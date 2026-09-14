จับตาวันนี้! กกต. ลงมติคดีฮั้ว สว. 229 คน นัดตั้งโต๊ะแถลงผลบ่าย 3 โมงเย็น
จับตาวันนี้! กกต. ลงมติคดีฮั้ว สว. 229 คน นัดตั้งโต๊ะแถลงผลบ่าย 3 โมงเย็น ชี้ชะตา สว. ชุดปัจจุบันและบุคคลที่เกี่ยวข้องในปี 67
ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่น่าจับตาในวงการแวดวงการเมืองไทย หลังจากที่วันนี้ (14 ก.ย. 69) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมจัดการประชุมนัดสำคัญเพื่อพิจารณาลงมติสำนวนการไต่สวนคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 229 คน
โดยเบื้องต้นมีรายงานว่าในเวลา 10.00 น. กกต.เริ่มประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาลงมติคดีดังกล่าว และในเวลา 15.00 น. จะมีการแถลงถึงผลพิจารณามติดังกล่าว
สำหรับผู้ถูกกล่าวหาในสำนวนคดี ฮั้ว สว. จำนวน 229 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มสำคัญ ได้แก่ สว.ชุดปัจจุบัน 138 คน, รัฐมนตรี สส. และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย 21 คน, เครือข่ายพรรคภูมิใจไทย 20 คน, สว.สำรอง และผู้สมัคร สว. 50 คน
โดยผลการลงมติของ กกต.ครั้งนี้ นอกจากเกี่ยวข้องกับสถานะของ สว. ชุดปัจจุบันแล้ว ยังอาจเกี่ยวข้องกับบุคคลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือก สว. ปี 2567 ด้วย