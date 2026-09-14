โปรแกรมฟุตบอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ทุกนัด ตารางแข่งทีมชาติไทย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 09:39 น.
โปรแกรมฟุตบอลหญิง เอเชียนเกมส์ 2026 ทุกนัด ตารางแข่งทีมชาติไทย

โปรแกรมฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 ครบทุกคู่ทีมชาติไทยอยู่กลุ่มอี ร่วมกับญี่ปุ่น เวียดนาม และไชนีส ไทเป เริ่มสนามนัดแรกพบเจ้าภาพ 14 กันยายน เวลา 17.30 น.

การแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 หรือเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 กันยายน–2 ตุลาคม 2569 โดยเริ่มแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 กันยายน เนื่องจากต้องใช้เวลาจัดการแข่งขันหลายรอบ

ฟุตบอลหญิงครั้งนี้มี 12 ชาติเข้าร่วม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม ประกอบด้วย

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  • กลุ่มอี: ญี่ปุ่น, ไชนีส ไทเป, เวียดนาม, ไทย
  • กลุ่มเอฟ: เกาหลีใต้, เกาหลีเหนือ, บังกลาเทศ, เมียนมา
  • กลุ่มจี: จีน, ฟิลิปปินส์, อุซเบกิสถาน, ฮ่องกง จีน

รอบแรกแข่งขันแบบพบกันหมดภายในกลุ่ม ทีมอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละกลุ่ม พร้อมทีมอันดับ 3 ที่มีผลงานดีที่สุดอีก 2 ทีม จะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ รวมทั้งหมด 8 ทีม

โปรแกรมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย เอเชียนเกมส์ 2026

วันที่ เวลาไทย คู่แข่งขัน สนาม
14 กันยายน 2569 17.30 น. ญี่ปุ่น พบ ไทย สนามกีฬาเอโคปา จ.ชิซูโอกะ
17 กันยายน 2569 14.00 น. ไทย พบ ไชนีส ไทเป สนามกีฬาเอโคปา จ.ชิซูโอกะ
21 กันยายน 2569 17.30 น. เวียดนาม พบ ไทย สนามกีฬานากาอิ นครโอซากา

ถ่ายทอดสดช่อง PPTV

โปรแกรมฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ 2026 รอบแบ่งกลุ่ม

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569

เวลาไทย กลุ่ม คู่แข่งขัน สนาม
12.00 น. จี ฟิลิปปินส์ พบ อุซเบกิสถาน สนามนาการะกาวะ จ.กิฟุ
14.00 น. อี ไชนีส ไทเป พบ เวียดนาม สนามกีฬาเอโคปา จ.ชิซูโอกะ
14.00 น. เอฟ เกาหลีเหนือ พบ บังกลาเทศ สนามกีฬานากาอิ นครโอซากา
17.00 น. จี จีน พบ ฮ่องกง จีน สนามนาการะกาวะ จ.กิฟุ
17.30 น. อี ญี่ปุ่น พบ ไทย สนามกีฬาเอโคปา จ.ชิซูโอกะ
17.30 น. เอฟ เกาหลีใต้ พบ เมียนมา สนามกีฬานากาอิ นครโอซากา

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2569

เวลาไทย กลุ่ม คู่แข่งขัน สนาม
12.00 น. จี อุซเบกิสถาน พบ จีน สนามนาการะกาวะ จ.กิฟุ
14.00 น. อี ไทย พบ ไชนีส ไทเป สนามกีฬาเอโคปา จ.ชิซูโอกะ
14.00 น. เอฟ บังกลาเทศ พบ เกาหลีใต้ สนามกีฬานากาอิ นครโอซากา
17.00 น. จี ฮ่องกง จีน พบ ฟิลิปปินส์ สนามนาการะกาวะ จ.กิฟุ
17.30 น. อี เวียดนาม พบ ญี่ปุ่น สนามกีฬาเอโคปา จ.ชิซูโอกะ
17.30 น. เอฟ เมียนมา พบ เกาหลีเหนือ สนามกีฬานากาอิ นครโอซากา

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569

เวลาไทย กลุ่ม คู่แข่งขัน สนาม
14.00 น. เอฟ เกาหลีใต้ พบ เกาหลีเหนือ สนามกีฬาเอโคปา จ.ชิซูโอกะ
14.00 น. เอฟ บังกลาเทศ พบ เมียนมา สนามกีฬานากาอิ นครโอซากา
14.00 น. จี อุซเบกิสถาน พบ ฮ่องกง จีน เวฟ สเตเดียม คาริยะ จ.ไอจิ
14.00 น. จี จีน พบ ฟิลิปปินส์ สนาม

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 09:39 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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