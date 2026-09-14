ชาวบ้านอินเดียเดือด มัดช่างเข้ากับเสาส่งสัญญาณ โมโหสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 10:24 น.

ชาวบ้านอินเดียเดือด มัดช่างซ่อมบำรุงเข้ากับเสาส่งสัญญาณ โมโหสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี ร้องเรียนแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาซ่อม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน สำนักข่าว นิวส์เอยู รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ได้เข้าจับกุมชาวบ้าน 6 ราย และยังตามหาผู้เกี่ยวข้องอีก 1 ราย หลังจากที่ทั้งหมดได้มัดตัวช่างอินเตอร์เข้ากับเสาส่งสัญยาณ ภายหลังจากที่พื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 5G

โดยอ้างอิงจากนายสิงห์ ช่างคนดังกล่าวเล่าว่าตนกำลังซ่อมแซมเสาส่งสัญญาณดังกล่าว ก่อนที่จะถูกชาวบ้านล้อมและจับเขามัดไว้กับเสา ซึ่งในตอนแรกประชาชนบอกว่าจะมัดตัวเขาจนกว่าทางผู้ให้บริการจะแก้ปัญหาดังกล่าวจริงจัง อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงช่างคนดังกล่าวถูกปล่อยตัวแล้ว

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เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ชาวบ้านแสดงความอึดอัดใจกับปัญหาอินเตอร์เน็ต หลายครั้งสัญญาณเน็ตถูกตัด แม้ชาวบ้านจะจ่ายเงินเพื่อสัญญาณ 5G แต่กลับได้สัญญาณ 4G แทน ซึ่งชาวบ้านบอกด้วยว่าทางบริษัทไม่เคยสนใจและไม่เคยส่งช่างมาก่อนในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

ขณะที่นายสิงห์เพิ่งทำงานบริษัทดังกล่าวได้เพียง 3 เดือน และนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับมอบหมายให้มาดูแลเสาส่งสัญญาณที่นี่ โดยหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไป

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 10:24 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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