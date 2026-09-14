“กระติก” โพสต์ถึง “แตงโม” เนื่องในวันเกิด คิดถึงทุกวัน ขอให้มีความสุขบนสวรรค์
กระติก โพสต์ถึง แตงโม นิดา เนื่องในวันเกิด 13 ก.ย. ที่ผ่านมา คิดถึงทุกวัน แม้ว่าโลกจะเดินหน้าต่อไป ขอให้มีความสุขบนสวรรค์
จากที่เมื่อวานนี้ (13 ก.ย. 69) เป็นวันคล้ายวันเกิดของแตงโม นิดา ดาราสาวที่ล่วงลับในคดีตกเรือ ซึ่งหากเธอยังมีชีวิตอยู่ ในปี 2569 นี้จะมีอายุครบ 42 ปีนั้น
ทั้งนี้ กระติก อิจศรินทร์ เพื่อนรักเพื่อนสนิทของแตงโม ได้โพสต์อินสตาแกรมถึงแตงโมเนื่องในโอกาสวันเกิด โดยระบุว่า “เช้าวันใหม่มาถึงแล้ว แต่ใจฉันยังคงติดอยู่กับวันวาน แม้ดวงอาทิตย์จะขึ้นและโลกยังคงหมุนต่อไป แต่ฉันก็ยังคิดถึงเธออยู่ทุกวัน” ก่อนจะติดแฮชแท็คที่แปลได้ว่า “สุขสันต์วันเกิดนางฟ้า” “ไม่ได้เจอกันนาน” “ขอให้เธอสุขสบายสรวงสวรรค์” นอกจากนี้ยังโพสต์ภาพหญิงสาวสองคนลักษณะจับมือเต้นรำด้วยกัน
ซึ่งภายหลังโพสต์ดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันจำนวนมาก
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