ตกงาน 724 ชีวิต! Nidec ปิดโรงงานในกัมพูชา ย้ายฐานผลิตกลับไทย หลังปิดด่านยืดเยื้อ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 09:57 น.
ตกงาน 724 ชีวิต! Nidec ปิดโรงงานในกัมพูชา ย้ายฐานผลิตกลับไทย หลังปิดด่านยืดเยื้อ

ไนเด็ก (Nidec) ผู้ผลิตมอเตอร์รายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น เตรียมปิดโรงงานแห่งเดียวในกัมพูชา พร้อมย้ายฐานการผลิตกลับมายังประเทศไทย สาเหตุหลักมาจากปัญหาความไม่สงบและการปิดด่านพรมแดนระหว่างสองประเทศที่ยืดเยื้อต่อเนื่อง

โรงงาน ไนเด็ก ดาย-แคสตติ้ง (กัมพูชา) ตั้งอยู่ในเมืองปอยเปต จังหวัดบันทายมีชัย มีกำหนดจะยุติการผลิตในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ การปิดตัวครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพนักงานจำนวน 724 คน โรงงานแห่งนี้ผลิตชิ้นส่วนหล่อโลหะสำหรับมอเตอร์ความแม่นยำสูง รวมถึงชิ้นส่วนมอเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ในอดีต ชิ้นส่วนที่ผลิตเสร็จจะถูกขนส่งทางรถบรรทุกข้ามพรมแดนไปยังโรงงานอื่นๆ ของไนเด็กในไทย ทว่าทางบริษัทประเมินว่าไม่สามารถดำเนินกิจการในปอยเปตต่อไปได้ เนื่องจากไม่มีแนวโน้มชัดเจนว่าการขนส่งข้ามพรมแดนจะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อใด การย้ายสายการผลิตกลับมายังโรงงานเดิมในไทย ซึ่งมีฐานผลิตหล่อโลหะอยู่ที่บ่อวินและปิ่นทอง จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ

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ไนเด็กก่อตั้งบริษัทย่อยในกัมพูชาเมื่อเดือนมีนาคม 2012 ภายใต้แนวคิดโมเดล Thailand Plus One ย้ายกระบวนการผลิตที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้นไปยังพื้นที่ต้นทุนต่ำใกล้เคียง แต่ยังคงเชื่อมโยงกับโรงงาน คลังสินค้า ท่าเรือในไทย ปอยเปตเคยตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะอยู่ตรงข้ามอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ราว 230 กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางไปท่าเรือแหลมฉบังเพียงสามชั่วโมงครึ่ง

ความได้เปรียบดังกล่าวพังทลายลงหลังเกิดการปะทะกันด้วยอาวุธบริเวณชายแดนเมื่อปี 2025 ส่งผลให้ด่านข้ามแดนทางบกถูกปิดยาวนาน กระทรวงแรงงานกัมพูชาระบุว่า สินค้าที่เคยใช้เวลาขนส่งข้ามไปยังโรงงานในไทยเพียงหนึ่งถึงสองชั่วโมง ต้องเปลี่ยนไปส่งทางเรือหรือทางอากาศ ต้นทุนการขนส่งพุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่าตัว ยอดสั่งซื้อลดลงจนโรงงานแบกรับภาระไม่ไหว

ไนเด็กนับเป็นโรงงานขนาดใหญ่แห่งที่สามในจังหวัดบันทายมีชัยที่ปิดตัวลงในปีนี้ ตามหลังโรงงานสิ่งทอของจีนและไทย ส่งผลให้แรงงานในพื้นที่ตกงานสะสมเกือบ 4,000 คน กระทรวงแรงงานกัมพูชายืนยันว่า ไนเด็กตกลงจ่ายค่าจ้างคงค้าง ค่าชดเชย ผลประโยชน์ตามกฎหมายครบถ้วน พร้อมทั้งจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพฟรีเพื่อช่วยเหลือแรงงานในการเปลี่ยนสายอาชีพต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 09:57 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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