สลด นักศึกษาปี 4 คลอดลูกลำพัง แฟนไม่รับเป็นพ่อ หนูน้อยดับในหอพัก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 11:47 น.
สลด นักศึกษาปี 4 คลอดลูกลำพัง แฟนไม่รับเป็นพ่อ หนูน้อยดับในหอพัก

เกิดเหตุเศร้าขึ้นกับนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี หลังคลอดลูกก่อนกำหนดเพียงลำพังภายในหอพัก ก่อนพบว่าทารกเสียชีวิตในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอผลชันสูตรเพื่อระบุสาเหตุที่แน่ชัด

เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. วันที่ 13 กันยายน 2569 ตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย เข้าตรวจสอบเหตุหญิงสาวหมดสติบริเวณหน้าป้อมยามเขตงานสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ที่เกิดเหตุพบกระเป๋าเดินทางเปิดอยู่ ภายในมีร่างทารกแรกเกิด เจ้าหน้าที่จึงปฐมพยาบาลหญิงสาวและนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ส่วนร่างทารกถูกส่งไปตรวจชันสูตรที่แผนกนิติเวช

โฆษณา

จากการสอบสวนเบื้องต้น หญิงสาวเป็นชาวจังหวัดสกลนคร กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ส่วนพ่อของเด็กเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเดียวกัน ทั้งคู่เคยคบหากันประมาณ 2 เดือนก่อนฝ่ายหญิงตั้งครรภ์

ข้อมูลจากการสอบสวนระบุว่า เมื่อฝ่ายชายทราบเรื่องการตั้งครรภ์ ได้ขอให้ฝ่ายหญิงยุติการตั้งครรภ์ แต่หญิงสาวไม่ยินยอม เนื่องจากตัวเองเติบโตมาในฐานะเด็กกำพร้าและไม่ต้องการทอดทิ้งลูก จึงตัดสินใจยุติความสัมพันธ์และอุ้มท้องต่อ พร้อมเข้าเรียนตามปกติ โดยไม่ได้ไปฝากครรภ์กับสถานพยาบาล

กระทั่งช่วงกลางดึก หญิงสาวเกิดอาการปวดท้องและคลอดลูกเองภายในหอพัก ขณะมีอายุครรภ์ประมาณ 7 เดือน หลังคลอดเธอเข้าไปล้างตัวในห้องน้ำ ก่อนกลับมาพบว่าทารกไม่ตอบสนอง

หญิงสาวอยู่ในอาการตกใจและไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใคร จึงนำร่างลูกใส่กระเป๋าเดินทางแล้วไปขอให้ทางวัดช่วยจัดการเรื่องศพ แต่พระภายในวัดไม่สามารถดำเนินการให้ได้ พร้อมแนะนำให้เธอแจ้งตำรวจ

โฆษณา

จากนั้นหญิงสาวเดินทางมายังป้อมยามเขตงานสามพร้าวเพื่อขอความช่วยเหลือ ก่อนหมดสติลงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ตำรวจและกู้ภัยจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล

เบื้องต้นตำรวจส่งร่างทารกไปชันสูตรอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบว่าทารกเสียชีวิตก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการคลอด รวมถึงหาสาเหตุทางการแพทย์ที่แน่ชัด

ตำรวจเตรียมสอบปากคำหญิงสาวหลังอาการปลอดภัย รวมถึงเรียกพ่อของเด็กและผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติม ก่อนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลใด

Yoast SEO

SEO Title:

โฆษณา

Slug: udon-thani-student-premature-baby-dies-dormitory

Meta Description:

Focus Keyphrase:

Keyphrase Synonyms:

ข้อความภาพปก: คลอดลูกลำพังในหอพัก

English Headline: Fourth-year student gives birth alone in dormitory, premature baby dies

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 11:47 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 11:47 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพกราฟิกเรือคว่ำกลางทะเลและเรือประมงเข้าช่วยเหลือ ประกอบข่าวเด็กชายอลาสกาวัย 15 ปี ลอยกลางทะเลแบริ่ง 62 ชั่วโมง

บีบหัวใจ ดช. 15 เรือล่ม ลอยกลางทะเล 62 ชม. เห็นพี่ชายจมน้ำดับต่อหน้า

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
ช่องทางรับสิทธิ ประกันสังคม เบิกค่าคลอด รับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-39

ช่องทางรับสิทธิ ประกันสังคม เบิกค่าคลอด รับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-39

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569

ผอ.JIC โต้เขมรกล่าวหาไทยใช้สารเคมี ติงไม่ควรพูดมั่ว โดยไม่มีหลักฐานรองรับ

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
องค์กรผู้ตัดสินอังกฤษ รับ VAR พลาด ประตูชัยแมนฯ ซิตี้ ไม่ควรได้

องค์กรผู้ตัดสินอังกฤษ รับ VAR พลาด ประตูชัยแมนฯ ซิตี้ ไม่ควรได้

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

ไวยาวัจกรวัดจุฬามณี ยันไม่เกี่ยวกับวัดแน่นอน หลังเพจดังใบ้เรื่องแซ่บวงการสงฆ์

9 นาที ที่แล้ว
ภาพกราฟิกเรือคว่ำกลางทะเลและเรือประมงเข้าช่วยเหลือ ประกอบข่าวเด็กชายอลาสกาวัย 15 ปี ลอยกลางทะเลแบริ่ง 62 ชั่วโมง ข่าวต่างประเทศ

