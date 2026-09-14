รัฐบาล เผย “ไทยช่วยไทย” ลดภาระค่าครองชีพ 15 ล้าน เล็งขยายโครงการต่อ
รัฐบาล เผย “ไทยช่วยไทย” ลดภาระค่าครองชีพ 15 ล้าน สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 86.56 ล้านบาท เล็งขยายโครงการต่อ
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้า “ไทยช่วยไทย” ลดภาระ ลดค่าครองชีพ เฟส 2 ครั้งที่ 6 ครอบคลุม 878 อำเภอทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัด ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน
“ผลการดำเนินการ ครั้งที่ 6 ได้รับการตอบรับจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1.4 แสนคน สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 13.24 ล้านบาท ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 2.17 ล้านบาท ทั้งนี้ ตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง 6 ครั้ง มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 86.56 ล้านบาท และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า 15.02 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำสินค้าคุณภาพดี ราคาประหยัด ส่งตรงถึงประชาชน พร้อมช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที่” นางสาวพลอยทะเล ระบุ
นางสาวพลอยทะเล กล่าวต่อว่า รัฐบาลจะยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม “ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าครองชีพ” ให้เป็นกลไกสำคัญในการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงเดือนกันยายน 2569 พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมติดตามและเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ และบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือนไทยไปพร้อมกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไทยช่วยไทย พลัส ไปต่อ นายกฯ สั่งขยายอีก 1-2 เดือน หลังสิ้นสุด 30 ก.ย.
- คลังส่งสัญญาณบวก! เล็งต่ออายุโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส อีก 1-2 เดือน