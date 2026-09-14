ช่องทางรับสิทธิ ประกันสังคม เบิกค่าคลอด รับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-39

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 11:45 น.
ช่องทางรับสิทธิ ประกันสังคม เบิกค่าคลอด รับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-39

สำนักงานประกันสังคม แจ้งสิทธิพ่อแม่ ม.33 และ ม.39 รับค่าคลอด 15,000 บาทและเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 1,000 บาท เช็กวิธีเบิกสิทธิออนไลน์ง่ายๆ

สำนักงานประกันสังคม ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่กำลังจะมีบุตร โดยครอบคลุมตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ไปจนถึงลูกอายุครบ 6 ปี รวม 3 สิทธิหลัก ได้แก่ ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร และเงินสงเคราะห์บุตร

กรณีฝากครรภ์และตรวจครรภ์

ใช้สิทธิได้ทั้งผู้ประกันตนหญิง และผู้ประกันตนชาย (เบิกให้ภรรยา) โดยจ่ายเป็นเงินตามจริงแบ่งตามช่วงอายุครรภ์ ดังนี้

  • อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์: จ่ายตามจริงไม่เกิน 500 บาท
  • อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์: จ่ายตามจริงไม่เกิน 300 บาท
  • อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์: จ่ายตามจริงไม่เกิน 300 บาท
  • อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์: จ่ายตามจริงไม่เกิน 200 บาท
  • อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป: จ่ายตามจริงไม่เกิน 200 บาท

กรณีคลอดบุตร

  • จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้ผู้ประกันตนในอัตรา 15,000 บาท ต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
  • ผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตร เหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 วัน
  • กรณีบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 วัน ตามที่กล่าวไป
  • กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไม่จำกัดจำนวนบุตรต่อครั้ง

กรณีสงเคราะห์บุตร

  • ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย เดือนละ 1,000 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน คราวละไม่เกิน 3 คน
  • ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
  • รับสิทธิได้ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนทุพพลภาพหรือเสียชีวิตขณะบุตรอายุแรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อเนื่องจนบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

วิธียื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนทั้ง 3 กรณี

  1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน
  2. ใส่รหัสเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิกใหม่หากยังไม่มีบัญชี
  3. เลือกเมนู “ระบบ e-Self Service”
  4. เลือก “ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน”
  5. เลือกยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนตามกรณีที่มีสิทธิ ได้แก่ กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน
  6. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เลือกสำนักงานประกันสังคมที่สะดวกติดต่อ พร้อมอัปโหลดเอกสารแนบในระบบ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน และช่องทางรับเงิน

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 11:45 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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