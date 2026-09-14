ประวัติ “หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี” เกจิดังสายท้าวเวสสุวรรณ ศิษย์หลวงพ่อเนื่อง
เปิดประวัติ พระสมุทรวชิรโสภณ วิ. หรือหลวงพ่ออิฏฐ์ เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม ศิษย์หลวงพ่อเนื่อง เกจิดังผู้จัดสร้างท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรกเมื่อปี 2532
“หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี” เป็นชื่อที่พุทธศาสนิกชนและผู้ศรัทธาท้าวเวสสุวรรณรู้จักเป็นอย่างดี จากบทบาทเจ้าอาวาสผู้สานต่องานของหลวงพ่อเนื่อง โกวิโท ตลอดจนการบูรณะวัดจุฬามณีและจัดสร้างวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณจนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ
ปัจจุบันหลวงพ่ออิฏฐ์มีสมณศักดิ์ที่ “พระสมุทรวชิรโสภณ วิ.” ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 และเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ทางวัดได้จัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 70 ปี
ประวัติหลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี
หลวงพ่ออิฏฐ์มีนามเดิมว่า “สมโภชน์ หรืออิฏฐ์ อมรรัตนบดี” เกิดวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2499 ปีวอก เป็นลูกของนายพจน์ น้อยมา และนางประนอม ฮะประสาน มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ท่านสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง ก่อนเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ด้วยการบรรพชาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ณ วัดบางกะพ้อม โดยมีพระครูโกวิทสมุทรคุณ หรือ “หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท” แห่งวัดจุฬามณี เป็นพระอุปัชฌาย์
ต่อมาหลวงพ่ออิฏฐ์เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2520 ณ วัดจุฬามณี โดยมีหลวงพ่อเนื่องเป็นพระอุปัชฌาย์เช่นเดิม และสอบได้นักธรรมชั้นเอกจากสำนักเรียนวัดจุฬามณีในปี พ.ศ. 2521
นอกจากความรู้ด้านพระธรรมวินัยแล้ว ประวัติของทางวัดระบุว่า หลวงพ่ออิฏฐ์มีความชำนาญในการอ่านและเขียนอักษรขอมและภาษาบาลี รวมถึงมีความเชี่ยวชาญด้านนวกรรม หรืองานก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน
ศิษย์หลวงพ่อเนื่อง สืบทอดวิชาเกจิสายแม่กลอง
หลวงพ่ออิฏฐ์ถือเป็นศิษย์สำคัญของหลวงพ่อเนื่อง โกวิโท อดีตเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านพระธรรม การปกครองวัด งานช่าง ตลอดจนวิชาอาคมตามสายพระเกจิลุ่มน้ำแม่กลอง
ทางวัดจุฬามณีระบุว่า ท่านยังเคยเดินทางไปศึกษาวิชาจากพระเกจิและครูฆราวาสหลายท่าน เช่น หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว หลวงปู่ดู่ วัดสะแก หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง และหลวงปู่สุด วัดกาหลง เป็นต้น
ภายหลังหลวงพ่อเนื่องมรณภาพเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 คณะสงฆ์และผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาผู้เหมาะสมเข้ารับหน้าที่ดูแลวัด กระทั่งหลวงพ่ออิฏฐ์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2532 ขณะมีอายุประมาณ 32 ปี และมีพรรษา 12
หลังรับตำแหน่งเจ้าอาวาส หลวงพ่ออิฏฐ์นำเงินประมาณ 30 ล้านบาทไปจัดตั้งมูลนิธิหลวงพ่อเนื่อง โกวิโท เพื่อให้ดอกผลนำมาใช้บำรุงพระสงฆ์ พัฒนาวัด และสนับสนุนงานสาธารณกุศล
จากนั้นจึงสานต่อการก่อสร้างพระอุโบสถจตุรมุขหินอ่อนที่หลวงพ่อเนื่องเริ่มไว้ให้แล้วเสร็จ ทั้งการปูพื้นหิน การสร้างบานหน้าต่างลงรักฝังมุก และการเขียนจิตรกรรมฝาผนัง
อีกผลงานที่ทำให้ชื่อของหลวงพ่ออิฏฐ์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือ การจัดสร้างท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรกของวัดจุฬามณีในปี พ.ศ. 2532 ก่อนที่วัดจะกลายเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญสำหรับผู้ศรัทธาที่เดินทางมากราบสักการะท้าวเวสสุวรรณ
ลำดับตำแหน่งและสมณศักดิ์
เส้นทางงานปกครองคณะสงฆ์ของหลวงพ่ออิฏฐ์มีลำดับสำคัญ ดังนี้
- พ.ศ. 2532 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
- พ.ศ. 2533 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์
- พ.ศ. 2537 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
- พ.ศ. 2561 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต 1
- พ.ศ. 2563 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลบางช้าง
- พ.ศ. 2565 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภออัมพวา
- พ.ศ. 2567 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15
ด้านสมณศักดิ์ ในปี พ.ศ. 2540 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระครูโสภิตวิริยาภรณ์” ก่อนจะได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนาม “พระสมุทรวชิรโสภณ วิ.” เมื่อปี พ.ศ. 2567
นอกจากนี้ หลวงพ่ออิฏฐ์ยังได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จากหลายสถาบัน ได้แก่ ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นอกเหนือจากการพัฒนาวัด หลวงพ่ออิฏฐ์ยังสนับสนุนทุนการศึกษา งานสาธารณกุศล และโครงการช่วยเหลือชุมชน โดยในงานอายุวัฒนมงคล 70 ปี มีการมอบเงินและทุนการศึกษารวม 1.2 ล้านบาท รวมถึงสนับสนุนศูนย์พักฟื้นผู้ติดยาเสพติด “บ้านพิชิตใจแม่กลอง”
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