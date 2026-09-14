องค์กรผู้ตัดสินอังกฤษ รับ VAR พลาด ประตูชัยแมนฯ ซิตี้ ไม่ควรได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 11:25 น.
องค์กรผู้ตัดสินอังกฤษ รับ VAR พลาด ประตูชัยแมนฯ ซิตี้ ไม่ควรได้

Pro Ref องค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพอังกฤษ ยอมรับเกิดความผิดพลาดในจังหวะประตูชัยของ เออร์ลิง ฮาแลนด์ เกมแมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกชนะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-0 ชี้ VAR ควรส่งผู้ตัดสินไปตรวจภาพข้างสนาม หลังเอ็นโซ เฟร์นานเดซอาจรบกวนคู่แข่งจากตำแหน่งล้ำหน้า

Pro Ref องค์กรกำกับดูแลผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพอังกฤษ ออกมายอมรับว่า การให้ประตูชัยของ เออร์ลิง ฮาแลนด์ ในเกมพรีเมียร์ลีกที่แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกเอาชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-0 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2569 เป็นความผิดพลาดในการใช้ดุลยพินิจ

เกมแมนเชสเตอร์ดาร์บีที่สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด มีเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่นาทีที่ 23 เมื่อ ฟิล โฟเดน ถูกใบแดงจากจังหวะเตะตอบโต้ บรูโน เฟร์นานเดส ส่งผลให้แมนฯ ซิตี้ต้องเล่นด้วยผู้เล่นเพียง 10 คน

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Peter Byrne/PA via AP

อย่างไรก็ตาม ทีมเยือนมาได้ประตูในนาทีที่ 60 จากจังหวะที่ ยอสโก กวาร์ดิโอล เปิดบอลเข้าเขตโทษ ก่อนฮาแลนด์ยิงผ่านผู้รักษาประตูเข้าไป ผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงล้ำหน้าในตอนแรก แต่ VAR ตรวจสอบแล้วพบว่าเท้าของ แพทริก ดอร์กู ทำให้กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ยังอยู่ในตำแหน่งไม่ล้ำหน้า จึงกลับคำตัดสินให้เป็นประตู

แม้ตำแหน่งของฮาแลนด์จะไม่ล้ำหน้า แต่จังหวะดังกล่าวยังมี เอ็นโซ เฟร์นานเดซ กองกลางแมนฯ ซิตี้ยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า และพุ่งตัวพยายามโหม่งบอลก่อนที่บอลจะผ่านไปถึงฮาแลนด์

เอ็นโซไม่ได้สัมผัสบอล แต่การเคลื่อนไหวของเขาอาจส่งผลต่อการตัดสินใจและการเข้าป้องกันของ ลิซานโดร มาร์ติเนซ ซึ่งกำลังประกบอยู่ใกล้กัน

VAR พิจารณาว่าเอ็นโซไม่ได้เล่นบอล จึงไม่ได้กระทำผิดกฎล้ำหน้า และยืนยันให้แมนฯ ซิตี้ได้ประตู อย่างไรก็ตาม Pro Ref ระบุภายหลังว่า VAR ไม่ได้พิจารณาผลกระทบจากตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของเอ็นโซอย่างเพียงพอ

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Pro Ref ติดต่อแมนยู ยอมรับตัดสินผิดพลาด

Peter Byrne/PA via AP

Pro Ref ชี้ว่า เหตุการณ์นี้เป็นการวินิจฉัยล้ำหน้าที่ต้องใช้ดุลยพินิจ เพราะเอ็นโซไม่ได้สัมผัสบอล แต่ VAR ควรตระหนักว่าการพุ่งเข้าหาบอลของเขาอาจส่งผลต่อผู้เล่นฝ่ายรับ และควรแนะนำให้ ไมเคิล โอลิเวอร์ ผู้ตัดสินในสนามไปตรวจภาพย้อนหลังที่จอข้างสนาม

องค์กรผู้ตัดสินยืนยันว่า ได้ติดต่อแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดเพื่อยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น “ความผิดพลาดในการใช้ดุลยพินิจ” พร้อมเตรียมทบทวนกระบวนการตัดสินต่อไป

ด้าน ไมเคิล คาร์ริก ผู้จัดการทีมแมนฯ ยูไนเต็ด แสดงความไม่พอใจกับคำตัดสิน โดยมองว่าการพุ่งเข้าหาบอลของเอ็นโซในระยะใกล้ประตูย่อมส่งผลให้มาร์ติเนซต้องตอบสนองต่อจังหวะดังกล่าว

ผลการแข่งขันทำให้แมนฯ ซิตี้เก็บชัยชนะครบ 4 นัด มี 12 คะแนน รั้งอันดับ 2 ตามหลังอาร์เซนอลด้วยผลต่างประตูได้เสีย ส่วนแมนฯ ยูไนเต็ดมี 4 คะแนนจาก 4 นัด อยู่ในอันดับ 13 ของตาราง

AP Photo/Ian Hodgson

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 11:25 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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