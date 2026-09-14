เจ้าของร้าน จ.ลำปาง ขอโทษปมนักร้อง ห่มจีวรเต้นหน้าเวที ยันไร้เจตนาลบหลู่ศาสนา
เจ้าของร้าน จ.ลำปาง ยกมือไหว้ขอโทษสังคม ปมนักร้องห่มจีวรเต้นหน้าเวที ยันไร้เจตนาลบหลู่ศาสนา เป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิง
จากกรณีที่เพจสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เกาะคา จ.ลำปาง โพสต์คลิปวิดีโอปรากฏนักร้องชายรายหนึ่งแต่งกายคล้ายพระ พร้อมห้อยหมอนข้างลักษณะคล้ายปลัดขิก และทำท่าทางไม่เหมาะสมคล้ายกับอดีตพระที่กำลังเป็นประเด็นในสังคมในระหว่างการแสดง จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ล่าสุดเจ้าของร้านได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนและสังคม พร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจาก ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ พร้อมชี้แจงว่า นักร้องเป็นผู้แต่งกายดังกล่าวเพื่อการแสดง โดยทางร้าน ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่หรือดูหมิ่นพระพุทธศาสนา และมองว่าเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่อย่างใด และขอให้ประชาชนเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ เพจสถานบันเทิงดังกล่าวได้ออกประกาศขออภัยโดยระบุว่า จากเหตุการณ์ที่นักร้องแต่งกายล้อเลียนสวมผ้าคลุมสีส้มและแสดงที่ร้าน ทางร้านต้องขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการแสดงสดที่ทางร้านไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อน ทางร้านรวมถึงนักดนตรีไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ สถาบันศาสนา รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การแสดงดังกล่าวทำเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นความผิดพลาดของทางร้านที่ไม่ได้ควบคุมให้ทันเวลา ทางร้านต้องขออภัยในความผิดพลาดด้วยความจริงใจ และจะกำชับควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้นอีก
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