วิธีสร้างรูปยุค 80s ด้วย ChatGPT แจก Prompt เอาไปใช้ได้ทันที
อยากเปลี่ยนภาพธรรมดาให้กลายเป็นรูปถ่ายยุค 80s ทำได้ง่ายผ่าน ChatGPT Images เพียงอัปโหลดภาพต้นฉบับแล้วระบุเสื้อผ้า ทรงผม ฉาก แสง สี และพื้นผิวฟิล์มให้ชัดเจน พร้อมแจกพรอมต์สำเร็จรูปหลายสไตล์ คัดลอกไปใช้ได้ทันที
กระแสสร้างรูปย้อนยุคกำลังได้รับความนิยมบนโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะภาพถ่ายสไตล์ยุค 1980s หรือยุค 80s ที่มีเอกลักษณ์จากเสื้อผ้าสีสด ทรงผมมีวอลลุ่ม แสงฟุ้งนุ่ม ฉากหลังแบบสตูดิโอ และเนื้อภาพคล้ายฟิล์มเก่า
ปัจจุบันผู้ใช้สามารถสร้างภาพใหม่หรืออัปโหลดภาพถ่ายที่มีอยู่ให้ ChatGPT ช่วยปรับเป็นภาพย้อนยุคได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมแต่งภาพเพิ่มเติม หลังได้ภาพแรกแล้ว ยังสั่งแก้เสื้อผ้า ฉาก สีหน้า หรืออัตราส่วนภาพต่อในบทสนทนาเดิมได้อีกด้วย
วิธีสร้างรูปยุค 80s ด้วย ChatGPT
ขั้นตอนการทำมีดังนี้
- เปิด ChatGPT ผ่านเว็บไซต์หรือแอปบนโทรศัพท์
- กดปุ่มแนบไฟล์ แล้วเลือกรูปถ่ายที่ต้องการนำมาแต่ง
- เลือกภาพที่เห็นใบหน้าชัด แสงเพียงพอ และไม่มีสิ่งของบังใบหน้า
- คัดลอกพรอมต์ที่ต้องการจากตัวอย่างด้านล่าง ที่นิยมสุดคือ : what we look like in 80s
- ถ้าไม่พอใจ เปลี่ยนรายละเอียดในวงเล็บ เช่น เพศ เสื้อผ้า ฉาก หรืออัตราส่วน เลือกจาก prompt ด้านล่าง
- ส่งคำสั่งและรอระบบสร้างภาพ
- หากยังไม่ถูกใจ ให้สั่งแก้เฉพาะส่วนต่อในแชตเดิม เช่น “เปลี่ยนเสื้อเป็นสีแดง แต่คงใบหน้าและฉากเดิมทั้งหมด”
OpenAI แนะนำว่าพรอมต์สร้างภาพไม่จำเป็นต้องยาวมาก แต่ควรระบุองค์ประกอบสำคัญให้ครบ ได้แก่ จุดประสงค์ของภาพ ตัวแบบ กิจกรรม สถานที่ สไตล์ แสง มุมกล้อง และข้อจำกัดที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้น
Prompt สร้างภาพตัวเองเป็นหนุ่มสาวยุค 80s
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้รูปตัวเองเป็นต้นแบบ โดยยังรักษาโครงหน้าและลักษณะสำคัญเอาไว้
“ใช้บุคคลจากภาพที่แนบมาเป็นต้นแบบ สร้างภาพพอร์ตเทรตสตูดิโอสไตล์ยุค 1980s รักษาใบหน้า โครงหน้า ดวงตา จมูก ริมฝีปาก สีผิว และเอกลักษณ์ของบุคคลให้ใกล้เคียงภาพต้นฉบับ แต่งกายด้วยเสื้อแจ็กเก็ตยีนส์โอเวอร์ไซซ์ทับเสื้อสีสด ทรงผมมีวอลลุ่ม ฉากหลังสตูดิโอไล่สีฟ้า ชมพู และม่วง แสงแฟลชอ่อนจากด้านหน้า ภาพถ่ายจากกล้องฟิล์ม 35 มม. มีเกรนละเอียด สีซีดเล็กน้อย ขอบภาพนุ่ม บรรยากาศเหมือนภาพถ่ายจริงในปี 1987 อัตราส่วน 4:5 ห้ามเพิ่มข้อความ ห้ามเปลี่ยนเพศหรืออายุ และห้ามสร้างนิ้วมือเกิน”
