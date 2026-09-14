รัฐบาล เผย “ไทยช่วยไทย” ลดภาระค่าครองชีพ 15 ล้าน เล็งขยายโครงการต่อ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 10:34 น.

รัฐบาล เผย “ไทยช่วยไทย” ลดภาระค่าครองชีพ 15 ล้าน สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 86.56 ล้านบาท เล็งขยายโครงการต่อ

นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้า “ไทยช่วยไทย” ลดภาระ ลดค่าครองชีพ เฟส 2 ครั้งที่ 6 ครอบคลุม 878 อำเภอทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัด ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน

“ผลการดำเนินการ ครั้งที่ 6 ได้รับการตอบรับจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1.4 แสนคน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 13.24 ล้านบาท ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 2.17 ล้านบาท ทั้งนี้ ตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง 6 ครั้ง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 86.56 ล้านบาท และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า 15.02 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำสินค้าคุณภาพดี ราคาประหยัด ส่งตรงถึงประชาชน พร้อมช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที่” นางสาวพลอยทะเล ระบุ

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นางสาวพลอยทะเล กล่าวต่อว่า รัฐบาลจะยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” ให้เป็นกลไกสำคัญในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงเดือนกันยายน 2569 พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมติดตามและเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือนไทยไปพร้อมกัน

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 10:34 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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