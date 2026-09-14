ตกงาน 724 ชีวิต! Nidec ปิดโรงงานในกัมพูชา ย้ายฐานผลิตกลับไทย หลังปิดด่านยืดเยื้อ
ไนเด็ก (Nidec) ผู้ผลิตมอเตอร์รายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น เตรียมปิดโรงงานแห่งเดียวในกัมพูชา พร้อมย้ายฐานการผลิตกลับมายังประเทศไทย สาเหตุหลักมาจากปัญหาความไม่สงบและการปิดด่านพรมแดนระหว่างสองประเทศที่ยืดเยื้อต่อเนื่อง
โรงงาน ไนเด็ก ดาย-แคสตติ้ง (กัมพูชา) ตั้งอยู่ในเมืองปอยเปต จังหวัดบันทายมีชัย มีกำหนดจะยุติการผลิตในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ การปิดตัวครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพนักงานจำนวน 724 คน โรงงานแห่งนี้ผลิตชิ้นส่วนหล่อโลหะสำหรับมอเตอร์ความแม่นยำสูง รวมถึงชิ้นส่วนมอเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ในอดีต ชิ้นส่วนที่ผลิตเสร็จจะถูกขนส่งทางรถบรรทุกข้ามพรมแดนไปยังโรงงานอื่นๆ ของไนเด็กในไทย ทว่าทางบริษัทประเมินว่าไม่สามารถดำเนินกิจการในปอยเปตต่อไปได้ เนื่องจากไม่มีแนวโน้มชัดเจนว่าการขนส่งข้ามพรมแดนจะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อใด การย้ายสายการผลิตกลับมายังโรงงานเดิมในไทย ซึ่งมีฐานผลิตหล่อโลหะอยู่ที่บ่อวินและปิ่นทอง จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ
ไนเด็กก่อตั้งบริษัทย่อยในกัมพูชาเมื่อเดือนมีนาคม 2012 ภายใต้แนวคิดโมเดล Thailand Plus One ย้ายกระบวนการผลิตที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้นไปยังพื้นที่ต้นทุนต่ำใกล้เคียง แต่ยังคงเชื่อมโยงกับโรงงาน คลังสินค้า ท่าเรือในไทย ปอยเปตเคยตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะอยู่ตรงข้ามอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ราว 230 กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางไปท่าเรือแหลมฉบังเพียงสามชั่วโมงครึ่ง
ความได้เปรียบดังกล่าวพังทลายลงหลังเกิดการปะทะกันด้วยอาวุธบริเวณชายแดนเมื่อปี 2025 ส่งผลให้ด่านข้ามแดนทางบกถูกปิดยาวนาน กระทรวงแรงงานกัมพูชาระบุว่า สินค้าที่เคยใช้เวลาขนส่งข้ามไปยังโรงงานในไทยเพียงหนึ่งถึงสองชั่วโมง ต้องเปลี่ยนไปส่งทางเรือหรือทางอากาศ ต้นทุนการขนส่งพุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่าตัว ยอดสั่งซื้อลดลงจนโรงงานแบกรับภาระไม่ไหว
ไนเด็กนับเป็นโรงงานขนาดใหญ่แห่งที่สามในจังหวัดบันทายมีชัยที่ปิดตัวลงในปีนี้ ตามหลังโรงงานสิ่งทอของจีนและไทย ส่งผลให้แรงงานในพื้นที่ตกงานสะสมเกือบ 4,000 คน กระทรวงแรงงานกัมพูชายืนยันว่า ไนเด็กตกลงจ่ายค่าจ้างคงค้าง ค่าชดเชย ผลประโยชน์ตามกฎหมายครบถ้วน พร้อมทั้งจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพฟรีเพื่อช่วยเหลือแรงงานในการเปลี่ยนสายอาชีพต่อไป
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