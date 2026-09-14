บอย ท่าพระจันทร์ ไม่ได้พูดชื่อวัด-หลวงพ่อ วอนหยุดโยง หลังไลฟ์สดทิ้งบอมบ์
บอย ท่าพระจันทร์ ยืนยันไม่ได้เอ่ยชื่อวัด-หลวงพ่อ วอนหยุดเชื่อมโยงหรือพูดพาดพิง หลังไลฟ์สดทิ้งบอมม์พระองค์หนึ่งชัดเจนกว่า “สมีโชติ”
จากรณีที่ บอย ท่าพระจันทร์ เซียนพระคนดัง ไลฟ์พูดคุยกันแฟนคลับกล่าวถึงกรณีของอดีตหลวงพ่อโชติ ซึ่งมีพระและวัดดังที่ชัดเจนกว่าสมีโชติ ตนเคยไปหนึ่งครั้งและไม่เคยไปอีกเลย เดิมทีมีการเชิญให้ตนไปสร้างพระแต่เซียนพระปฏิเสธ ซึ่งทุกวันนี้วัดดังกล่าวเงียบไปแล้ว
ล่าสุด 13 กันยายน 2569 บอย ท่าพระจันทร์ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
“สวัสดีครับทุกท่าน
ขอชี้แจงเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับ
1. ผมไม่ได้เอ่ยชื่อวัดหรือหลวงพ่อท่านใดทั้งสิ้น จึงขอความกรุณาอย่าเพิ่งเชื่อมโยงหรือตีความเกินกว่าสิ่งที่ผมได้กล่าวไว้ และขออย่านำสิ่งที่ผมไม่ได้พูดไปกล่าวแทนผมครับ
2. ผมไม่เคยไปขอสร้างวัตถุมงคลกับวัดที่กำลังถูกพูดถึงแต่อย่างใด จึงขอให้ทุกท่านสบายใจและไม่ต้องกังวลกับเรื่องดังกล่าวครับ
3. ขอความกรุณาอย่าเพิ่งรีบด่วนกล่าวโทษหรือพาดพิงถึงผม เพราะสิ่งที่ผมพูดอาจไม่ได้หมายถึงท่านหรือบุคคลใดโดยเฉพาะตั้งแต่แรกครับ
หากผมประสงค์จะกล่าวถึงใคร ผมสามารถพูดได้ด้วยตัวเองครับ จึงไม่จำเป็นต้องรีบตีความหรือเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับเรื่องที่ผมไม่ได้เอ่ยถึง
และขอความกรุณาอย่านำประเด็นหรือดราม่าของบุคคลอื่นมาเชื่อมโยงกับผม หากเรื่องใดไม่มีชื่อผม ก็ขอให้พิจารณาตามข้อเท็จจริงและไม่ต้องเพิ่มเติมชื่อผมเข้าไปครับ”
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