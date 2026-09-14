เผยโฉมลูกเขย “ไมค์ ภิรมย์พร” สวมสูทโพกผ้า ร่วมวิวาห์สไตล์อินเดียสุดอลังการ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 10:39 น.
ไมค์ ภิรมย์พร ร้วมงานแต่งลูกสาวสไตล์อินเดียที่แคนาดา

ไมค์ ภิรมย์พร ปลื้มปริ่ม บินลัดฟ้าร่วมงานวิวาห์สไตล์อินเดียของลูกสาว “แกรมมี่ กาญจนา” ที่แคนาดาสุดตระการตา พร้อมเผยความในใจของคนเป็นพ่อ

วันที่ 13 กันยายน 2569 แฟนเพลงต่างร่วมแสดงความยินดีกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ไมค์ ภิรมย์พร เดินทางไปประเทศแคนาดา เพื่อร่วมงานแต่งงานของ แกรมมี่ กาญจนา ลูกสาวคนกลาง

งานวิวาห์ครั้งนี้จัดรูปแบบสไตล์อินเดียอย่างงดงามอลังการ ไมค์ ภิรมย์พร สวมชุดสูทหล่อเนี๊ยบพร้อมโพกผ้าคลุมศีรษะตามธรรมเนียมเขาถ่ายภาพร่วมกับลูกสาวและลูกเขยที่สวมชุดพิธีการสุดประณีต ท่ามกลางแขกที่มาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างอบอุ่น

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ไมค์ ภิรมย์พร โพสต์ภาพคู่บ่าวสาวผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมเปิดใจถึงความรู้สึกว่า นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้สัมผัสงานแต่งงานสไตล์อินเดีย เขารู้สึกตื่นตาตื่นใจกับพิธีการและความงดงามทางวัฒนธรรม แต่สิ่งที่ทำให้เขาละสายตาไม่ได้เลยคือความสวยของเจ้าสาวในวันนี้

“ครั้งแรกในชีวิตกับงานแต่งงานสไตล์อินเดีย! ตื่นตาตื่นใจกับพิธีการ ความอลังการ และวัฒนธรรมที่งดงามมาก ๆ แต่ที่หลุดโฟกัสไม่ได้เลยคือเจ้าสาว… วันนี้สวยมาก ๆ ครับ”

ไมค์ ภิรมย์พร ร่วมงานแต่งลูกสาวสไตล์อินเดีย
ภาพจาก Facebook : ไมค์ ภิรมย์พร

หลังจากจบพิธีการ นักร้องลูกทุ่งคนดังได้เผยภาพแห่งความประทับใจเพิ่มเติม ระบุข้อความว่าเมื่อมองไปทางไหนก็เจอแต่ใบหน้าที่ปลื้มปริ่ม มีแต่รอยยิ้มและความสุข พร้อมทิ้งท้ายประโยคสุดอบอุ่นถึงครอบครัวว่าพ่อรักลูก ๆ

“จบพิธีแบบอินเดียไปแล้วต่อกับพิธีแต่งงานแบบสวย ๆ มองไปทางไหนก็เจอแต่ใบหน้าที่ปลื้มปริ่ม หน้าที่มีแต่รอยยิ้มและความสุข พ่อรักลูก ๆ และสุดหล่อนะครับ”

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ไมค์ ภิรมย์พร
ภาพจาก Facebook : ไมค์ ภิรมย์พร
ลูกสาวไมค์ ภิรมย์พร และลูกเขย
ภาพจาก Facebook : ไมค์ ภิรมย์พร
ไมค์ ภิรมย์พร ร่วมงานแต่งลูกสาว
ภาพจาก Facebook : ไมค์ ภิรมย์พร
ภาพจาก Facebook : ไมค์ ภิรมย์พร
ภาพจาก Facebook : ไมค์ ภิรมย์พร
ไมค์ ภิรมย์พร พร้อมลูกสาวและลูกเขย
ภาพจาก Facebook : ไมค์ ภิรมย์พร

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 10:38 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 10:39 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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