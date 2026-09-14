โปรแกรมฟุตบอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ทุกนัด ตารางแข่งทีมชาติไทย
โปรแกรมฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ครบทุกคู่ทีมชาติไทยอยู่กลุ่มอี ร่วมกับญี่ปุ่น เวียดนาม และไชนีส ไทเป เริ่มสนามนัดแรกพบเจ้าภาพ 14 กันยายน เวลา 17.30 น.
การแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 หรือเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 กันยายน–2 ตุลาคม 2569 โดยเริ่มแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กันยายน เนื่องจากต้องใช้เวลาจัดการแข่งขันหลายรอบ
ฟุตบอลหญิงครั้งนี้มี 12 ชาติเข้าร่วม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม ประกอบด้วย
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- กลุ่มอี: ญี่ปุ่น, ไชนีส ไทเป, เวียดนาม, ไทย
- กลุ่มเอฟ: เกาหลีใต้, เกาหลีเหนือ, บังกลาเทศ, เมียนมา
- กลุ่มจี: จีน, ฟิลิปปินส์, อุซเบกิสถาน, ฮ่องกง จีน
รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่ม ทีมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม พร้อมทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุดอีก 2 ทีม จะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ รวมทั้งหมด 8 ทีม
โปรแกรมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2026
|วันที่
|เวลาไทย
|คู่แข่งขัน
|สนาม
|14 กันยายน 2569
|17.30 น.
|ญี่ปุ่น พบ ไทย
|สนามกีฬาเอโคปา จ.ชิซูโอกะ
|17 กันยายน 2569
|14.00 น.
|ไทย พบ ไชนีส ไทเป
|สนามกีฬาเอโคปา จ.ชิซูโอกะ
|21 กันยายน 2569
|17.30 น.
|เวียดนาม พบ ไทย
|สนามกีฬานากาอิ นครโอซากา
ถ่ายทอดสดช่อง PPTV
โปรแกรมฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569
|เวลาไทย
|กลุ่ม
|คู่แข่งขัน
|สนาม
|12.00 น.
|จี
|ฟิลิปปินส์ พบ อุซเบกิสถาน
|สนามนาการะกาวะ จ.กิฟุ
|14.00 น.
|อี
|ไชนีส ไทเป พบ เวียดนาม
|สนามกีฬาเอโคปา จ.ชิซูโอกะ
|14.00 น.
|เอฟ
|เกาหลีเหนือ พบ บังกลาเทศ
|สนามกีฬานากาอิ นครโอซากา
|17.00 น.
|จี
|จีน พบ ฮ่องกง จีน
|สนามนาการะกาวะ จ.กิฟุ
|17.30 น.
|อี
|ญี่ปุ่น พบ ไทย
|สนามกีฬาเอโคปา จ.ชิซูโอกะ
|17.30 น.
|เอฟ
|เกาหลีใต้ พบ เมียนมา
|สนามกีฬานากาอิ นครโอซากา
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569
|เวลาไทย
|กลุ่ม
|คู่แข่งขัน
|สนาม
|12.00 น.
|จี
|อุซเบกิสถาน พบ จีน
|สนามนาการะกาวะ จ.กิฟุ
|14.00 น.
|อี
|ไทย พบ ไชนีส ไทเป
|สนามกีฬาเอโคปา จ.ชิซูโอกะ
|14.00 น.
|เอฟ
|บังกลาเทศ พบ เกาหลีใต้
|สนามกีฬานากาอิ นครโอซากา
|17.00 น.
|จี
|ฮ่องกง จีน พบ ฟิลิปปินส์
|สนามนาการะกาวะ จ.กิฟุ
|17.30 น.
|อี
|เวียดนาม พบ ญี่ปุ่น
|สนามกีฬาเอโคปา จ.ชิซูโอกะ
|17.30 น.
|เอฟ
|เมียนมา พบ เกาหลีเหนือ
|สนามกีฬานากาอิ นครโอซากา
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569
|เวลาไทย
|กลุ่ม
|คู่แข่งขัน
|สนาม
|14.00 น.
|เอฟ
|เกาหลีใต้ พบ เกาหลีเหนือ
|สนามกีฬาเอโคปา จ.ชิซูโอกะ
|14.00 น.
|เอฟ
|บังกลาเทศ พบ เมียนมา
|สนามกีฬานากาอิ นครโอซากา
|14.00 น.
|จี
|อุซเบกิสถาน พบ ฮ่องกง จีน
|เวฟ สเตเดียม คาริยะ จ.ไอจิ
|14.00 น.
|จี
|จีน พบ ฟิลิปปินส์
|สนาม
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