ช่องทางรับสิทธิ ประกันสังคม เบิกค่าคลอด รับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-39
สำนักงานประกันสังคม แจ้งสิทธิพ่อแม่ ม.33 และ ม.39 รับค่าคลอด 15,000 บาทและเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 1,000 บาท เช็กวิธีเบิกสิทธิออนไลน์ง่ายๆ
สำนักงานประกันสังคม ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่กำลังจะมีบุตร โดยครอบคลุมตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ไปจนถึงลูกอายุครบ 6 ปี รวม 3 สิทธิหลัก ได้แก่ ค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร และเงินสงเคราะห์บุตร
กรณีฝากครรภ์และตรวจครรภ์
ใช้สิทธิได้ทั้งผู้ประกันตนหญิง และผู้ประกันตนชาย (เบิกให้ภรรยา) โดยจ่ายเป็นเงินตามจริงแบ่งตามช่วงอายุครรภ์ ดังนี้
- อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์: จ่ายตามจริงไม่เกิน 500 บาท
- อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์: จ่ายตามจริงไม่เกิน 300 บาท
- อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์: จ่ายตามจริงไม่เกิน 300 บาท
- อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์: จ่ายตามจริงไม่เกิน 200 บาท
- อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป: จ่ายตามจริงไม่เกิน 200 บาท
กรณีคลอดบุตร
- จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้ผู้ประกันตนในอัตรา 15,000 บาท ต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
- ผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตร เหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 วัน
- กรณีบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 วัน ตามที่กล่าวไป
- กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ ให้ใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไม่จำกัดจำนวนบุตรต่อครั้ง
กรณีสงเคราะห์บุตร
- ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย เดือนละ 1,000 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน คราวละไม่เกิน 3 คน
- ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
- รับสิทธิได้ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน เว้นแต่ผู้ประกันตนทุพพลภาพหรือเสียชีวิตขณะบุตรอายุแรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อเนื่องจนบุตรอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
วิธียื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนทั้ง 3 กรณี
- เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน
- ใส่รหัสเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิกใหม่หากยังไม่มีบัญชี
- เลือกเมนู “ระบบ e-Self Service”
- เลือก “ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน”
- เลือกยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนตามกรณีที่มีสิทธิ ได้แก่ กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เลือกสำนักงานประกันสังคมที่สะดวกติดต่อ พร้อมอัปโหลดเอกสารแนบในระบบ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน และช่องทางรับเงิน
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