หากต้องการสร้างภาพจากจินตนาการโดยไม่ใช้รูปต้นฉบับ ให้ตัดประโยคที่เกี่ยวกับการรักษาใบหน้าออก แล้วอธิบายลักษณะบุคคลที่ต้องการแทน
Prompt รูปครอบครัวไทยยุค 80s
“สร้างภาพถ่ายครอบครัวไทยในช่วงปลายทศวรรษ 1980 สมาชิกครอบครัวนั่งและยืนเรียงกันภายในห้องรับแขกของบ้านไทย มีโซฟาลายดอก โทรทัศน์ตู้ไม้ พัดลมตั้งพื้น ปฏิทินติดผนัง และผ้าม่านสีครีม ทุกคนสวมเสื้อผ้าตามแฟชั่นยุคนั้น ผู้ชายใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นกางเกงเอวสูง ผู้หญิงสวมเสื้อไหล่กว้างและกระโปรงสีสด ใช้แสงแฟลชจากกล้องคอมแพกต์ สีฟิล์มอมเหลือง มีเกรนและรอยซีดเล็กน้อย ดูเป็นภาพครอบครัวจริง”
หากนำรูปครอบครัวจริงมาใช้ ให้เพิ่มประโยคว่า “รักษาจำนวนบุคคล ตำแหน่ง และใบหน้าของทุกคนตามภาพต้นฉบับ ห้ามเพิ่มหรือลบบุคคล”
Prompt รูปถ่ายสตูดิโอวินเทจยุค 80s
“เปลี่ยนภาพที่แนบมาให้เป็นภาพถ่ายสตูดิโอวินเทจยุค 1980s รักษาใบหน้าและตัวตนของบุคคลตามต้นฉบับ สวมเสื้อสูทสีพาสเทลทรงโอเวอร์ไซซ์ มีแผ่นเสริมไหล่ ทรงผมจัดฟูอย่างเป็นธรรมชาติ โพสท่าหันไหล่เล็กน้อยและมองกล้อง ฉากหลังผ้ามัสลินไล่สีเทาอมฟ้า แสงนุ่มฟุ้ง มีแสงขอบบาง ๆ รอบเส้นผม จำลองภาพจากฟิล์ม Kodak ช่วงปี 1985 มีเกรนละเอียด ความคมชัดไม่สูงเกินจริง อัตราส่วน 3:4 ไม่มีตัวหนังสือหรือลายน้ำ”
Prompt รูปนักเรียน Yearbook ยุค 80s
“สร้างภาพถ่ายหนังสือรุ่นโรงเรียนมัธยมอเมริกันปี 1986 โดยใช้บุคคลจากภาพที่แนบมาเป็นต้นแบบ รักษาใบหน้าและลักษณะเฉพาะให้ใกล้เคียงต้นฉบับ สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกับเสื้อไหมพรมสีพาสเทล ทรงผมมีวอลลุ่มตามแฟชั่นยุค 80s ถ่ายครึ่งตัวในสตูดิโอ ฉากหลังสีน้ำเงินเทาไล่เฉด แสงนุ่มจากด้านหน้า ยิ้มเล็กน้อย ภาพฟิล์มมีเกรนและความฟุ้งบาง ๆ อัตราส่วน 3:4 ไม่ใส่ชื่อ โรงเรียน ข้อความ หรือลายน้ำ”
หากอยากได้บรรยากาศหนังสือรุ่นแบบไทย
สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนักเรียนไทยและกำหนดปี พ.ศ. ที่ต้องการได้
