 5
- กองพันทหารสื่อสารที่ 22 กองทัพภาคที่ 2
สำหรับโครงการ “พลทหารอาสา” เป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงกลาโหมที่ปรับรูปแบบการรับราชการทหารกองประจำการ ในลักษณะสัญญาจ้าง 4 ปี พร้อมปรับสิทธิและสวัสดิการให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน อาทิ เงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาท พร้อมค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาท สำหรับหักเป็นค่าประกอบเลี้ยง รวมถึงได้รับโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาและพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพขณะประจำการ มีโควตาในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง 221 หน่วย รวมทั้งที่สำนักงานสัสดีอำเภอหรือสำนักงานสัสดีจังหวัด ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 24 ม.ค.70
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลสั่ง ก.กลาโหม-กองทัพบก ชดใช้ 4.9 ล้าน รุมซ้อมพลทหารจนเสียชีวิตในค่าย
- กองทัพบก สรุปยอดรับสมัครทหารออนไลน์ เกินเป้า สะท้อนความเชื่อมั่นเยาวชน
- กองทัพบก รับสมัครทหารอาสา 500 อัตรา ถึง 31 มี.ค.68 เช็กตำแหน่ง ประโยชน์