บอย ท่าพระจันทร์ ไม่ได้พูดชื่อวัด-หลวงพ่อ วอนหยุดโยง หลังไลฟ์สดทิ้งบอมบ์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 10:02 น.
บอย ท่าพระจันทร์ ยืนยันไม่ได้เอ่ยชื่อวัดหรือพระรูปใด

บอย ท่าพระจันทร์ ยืนยันไม่ได้เอ่ยชื่อวัด-หลวงพ่อ วอนหยุดเชื่อมโยงหรือพูดพาดพิง หลังไลฟ์สดทิ้งบอมม์พระองค์หนึ่งชัดเจนกว่า “สมีโชติ”

จากรณีที่ บอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระคนดัง ไลฟ์พูดคุยกันแฟนคลับกล่าวถึงกรณีของอดีตหลวงพ่อโชติ ซึ่งมีพระและวัดดังที่ชัดเจนกว่าสมีโชติ ตนเคยไปหนึ่งครั้งและไม่เคยไปอีกเลย เดิมทีมีการเชิญให้ตนไปสร้างพระแต่เซียนพระปฏิเสธ ซึ่งทุกวันนี้วัดดังกล่าวเงียบไปแล้ว

ล่าสุด 13 กันยายน 2569 บอย ท่าพระจันทร์ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

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“สวัสดีครับทุกท่าน

ขอชี้แจงเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับ

1. ผมไม่ได้เอ่ยชื่อวัดหรือหลวงพ่อท่านใดทั้งสิ้น จึงขอความกรุณาอย่าเพิ่งเชื่อมโยงหรือตีความเกินกว่าสิ่งที่ผมได้กล่าวไว้ และขออย่านำสิ่งที่ผมไม่ได้พูดไปกล่าวแทนผมครับ

2. ผมไม่เคยไปขอสร้างวัตถุมงคลกับวัดที่กำลังถูกพูดถึงแต่อย่างใด จึงขอให้ทุกท่านสบายใจและไม่ต้องกังวลกับเรื่องดังกล่าวครับ

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3. ขอความกรุณาอย่าเพิ่งรีบด่วนกล่าวโทษหรือพาดพิงถึงผม เพราะสิ่งที่ผมพูดอาจไม่ได้หมายถึงท่านหรือบุคคลใดโดยเฉพาะตั้งแต่แรกครับ

หากผมประสงค์จะกล่าวถึงใคร ผมสามารถพูดได้ด้วยตัวเองครับ จึงไม่จำเป็นต้องรีบตีความหรือเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับเรื่องที่ผมไม่ได้เอ่ยถึง

และขอความกรุณาอย่านำประเด็นหรือดราม่าของบุคคลอื่นมาเชื่อมโยงกับผม หากเรื่องใดไม่มีชื่อผม ก็ขอให้พิจารณาตามข้อเท็จจริงและไม่ต้องเพิ่มเติมชื่อผมเข้าไปครับ”

บอย ท่าพระจันทร์ ไม่ได้พูดชื่อวัด-หลวงพ่อ วอนหยุดโยง
ภาพจาก Facebook : บอย ท่าพระจันทร์
บอย ท่าพระจันทร์
ภาพจาก Facebook : บอย ท่าพระจันทร์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 10:02 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 10:02 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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