Prompt รูปคู่รักยุค 80s
“ใช้บุคคลทั้งสองจากภาพที่แนบมาเป็นต้นแบบ สร้างภาพคู่รักถ่ายในสตูดิโอช่วงปี 1988 รักษาใบหน้า รูปร่าง และความแตกต่างของบุคคลทั้งสองอย่างชัดเจน ผู้ชายสวมเสื้อแจ็กเก็ตยีนส์สีฟ้าอ่อน ผู้หญิงสวมเสื้อสีชมพูพาสเทลไหล่กว้างและต่างหูวงใหญ่ ทั้งคู่ยืนใกล้กันและมองกล้อง ฉากหลังไล่สีม่วงกับน้ำเงิน แสงแฟลชสตูดิโอนุ่ม ภาพฟิล์ม 35 มม. มีเกรน สีซีด และขอบภาพฟุ้งเล็กน้อย อัตราส่วน 4:5 ห้ามสลับใบหน้า ห้ามเพิ่มบุคคล และไม่มีข้อความ”
Prompt โปสเตอร์หนังยุค 80s
“สร้างโปสเตอร์ภาพยนตร์แอ็กชันไซไฟยุค 1980s ตัวละครหลักยืนอยู่กลางภาพ สวมเสื้อหนังสีดำ มีเมืองนีออนยามค่ำคืนอยู่ด้านหลัง ท้องฟ้าสีม่วงเข้ม แสงเลเซอร์สีแดงและน้ำเงิน รถสปอร์ตทรงลิ่ม และหมอกบาง องค์ประกอบแบบโปสเตอร์หนังวาดมือ สีจัดจ้าน คอนทราสต์สูง มีพื้นผิวกระดาษเก่าและรอยพิมพ์เล็กน้อย เว้นพื้นที่ด้านบนสำหรับใส่ชื่อเรื่องภายหลัง อัตราส่วน 2:3 ไม่สร้างข้อความ ไม่ใส่โลโก้และลายน้ำ”
การเว้นพื้นที่สำหรับพาดหัวแล้วนำภาพไปใส่ตัวหนังสือภายหลัง จะช่วยควบคุมฟอนต์ การสะกด และตำแหน่งข้อความได้แม่นยำกว่า
Prompt ปกอัลบั้มเพลงป๊อปยุค 80s
“สร้างภาพปกอัลบั้มเพลงป๊อปยุค 1980s นักร้องยืนโพสท่าหน้าฉากหลังเรขาคณิตสีชมพูนีออน ฟ้าไฟฟ้า และม่วง สวมเสื้อแจ็กเก็ตสีเมทัลลิก ทรงผมมีวอลลุ่ม แสงสตูดิโอแข็งเล็กน้อย มีเงาซ้อนและเอฟเฟกต์เลนส์แบบอนาล็อก ภาพถ่ายฟิล์มสีที่มีเกรนและสีคลาดบาง ๆ ดูเหมือนปกแผ่นเสียงที่ผลิตในปี 1984 เว้นพื้นที่ด้านบนและด้านล่างสำหรับวางชื่อศิลปิน อัตราส่วน 1:1 ไม่มีข้อความ ไม่มีโลโก้”
Prompt กรุงเทพฯ ยุค 80s
“สร้างภาพถ่ายสารคดีริมถนนกรุงเทพฯ ช่วงปลายทศวรรษ 1980 มีรถเมล์ครีมแดง รถแท็กซี่รุ่นเก่า รถตุ๊กตุ๊ก ป้ายร้านค้าแบบวาดมือ อาคารพาณิชย์ และผู้คนสวมเสื้อผ้าตามยุค ไม่มีรถยนต์ โทรศัพท์ หรือสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ ถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม 35 มม. ในช่วงเย็นหลังฝนตก แสงไฟสะท้อนบนถนน สีภาพอมเขียวและเหลือง มีเกรน รอยฝุ่น และความไม่สมบูรณ์ของฟิล์มเล็กน้อย มุมมองสมจริงแบบช่างภาพข่าว อัตราส่วน 16:9 ไม่มีข้อความเพิ่มเติม”
Prompt ภาพนีออน Retro Futuristic
