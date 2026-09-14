ประวัติ วัดจุฬามณี เก่าแก่ 300 ปีแห่งอัมพวา พิกัดไหว้ท้าวเวสสุวรรณเสริมมงคล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 11:46 น.
ประวัติวัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
ภาพจาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

ประวัติ “วัดจุฬามณี” จ.สมุทรสงคราม วัดเก่าแก่ 300 ปีแห่งอัมพวา ชวนสักการะสรีระสังขารหลวงพ่อเนื่อง ขอพรท้าวเวสสุวรรณเสริมมงคลชีวิต

จังหวัดสมุทรสงครามถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตใกล้กรุงเทพฯ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนตลาดน้ำอัมพวามักไม่พลาดแวะไหว้พระขอพรและเสริมมงคลที่ วัดจุฬามณี โบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สิ่งโดดเด่นประจำวัด คือ การเปิดให้สักการะองค์ท้าวเวสสุวรรณและชมความงามของอุโบสถจตุรมุขหินอ่อน

ประวัติ วัดจุฬามณี ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ พิกัดเที่ยวสมุทรสงคราม

ข้อมูลจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ระบุว่า วัดจุฬามณีตั้งอยู่ริมคลองวัดจุฬามณี หมู่ที่ 9 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้สร้างวัดคือ ท้าวแก้วผลึก (น้อย) ผู้หญิงนายตลาดบางช้างในตระกูลเศรษฐี สร้างขึ้นในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2173 – 2198) ในอดีตวัดเคยชำรุดทรุดโทรมอย่างมากและได้รับการปฏิสังขรณ์จาก “ท่านทิพย์” จนเจริญรุ่งเรือง ในยุคของอธิการเนียมผู้เป็นเจ้าอาวาสจึงเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่า “วัดแม่ย่าเจ้าทิพย์” ตามนามผู้อุปถัมภ์

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วัดจุฬามณีมีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย บริเวณหลังวัดเป็นแหล่งกำเนิดของสตรีคนสำคัญถึง 4 ท่าน ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก “ทอง” (หลานชายของท้าวแก้วผลึก) และ “สั้น” ภรรยาในตระกูลเศรษฐี มีบุตรธิดา 10 คน ซึ่งได้ถือกำเนิด ณ บริเวณหลังวัดจุฬามณีแห่งนี้ คือ

1. คุณนาก ธิดาคนที่ 4 ซึ่งต่อมาคือ สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระราชินีในรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

2. คุณนวล ธิดาคนที่ 9 แต่งงานกับนายบุญนาค (สหายหลวงยกกระบัตรที่ลี้ภัยมาอยู่ด้วยกันก่อนเสียกรุงศรีอยุธยา) ภายหลังนายบุญนาคได้ดำรงตำแหน่งนายฉลองไนยนาถ มหาดเล็กวังหน้า และเป็นต้นตระกูลบุญนาค

3. คุณแก้ว ธิดาคนที่ 10 แต่งงานกับพระแม่กลองบุรี (ศร) เป็นต้นตระกูล ณ บางช้าง และต่อมาดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ กรมพระศรีสุดารักษ์ ในรัชกาลที่ 1

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4. คุณบุญรอด ธิดาของคุณแก้ว (พี่สาวหลวงยกกระบัตร) พาครอบครัวอพยพมาหลบภัยขณะตั้งครรภ์ ภายหลังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 2

ต่อมานิวาสสถานหลังวัดเกิดไฟไหม้ ครอบครัวจึงย้ายไปอยู่สวนเดิมของท่านสั้น และรัชกาลที่ 2 ทรงพระราชสมภพ ณ สถานที่แห่งใหม่นี้ ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของวัดอัมพวันเจติยาราม

วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม-4
ภาพจาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

ไฮไลท์ “วัดจุฬามณี” ควรแวะชมและนมัสการ

สำหรับจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวควรแวะชมและนมัสการ ได้แก่

อุโบสถหลังใหม่

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เป็นอุโบสถจตุรมุขหินอ่อน หลังคาซ้อน 3 ชั้น ปูพื้นด้วยหินหยกสีเขียวจากเมืองการาจี ประเทศปากีสถาน สร้างแทนอุโบสถไม้สักและไม้เนื้อแข็งหลังเดิม พระครูโกวิทสมุทรคุณ (หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท) เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2511 แต่ท่านมรณภาพในปี พ.ศ. 2530 ก่อนเสร็จสมบูรณ์ ต่อมา พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (อิฏฺฐ ภทฺทจาโร) ศิษย์ของท่านจึงดำเนินการต่อจนเรียบร้อย

ภายในประดิษฐานพระประธานบนฐานสูง ประดับโคมไฟ บานหน้าต่างด้านนอกลงรักฝังมุกเป็นภาพตราพระราชลัญจกรรัชกาลที่ 1 ถึงปัจจุบัน พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมวงศานุวงศ์ และภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่าง ๆ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติและนิทานชาดกสุดประณีต วาดโดยจิตรกรหญิงนิตยา ศักดิ์เจริญ ใช้เวลาวาดนานถึง 6 ปี

นมัสการหลวงพ่อเนื่อง

ร่างของ หลวงพ่อเนื่อง บรรจุในโลงแก้วบนศาลาการเปรียญ ท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดัง ศิษย์ของหลวงพ่อแช่มและหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม มีความเชี่ยวชาญทางสมถกรรมฐาน มีผู้นับถือจำนวนมาก ประชาชนนิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสช่วงที่วัดเสื่อมโทรม ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์และช่วยสร้างความร่ำรวยแก่สาธุชนจนเลื่องลือ

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ท้าวเวสสุวรรณ

ตามความเชื่อพุทธศาสนา องค์ท่านช่วยปกปักรักษาโลกมนุษย์และคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้าย ผู้คนนิยมใช้ธูป 9 ดอก และกุหลาบแดง 9 ดอก ในการกราบไหว้ ทางวัดมีรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 ปาง ได้แก่

  • ปางพรหมาสูติเทพ (รูปกายสีทอง) : องค์แรกของวัด เชื่อว่าอำนวยพรเรื่องโชคลาภ การงาน เงินทอง
  • ปางจาตุมหาราช (รูปกายสีเขียว-ดำ) : เชื่อว่าคุ้มครองให้แคล้วคลาด ขจัดสิ่งชั่วร้าย
  • ปางเทพบุตรสูติเทพ (รูปกายสีทอง) : เชื่อว่าอำนวยพรให้สมปรารถนาในชีวิตและคู่ครอง
  • ปางมนุษย์ (รูปกายมนุษย์) : เชื่อว่าอำนวยพรให้ประสบความสำเร็จ คิดสิ่งใดก็ราบรื่น
วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม-2
ภาพจาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

วืธีการเดินทางไปวัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม

การเดินทางมายังวัดจุฬามณีสามารถทำได้ง่าย ๆ ทั้งทางน้ำผ่านคลองอัมพวา และทางบกที่ห่างจากอำเภออัมพวาเพียง 2 กิโลเมตร หากมาจากแม่กลอง ให้ใช้ถนนแม่กลอง-บางแพ ขับผ่านแยกไฟเขียวแดงแรกไปไม่ไกลจะพบป้ายวัดอยู่ปากทางเข้าด้านขวามือ

ทางวัดเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.45 น. (หรือประมาณ 00.00 น.) นักท่องเที่ยวสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเพจเฟซบุ๊ก วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

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วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม-3
ภาพจาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม
ภาพจาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูลจาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม และ วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 11:45 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 11:46 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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