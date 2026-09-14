สลด นักศึกษาปี 4 คลอดลูกลำพัง แฟนไม่รับเป็นพ่อ หนูน้อยดับในหอพัก
เกิดเหตุเศร้าขึ้นกับนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี หลังคลอดลูกก่อนกำหนดเพียงลำพังภายในหอพัก ก่อนพบว่าทารกเสียชีวิตในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอผลชันสูตรเพื่อระบุสาเหตุที่แน่ชัด
เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. วันที่ 13 กันยายน 2569 ตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย เข้าตรวจสอบเหตุหญิงสาวหมดสติบริเวณหน้าป้อมยามเขตงานสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ที่เกิดเหตุพบกระเป๋าเดินทางเปิดอยู่ ภายในมีร่างทารกแรกเกิด เจ้าหน้าที่จึงปฐมพยาบาลหญิงสาวและนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ส่วนร่างทารกถูกส่งไปตรวจชันสูตรที่แผนกนิติเวช
จากการสอบสวนเบื้องต้น หญิงสาวเป็นชาวจังหวัดสกลนคร กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ส่วนพ่อของเด็กเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเดียวกัน ทั้งคู่เคยคบหากันประมาณ 2 เดือนก่อนฝ่ายหญิงตั้งครรภ์
ข้อมูลจากการสอบสวนระบุว่า เมื่อฝ่ายชายทราบเรื่องการตั้งครรภ์ ได้ขอให้ฝ่ายหญิงยุติการตั้งครรภ์ แต่หญิงสาวไม่ยินยอม เนื่องจากตัวเองเติบโตมาในฐานะเด็กกำพร้าและไม่ต้องการทอดทิ้งลูก จึงตัดสินใจยุติความสัมพันธ์และอุ้มท้องต่อ พร้อมเข้าเรียนตามปกติ โดยไม่ได้ไปฝากครรภ์กับสถานพยาบาล
กระทั่งช่วงกลางดึก หญิงสาวเกิดอาการปวดท้องและคลอดลูกเองภายในหอพัก ขณะมีอายุครรภ์ประมาณ 7 เดือน หลังคลอดเธอเข้าไปล้างตัวในห้องน้ำ ก่อนกลับมาพบว่าทารกไม่ตอบสนอง
หญิงสาวอยู่ในอาการตกใจและไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใคร จึงนำร่างลูกใส่กระเป๋าเดินทางแล้วไปขอให้ทางวัดช่วยจัดการเรื่องศพ แต่พระภายในวัดไม่สามารถดำเนินการให้ได้ พร้อมแนะนำให้เธอแจ้งตำรวจ
จากนั้นหญิงสาวเดินทางมายังป้อมยามเขตงานสามพร้าวเพื่อขอความช่วยเหลือ ก่อนหมดสติลงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ตำรวจและกู้ภัยจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
เบื้องต้นตำรวจส่งร่างทารกไปชันสูตรอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบว่าทารกเสียชีวิตก่อน ระหว่าง หรือภายหลังการคลอด รวมถึงหาสาเหตุทางการแพทย์ที่แน่ชัด
ตำรวจเตรียมสอบปากคำหญิงสาวหลังอาการปลอดภัย รวมถึงเรียกพ่อของเด็กและผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติม ก่อนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลใด
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