“สร้างภาพพอร์ตเทรตแนว retro futuristic ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานออกแบบยุค 1980s บุคคลยืนอยู่ริมถนนเมืองยามค่ำคืน มีไฟนีออนสีชมพู ฟ้า และม่วง เส้นตารางเรืองแสง ป้ายไฟทรงเรขาคณิต หมอกบาง และรถสปอร์ตย้อนยุค แสงขอบชัดเจน คอนทราสต์สูง สีสดแบบภาพยนตร์ไซไฟวินเทจ รายละเอียดสมจริง อัตราส่วน 16:9 ไม่มีข้อความ ไม่มีลายน้ำ
ภาพแนวนี้เป็นการตีความอดีตแบบไซไฟ จึงไม่ได้จำลองชีวิตจริงในทศวรรษ 1980 โดยตรง แต่เหมาะกับภาพปก เพลง เกม และคอนเทนต์ที่ต้องการสีสันเด่นสะดุดตา”
สูตรเขียน Prompt รูปยุค 80s ด้วยตัวเอง
หากไม่มีพรอมต์ใดตรงใจ สามารถประกอบคำสั่งใหม่ด้วยสูตรต่อไปนี้
[สร้างหรือแก้ไขภาพ] + [บุคคลหรือวัตถุหลัก] + [เสื้อผ้าและทรงผม] + [สถานที่หรือฉากหลัง] + [แสงและสี] + [ชนิดกล้องหรือฟิล์ม] + [บรรยากาศ] + [อัตราส่วนภาพ] + [สิ่งที่ห้ามเปลี่ยนหรือไม่ต้องการ]
ตัวอย่างคำสั่งสั้น ๆ
เปลี่ยนภาพนี้เป็นพอร์ตเทรตสตูดิโอไทยปี 1985 รักษาใบหน้าเดิม สวมเสื้อสีพาสเทลและทำผมมีวอลลุ่ม ใช้ฉากหลังไล่สีฟ้าอมม่วง แสงแฟลชนุ่ม ภาพฟิล์มมีเกรนและสีซีดเล็กน้อย อัตราส่วน 4:5 ไม่มีข้อความ
สั่งแก้อย่างไรเมื่อภาพยังไม่ตรงใจ
หลัง ChatGPT สร้างภาพเสร็จ ไม่จำเป็นต้องเริ่มใหม่ทุกครั้ง สามารถสั่งแก้ต่อได้ทันที เช่น
“รักษาภาพเดิมทั้งหมด เปลี่ยนเฉพาะเสื้อเป็นแจ็กเก็ตยีนส์”
“ลดแสงนีออนลง ให้เหมือนภาพถ่ายจริงในปี 1986 มากขึ้น”
“ใบหน้ายังไม่เหมือนภาพต้นฉบับ ช่วยรักษาโครงหน้าและดวงตาเดิม”
“เพิ่มเกรนฟิล์มและทำให้สีซีดลงเล็กน้อย”
“ลบโทรศัพท์มือถือและสิ่งของสมัยใหม่ออก”
“ขยายภาพเป็นแนวนอน 16:9 โดยเติมฉากด้านซ้ายและขวา”
“สร้างอีก 3 แบบ โดยเปลี่ยนเฉพาะสีเสื้อและฉากหลัง”
ChatGPT ยังมีเครื่องมือเลือกพื้นที่สำหรับแก้เฉพาะจุด หรือจะพิมพ์อธิบายบริเวณที่ต้องการแก้ผ่านช่องสนทนาโดยตรงก็ได้ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอาจล้ำออกนอกพื้นที่ที่เลือกบ้าง จึงควรตรวจรายละเอียดอีกครั้งก่อนนำภาพไปใช้งาน
สุดท้าย ควรใช้รูปของตัวเองหรือรูปที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ โดยเฉพาะการนำใบหน้าบุคคลอื่นไปสร้างเป็นภาพในบริบทใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือทำให้ผู้ชมเข้าใจผิดว่าเป็นภาพเหตุการณ์จริง