เผยโฉมลูกเขย “ไมค์ ภิรมย์พร” สวมสูทโพกผ้า ร่วมวิวาห์สไตล์อินเดียสุดอลังการ
ไมค์ ภิรมย์พร ปลื้มปริ่ม บินลัดฟ้าร่วมงานวิวาห์สไตล์อินเดียของลูกสาว “แกรมมี่ กาญจนา” ที่แคนาดาสุดตระการตา พร้อมเผยความในใจของคนเป็นพ่อ
วันที่ 13 กันยายน 2569 แฟนเพลงต่างร่วมแสดงความยินดีกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ไมค์ ภิรมย์พร เดินทางไปประเทศแคนาดา เพื่อร่วมงานแต่งงานของ แกรมมี่ กาญจนา ลูกสาวคนกลาง
งานวิวาห์ครั้งนี้จัดรูปแบบสไตล์อินเดียอย่างงดงามอลังการ ไมค์ ภิรมย์พร สวมชุดสูทหล่อเนี๊ยบพร้อมโพกผ้าคลุมศีรษะตามธรรมเนียมเขาถ่ายภาพร่วมกับลูกสาวและลูกเขยที่สวมชุดพิธีการสุดประณีต ท่ามกลางแขกที่มาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างอบอุ่น
ไมค์ ภิรมย์พร โพสต์ภาพคู่บ่าวสาวผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมเปิดใจถึงความรู้สึกว่า นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้สัมผัสงานแต่งงานสไตล์อินเดีย เขารู้สึกตื่นตาตื่นใจกับพิธีการและความงดงามทางวัฒนธรรม แต่สิ่งที่ทำให้เขาละสายตาไม่ได้เลยคือความสวยของเจ้าสาวในวันนี้
“ครั้งแรกในชีวิตกับงานแต่งงานสไตล์อินเดีย! ตื่นตาตื่นใจกับพิธีการ ความอลังการ และวัฒนธรรมที่งดงามมาก ๆ แต่ที่หลุดโฟกัสไม่ได้เลยคือเจ้าสาว… วันนี้สวยมาก ๆ ครับ”
หลังจากจบพิธีการ นักร้องลูกทุ่งคนดังได้เผยภาพแห่งความประทับใจเพิ่มเติม ระบุข้อความว่าเมื่อมองไปทางไหนก็เจอแต่ใบหน้าที่ปลื้มปริ่ม มีแต่รอยยิ้มและความสุข พร้อมทิ้งท้ายประโยคสุดอบอุ่นถึงครอบครัวว่าพ่อรักลูก ๆ
“จบพิธีแบบอินเดียไปแล้วต่อกับพิธีแต่งงานแบบสวย ๆ มองไปทางไหนก็เจอแต่ใบหน้าที่ปลื้มปริ่ม หน้าที่มีแต่รอยยิ้มและความสุข พ่อรักลูก ๆ และสุดหล่อนะครับ”
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