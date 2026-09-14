จับตาวันนี้! กกต. ลงมติคดีฮั้ว สว. 229 คน นัดตั้งโต๊ะแถลงผลบ่าย 3 โมงเย็น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 09:56 น.

จับตาวันนี้! กกต. ลงมติคดีฮั้ว สว. 229 คน นัดตั้งโต๊ะแถลงผลบ่าย 3 โมงเย็น ชี้ชะตา สว. ชุดปัจจุบันและบุคคลที่เกี่ยวข้องในปี 67

ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่น่าจับตาในวงการแวดวงการเมืองไทย หลังจากที่วันนี้ (14 ก.ย. 69) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมจัดการประชุมนัดสำคัญเพื่อพิจารณาลงมติสำนวนการไต่สวนคดีฮั้วเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 229 คน

โดยเบื้องต้นมีรายงานว่าในเวลา 10.00 น. กกต.เริ่มประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาลงมติคดีดังกล่าว และในเวลา 15.00 น. จะมีการแถลงถึงผลพิจารณามติดังกล่าว

สำหรับผู้ถูกกล่าวหาในสำนวนคดี ฮั้ว สว. จำนวน 229 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มสำคัญ ได้แก่ สว.ชุดปัจจุบัน 138 คน, รัฐมนตรี สส. และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย 21 คน, เครือข่ายพรรคภูมิใจไทย 20 คน, สว.สำรอง และผู้สมัคร สว. 50 คน

โดยผลการลงมติของ กกต.ครั้งนี้ นอกจากเกี่ยวข้องกับสถานะของ สว. ชุดปัจจุบันแล้ว ยังอาจเกี่ยวข้องกับบุคคลและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือก สว. ปี 2567 ด้วย

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 09:56 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไวยาวัจกรวัดจุฬามณี ยันไม่เกี่ยวกับวัดแน่นอน หลังเพจดังใบ้เรื่องแซ่บวงการสงฆ์

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
ภาพกราฟิกเรือคว่ำกลางทะเลและเรือประมงเข้าช่วยเหลือ ประกอบข่าวเด็กชายอลาสกาวัย 15 ปี ลอยกลางทะเลแบริ่ง 62 ชั่วโมง

บีบหัวใจ ดช. 15 เรือล่ม ลอยกลางทะเล 62 ชม. เห็นพี่ชายจมน้ำดับต่อหน้า

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
ทบ. เผยยอดสมัคร &quot;พลทหารอาสา&quot; 5 วันแรกพุ่งทะลุกว่า 4 พันคน เต็มเกลี้ยง 7 หน่วย

ทบ. เผยยอดสมัคร “พลทหารอาสา” 5 วันแรกพุ่งทะลุกว่า 4 พันคน เต็มเกลี้ยง 7 หน่วย

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569

“เจ้าเฮง” สุนัขสามขา ถูกทาสยาใจเหี้ยมใช้จอบสับหัวดับ บอกเหม็นขี้เรื้อน

เผยแพร่: 14 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ข่าว

ไวยาวัจกรวัดจุฬามณี ยันไม่เกี่ยวกับวัดแน่นอน หลังเพจดังใบ้เรื่องแซ่บวงการสงฆ์

3 นาที ที่แล้ว
ภาพกราฟิกเรือคว่ำกลางทะเลและเรือประมงเข้าช่วยเหลือ ประกอบข่าวเด็กชายอลาสกาวัย 15 ปี ลอยกลางทะเลแบริ่ง 62 ชั่วโมง ข่าวต่างประเทศ

บีบหัวใจ ดช. 15 เรือล่ม ลอยกลางทะเล 62 ชม. เห็นพี่ชายจมน้ำดับต่อหน้า

9 นาที ที่แล้ว
ทบ. เผยยอดสมัคร &quot;พลทหารอาสา&quot; 5 วันแรกพุ่งทะลุกว่า 4 พันคน เต็มเกลี้ยง 7 หน่วย ข่าว

ทบ. เผยยอดสมัคร “พลทหารอาสา” 5 วันแรกพุ่งทะลุกว่า 4 พันคน เต็มเกลี้ยง 7 หน่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เจ้าเฮง” สุนัขสามขา ถูกทาสยาใจเหี้ยมใช้จอบสับหัวดับ บอกเหม็นขี้เรื้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด นักศึกษาปี 4 คลอดลูกลำพัง แฟนไม่รับเป็นพ่อ หนูน้อยดับในหอพัก ข่าว

สลด นักศึกษาปี 4 คลอดลูกลำพัง แฟนไม่รับเป็นพ่อ หนูน้อยดับในหอพัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่องทางรับสิทธิ ประกันสังคม เบิกค่าคลอด รับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-39 เศรษฐกิจ

