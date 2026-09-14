องค์กรผู้ตัดสินอังกฤษ รับ VAR พลาด ประตูชัยแมนฯ ซิตี้ ไม่ควรได้
Pro Ref องค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพอังกฤษ ยอมรับเกิดความผิดพลาดในจังหวะประตูชัยของ เออร์ลิง ฮาแลนด์ เกมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกชนะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-0 ชี้ VAR ควรส่งผู้ตัดสินไปตรวจภาพข้างสนาม หลังเอ็นโซ เฟร์นานเดซอาจรบกวนคู่แข่งจากตำแหน่งล้ำหน้า
Pro Ref องค์กรกำกับดูแลผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพอังกฤษ ออกมายอมรับว่า การให้ประตูชัยของ เออร์ลิง ฮาแลนด์ ในเกมพรีเมียร์ลีกที่แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกเอาชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-0 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2569 เป็นความผิดพลาดในการใช้ดุลยพินิจ
เกมแมนเชสเตอร์ดาร์บีที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด มีเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่นาทีที่ 23 เมื่อ ฟิล โฟเดน ถูกใบแดงจากจังหวะเตะตอบโต้ บรูโน เฟร์นานเดส ส่งผลให้แมนฯ ซิตี้ต้องเล่นด้วยผู้เล่นเพียง 10 คน
อย่างไรก็ตาม ทีมเยือนมาได้ประตูในนาทีที่ 60 จากจังหวะที่ ยอสโก กวาร์ดิโอล เปิดบอลเข้าเขตโทษ ก่อนฮาแลนด์ยิงผ่านผู้รักษาประตูเข้าไป ผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงล้ำหน้าในตอนแรก แต่ VAR ตรวจสอบแล้วพบว่าเท้าของ แพทริก ดอร์กู ทำให้กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ยังอยู่ในตำแหน่งไม่ล้ำหน้า จึงกลับคำตัดสินให้เป็นประตู
แม้ตำแหน่งของฮาแลนด์จะไม่ล้ำหน้า แต่จังหวะดังกล่าวยังมี เอ็นโซ เฟร์นานเดซ กองกลางแมนฯ ซิตี้ยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า และพุ่งตัวพยายามโหม่งบอลก่อนที่บอลจะผ่านไปถึงฮาแลนด์
เอ็นโซไม่ได้สัมผัสบอล แต่การเคลื่อนไหวของเขาอาจส่งผลต่อการตัดสินใจและการเข้าป้องกันของ ลิซานโดร มาร์ติเนซ ซึ่งกำลังประกบอยู่ใกล้กัน
VAR พิจารณาว่าเอ็นโซไม่ได้เล่นบอล จึงไม่ได้กระทำผิดกฎล้ำหน้า และยืนยันให้แมนฯ ซิตี้ได้ประตู อย่างไรก็ตาม Pro Ref ระบุภายหลังว่า VAR ไม่ได้พิจารณาผลกระทบจากตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของเอ็นโซอย่างเพียงพอ
Pro Ref ติดต่อแมนยู ยอมรับตัดสินผิดพลาด
Pro Ref ชี้ว่า เหตุการณ์นี้เป็นการวินิจฉัยล้ำหน้าที่ต้องใช้ดุลยพินิจ เพราะเอ็นโซไม่ได้สัมผัสบอล แต่ VAR ควรตระหนักว่าการพุ่งเข้าหาบอลของเขาอาจส่งผลต่อผู้เล่นฝ่ายรับ และควรแนะนำให้ ไมเคิล โอลิเวอร์ ผู้ตัดสินในสนามไปตรวจภาพย้อนหลังที่จอข้างสนาม
องค์กรผู้ตัดสินยืนยันว่า ได้ติดต่อแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเพื่อยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น “ความผิดพลาดในการใช้ดุลยพินิจ” พร้อมเตรียมทบทวนกระบวนการตัดสินต่อไป
ด้าน ไมเคิล คาร์ริก ผู้จัดการทีมแมนฯ ยูไนเต็ด แสดงความไม่พอใจกับคำตัดสิน โดยมองว่าการพุ่งเข้าหาบอลของเอ็นโซในระยะใกล้ประตูย่อมส่งผลให้มาร์ติเนซต้องตอบสนองต่อจังหวะดังกล่าว
ผลการแข่งขันทำให้แมนฯ ซิตี้เก็บชัยชนะครบ 4 นัด มี 12 คะแนน รั้งอันดับ 2 ตามหลังอาร์เซนอลด้วยผลต่างประตูได้เสีย ส่วนแมนฯ ยูไนเต็ดมี 4 คะแนนจาก 4 นัด อยู่ในอันดับ 13 ของตาราง