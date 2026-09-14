ชาวบ้านอินเดียเดือด มัดช่างเข้ากับเสาส่งสัญญาณ โมโหสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี
ชาวบ้านอินเดียเดือด มัดช่างซ่อมบำรุงเข้ากับเสาส่งสัญญาณ โมโหสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี ร้องเรียนแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาซ่อม
เมื่อวันที่ 14 กันยายน สำนักข่าว นิวส์เอยู รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ได้เข้าจับกุมชาวบ้าน 6 ราย และยังตามหาผู้เกี่ยวข้องอีก 1 ราย หลังจากที่ทั้งหมดได้มัดตัวช่างอินเตอร์เข้ากับเสาส่งสัญยาณ ภายหลังจากที่พื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต 5G
โดยอ้างอิงจากนายสิงห์ ช่างคนดังกล่าวเล่าว่าตนกำลังซ่อมแซมเสาส่งสัญญาณดังกล่าว ก่อนที่จะถูกชาวบ้านล้อมและจับเขามัดไว้กับเสา ซึ่งในตอนแรกประชาชนบอกว่าจะมัดตัวเขาจนกว่าทางผู้ให้บริการจะแก้ปัญหาดังกล่าวจริงจัง อย่างไรก็ตามเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงช่างคนดังกล่าวถูกปล่อยตัวแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า ชาวบ้านแสดงความอึดอัดใจกับปัญหาอินเตอร์เน็ต หลายครั้งสัญญาณเน็ตถูกตัด แม้ชาวบ้านจะจ่ายเงินเพื่อสัญญาณ 5G แต่กลับได้สัญญาณ 4G แทน ซึ่งชาวบ้านบอกด้วยว่าทางบริษัทไม่เคยสนใจและไม่เคยส่งช่างมาก่อนในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ขณะที่นายสิงห์เพิ่งทำงานบริษัทดังกล่าวได้เพียง 3 เดือน และนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับมอบหมายให้มาดูแลเสาส่งสัญญาณที่นี่ โดยหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวและนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไป
फतेहपुर — मोबाइल पर 5G नेटवर्क न आने पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा।
टॉवर कर्मचारी को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, 02 साल से नेटवर्क की समस्या से परेशान हैं ग्रामीण।โฆษณา
सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी, बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव का बताया जा रहा वायरल वीडियो pic.twitter.com/SJ8q8RlJBa
— Vineet G 🇮🇳 (@aapka_vineet) September 11, 2026
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