ช่องทางรับสิทธิ ประกันสังคม เบิกค่าคลอด รับเงินสงเคราะห์บุตร ผู้ประกันตน ม.33-39

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติวัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม ข่าว

ประวัติ วัดจุฬามณี เก่าแก่ 300 ปีแห่งอัมพวา พิกัดไหว้ท้าวเวสสุวรรณเสริมมงคล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.JIC โต้เขมรกล่าวหาไทยใช้สารเคมี ติงไม่ควรพูดมั่ว โดยไม่มีหลักฐานรองรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
องค์กรผู้ตัดสินอังกฤษ รับ VAR พลาด ประตูชัยแมนฯ ซิตี้ ไม่ควรได้ ข่าวกีฬา

องค์กรผู้ตัดสินอังกฤษ รับ VAR พลาด ประตูชัยแมนฯ ซิตี้ ไม่ควรได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! Apple เตรียมปล่อยอัปเดต iOS 27 เช็กเลย iPhone รุ่นไหนได้ไปต่อ เทคโนโลยี

มาแล้ว! Apple เตรียมปล่อยอัปเดต iOS 27 เช็กเลย iPhone รุ่นไหนได้ไปต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กระติก” โพสต์ถึง “แตงโม” เนื่องในวันเกิด คิดถึงทุกวัน ขอให้มีความสุขบนสวรรค์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีสร้างรูปยุค 80s ด้วย ChatGPT เทคโนโลยี

วิธีสร้างรูปยุค 80s ด้วย ChatGPT แจก Prompt เอาไปใช้ได้ทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไมค์ ภิรมย์พร ร้วมงานแต่งลูกสาวสไตล์อินเดียที่แคนาดา ข่าวดารา

เผยโฉมลูกเขย “ไมค์ ภิรมย์พร” สวมสูทโพกผ้า ร่วมวิวาห์สไตล์อินเดียสุดอลังการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล เผย “ไทยช่วยไทย” ลดภาระค่าครองชีพ 15 ล้าน เล็งขยายโครงการต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวบ้านอินเดียเดือด มัดช่างเข้ากับเสาส่งสัญญาณ โมโหสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้าน จ.ลำปาง ขอโทษปมนักร้อง ห่มจีวรเต้นหน้าเวที ยันไร้เจตนาลบหลู่ศาสนา ข่าว

เจ้าของร้าน จ.ลำปาง ขอโทษปมนักร้อง ห่มจีวรเต้นหน้าเวที ยันไร้เจตนาลบหลู่ศาสนา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี” เกจิดังสายท้าวเวสสุวรรณ ศิษย์หลวงพ่อเนื่อง ข่าว

ประวัติ “หลวงพ่ออิฏฐ์ วัดจุฬามณี” เกจิดังสายท้าวเวสสุวรรณ ศิษย์หลวงพ่อเนื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน สรุปครั้งสุดท้ายคดีฮั้ว สว. 229 คน ก่อน กกต. นัดพิจารณาลงมติวันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย ท่าพระจันทร์ ยืนยันไม่ได้เอ่ยชื่อวัดหรือพระรูปใด ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ ไม่ได้พูดชื่อวัด-หลวงพ่อ วอนหยุดโยง หลังไลฟ์สดทิ้งบอมบ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตกงาน 724 ชีวิต! Nidec ปิดโรงงานในกัมพูชา ย้ายฐานผลิตกลับไทย หลังปิดด่านยืดเยื้อ เศรษฐกิจ

ตกงาน 724 ชีวิต! Nidec ปิดโรงงานในกัมพูชา ย้ายฐานผลิตกลับไทย หลังปิดด่านยืดเยื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จับตาวันนี้! กกต. ลงมติคดีฮั้ว สว. 229 คน นัดตั้งโต๊ะแถลงผลบ่าย 3 โมงเย็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โปรแกรมฟุตบอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ทุกนัด ตารางแข่งทีมชาติไทย ฟุตบอล

โปรแกรมฟุตบอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ทุกนัด ตารางแข่งทีมชาติไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

HYROX แจงดรามา นักกีฬาออสเตรเลีย อึราดระหว่างแข่งขัน รับระบบจัดการบกพร่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตุรกีบุกกวาดล้าง หน่วยงานเกี่ยวข้องกับเพศทางเลือก LGBTQ ชี้โน้มน้าวจูงใจเยาวชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

เต้ย จรินทร์พร โสดแล้ว เลิกแฟนต่างชาติ จบด้วยดี วอนอย่าซ้ำเติม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button