บีบหัวใจ ดช. 15 เรือล่ม ลอยกลางทะเล 62 ชม. เห็นพี่ชายจมน้ำดับต่อหน้า

15 นาที ที่แล้ว
ทบ. เผยยอดสมัคร &quot;พลทหารอาสา&quot; 5 วันแรกพุ่งทะลุกว่า 4 พันคน เต็มเกลี้ยง 7 หน่วย ข่าว

ทบ. เผยยอดสมัคร “พลทหารอาสา” 5 วันแรกพุ่งทะลุกว่า 4 พันคน เต็มเกลี้ยง 7 หน่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เจ้าเฮง” สุนัขสามขา ถูกทาสยาใจเหี้ยมใช้จอบสับหัวดับ บอกเหม็นขี้เรื้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด นักศึกษาปี 4 คลอดลูกลำพัง แฟนไม่รับเป็นพ่อ หนูน้อยดับในหอพัก ข่าว

สลด นักศึกษาปี 4 คลอดลูกลำพัง แฟนไม่รับเป็นพ่อ หนูน้อยดับในหอพัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่องทางรับสิทธิ ประกันสังคม เบิกค่าคลอด รับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-39 เศรษฐกิจ

ช่องทางรับสิทธิ ประกันสังคม เบิกค่าคลอด รับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-39

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติวัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม ข่าว

ประวัติ วัดจุฬามณี เก่าแก่ 300 ปีแห่งอัมพวา พิกัดไหว้ท้าวเวสสุวรรณเสริมมงคล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.JIC โต้เขมรกล่าวหาไทยใช้สารเคมี ติงไม่ควรพูดมั่ว โดยไม่มีหลักฐานรองรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
องค์กรผู้ตัดสินอังกฤษ รับ VAR พลาด ประตูชัยแมนฯ ซิตี้ ไม่ควรได้ ข่าวกีฬา

องค์กรผู้ตัดสินอังกฤษ รับ VAR พลาด ประตูชัยแมนฯ ซิตี้ ไม่ควรได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! Apple เตรียมปล่อยอัปเดต iOS 27 เช็กเลย iPhone รุ่นไหนได้ไปต่อ เทคโนโลยี

มาแล้ว! Apple เตรียมปล่อยอัปเดต iOS 27 เช็กเลย iPhone รุ่นไหนได้ไปต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กระติก” โพสต์ถึง “แตงโม” เนื่องในวันเกิด คิดถึงทุกวัน ขอให้มีความสุขบนสวรรค์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีสร้างรูปยุค 80s ด้วย ChatGPT เทคโนโลยี

วิธีสร้างรูปยุค 80s ด้วย ChatGPT แจก Prompt เอาไปใช้ได้ทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไมค์ ภิรมย์พร ร้วมงานแต่งลูกสาวสไตล์อินเดียที่แคนาดา ข่าวดารา

เผยโฉมลูกเขย “ไมค์ ภิรมย์พร” สวมสูทโพกผ้า ร่วมวิวาห์สไตล์อินเดียสุดอลังการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เผย “ไทยช่วยไทย” ลดภาระค่าครองชีพ 15 ล้าน เล็งขยายโครงการต่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวบ้านอินเดียเดือด มัดช่างเข้ากับเสาส่งสัญญาณ โมโหสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้าน จ.ลำปาง ขอโทษปมนักร้อง ห่มจีวรเต้นหน้าเวที ยันไร้เจตนาลบหลู่ศาสนา ข่าว

เจ้าของร้าน จ.ลำปาง ขอโทษปมนักร้อง ห่มจีวรเต้นหน้าเวที ยันไร้เจตนาลบหลู่ศาสนา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี” เกจิดังสายท้าวเวสสุวรรณ ศิษย์หลวงพ่อเนื่อง ข่าว

ประวัติ “หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี” เกจิดังสายท้าวเวสสุวรรณ ศิษย์หลวงพ่อเนื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน สรุปครั้งสุดท้ายคดีฮั้ว สว. 229 คน ก่อน กกต. นัดพิจารณาลงมติวันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ท่าพระจันทร์ ยืนยันไม่ได้เอ่ยชื่อวัดหรือพระรูปใด ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ ไม่ได้พูดชื่อวัด-หลวงพ่อ วอนหยุดโยง หลังไลฟ์สดทิ้งบอมบ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตกงาน 724 ชีวิต! Nidec ปิดโรงงานในกัมพูชา ย้ายฐานผลิตกลับไทย หลังปิดด่านยืดเยื้อ เศรษฐกิจ

ตกงาน 724 ชีวิต! Nidec ปิดโรงงานในกัมพูชา ย้ายฐานผลิตกลับไทย หลังปิดด่านยืดเยื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตาวันนี้! กกต. ลงมติคดีฮั้ว สว. 229 คน นัดตั้งโต๊ะแถลงผลบ่าย 3 โมงเย็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรแกรมฟุตบอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ทุกนัด ตารางแข่งทีมชาติไทย ฟุตบอล

โปรแกรมฟุตบอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ทุกนัด ตารางแข่งทีมชาติไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

HYROX แจงดรามา นักกีฬาออสเตรเลีย อึราดระหว่างแข่งขัน รับระบบจัดการบกพร่อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตุรกีบุกกวาดล้าง หน่วยงานเกี่ยวข้องกับเพศทางเลือก LGBTQ ชี้โน้มน้าวจูงใจเยาวชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

เต้ย จรินทร์พร โสดแล้ว เลิกแฟนต่างชาติ จบด้วยดี วอนอย่าซ้ำเติม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button