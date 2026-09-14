มาแล้ว! Apple เตรียมปล่อยอัปเดต iOS 27 เช็กเลย iPhone รุ่นไหนได้ไปต่อ
มาแล้ว! Apple เตรียมปล่อยอัปเดต iOS 27 อย่างเป็นทางการ พร้อมฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพียบ เช็กเลย iPhone รุ่นไหนได้ไปต่อ
Apple เปิดให้ผู้ใช้งานอัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS 27 ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา ส่วนผู้ใช้งานในประเทศไทยจะเริ่มใช้งานได้ในวันที่ 15 กันยายน หลังจากเปิดให้กลุ่มนักพัฒนาทดลองใช้งานตั้งแต่เดือนมิถุนายน และเปิด Public Beta ให้ผู้ใช้ทั่วไปทดลองตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา Apple เปิดตัว iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max ซึ่งยังคงใช้แนวทางการออกแบบโดยรวมจาก iPhone 17 Pro Series พร้อมเปิดตัว iPhone Duo สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกของ Apple โดยสมาร์ทโฟนทั้ง 3 รุ่นจะมาพร้อมระบบปฏิบัติการ iOS 27
เช็กรายชื่อ iPhone รุ่นที่รองรับการอัปเดต iOS 27
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Pro
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone SE (รุ่นที่ 2 และใหม่กว่า)
ฟีเจอร์เด่นใน iOS 27
Siri AI เวอร์ชันใหม่: ผสานรวมบริบทส่วนตัวของผู้ใช้ การรับรู้ข้อมูลบนหน้าจอ และความรู้จากเว็บไซต์เข้าไว้ด้วยกัน ทำให้การสนทนาโต้ตอบเป็นธรรมชาติมากขึ้น คำตอบมีรายละเอียดครบถ้วนขึ้น สั่งการแอปต่างๆ ได้โดยตรง และซิงค์ประวัติการใช้งานข้ามอุปกรณ์ได้
Apple Intelligence ขยายไปหลายแอปมากขึ้น: ครอบคลุมแอป Safari รูปภาพ ข้อความ เมล ปฏิทิน บ้าน และคำสั่งลัด เพิ่มฟีเจอร์คำแนะนำที่ฉลาดขึ้น ระบบทำงานอัตโนมัติ การสร้างรูปภาพ และผู้ช่วยอัจฉริยะที่เข้าใจบริบทการใช้งาน
ฟีเจอร์แต่งรูปภาพที่ฉลาดขึ้น: แอปรูปภาพมาพร้อมฟีเจอร์จัดองค์ประกอบภาพใหม่ (Spatial Reframing) ฟีเจอร์ขยายขอบเขตภาพ (Extend) และเครื่องมือลบวัตถุ (Clean Up) ที่อัปเกรดใหม่ ช่วยให้ผู้ใช้ปรับองค์ประกอบ ขยายรูปภาพ และลบจุดรบกวนสายตาได้เนียนตาและเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ระบบความปลอดภัยของเด็กและการควบคุมโดยผู้ปกครอง: มาพร้อมฟีเจอร์ขออนุญาตก่อนเข้าเว็บ (Ask to Browse) การกำหนดเวลาใช้งาน (Time Allowances) การจัดตารางเวลาใช้แอป และเครื่องมือความปลอดภัยในการสื่อสารที่ยกระดับขึ้น ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ปกครองดูแลการใช้งานของบุตรหลานได้ดียิ่งขึ้น
อัปเกรด Safari และตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: Safari สามารถจัดระเบียบแท็บ เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของหน้าเว็บ และสร้างส่วนขยาย (Extensions) จากคำอธิบายได้โดยตรง ขณะที่แอป Passwords ปฏิทิน และคำสั่งลัด ก็ได้รับการเสริมขีดความสามารถใหม่ด้วยระบบ AI เช่นกัน
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