“แอน อังคณา” เปิดใจเคยไม่อยากมีชีวิตอยู่ ลูกช่วยให้กลับมาสู้โรครุมเร้า

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 09:28 น.
“แอน อังคณา” เปิดใจเคยไม่อยากมีชีวิตอยู่ ลูกบุญธรรมช่วยให้กลับมาสู้โรครุมเร้า

แอน อังคณา ทิมดี เล่าช่วงทรมานจากมะเร็งทางเดินอาหารและโรคไต ต้องฟอกเลือดสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ย้อนสุขภาพตั้งแต่ขาดสารอาหาร ตับอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด ภาวะแพ้ภูมิตัวเอง ยอมรับเคยหมดกำลังใจ ก่อนลูกบุญธรรมช่วยดึงกลับมาสู้ต่อ

แฟน ๆ ร่วมส่งกำลังใจให้ “แอน อังคณา ทิมดี” นักร้องและนักแสดงชื่อดังยุค 90 หลังเจ้าตัวเปิดใจถึงช่วงเวลาที่ต้องรับมือกับโรคหลายชนิด รวมถึงผลข้างเคียงจากการรักษา ซึ่งเคยทำให้เธอทรมานจนนอนไม่หลับและรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อ

แอนเล่าว่า ระหว่างรักษาเคยมีอาการแพนิกร่วมด้วย ต้องเดินวนอยู่ภายในห้องตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงประมาณตี 5 เพราะไม่สามารถนอนหลับได้ ขณะที่การทำเคมีบำบัดและฉายรังสียังส่งผลต่อร่างกาย โดยเฉพาะอาการบริเวณลำคอจนกลืนอาหารได้ลำบาก

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อย่างไรก็ตาม คนสำคัญที่ช่วยให้เธอกลับมามีกำลังใจคือ “ลูกบุญธรรม” ซึ่งคอยดูแลและอยู่เคียงข้างในช่วงที่สุขภาพและสภาพจิตใจอยู่ในภาวะเปราะบาง กลายเป็นแรงผลักดันให้เธอตัดสินใจรักษาตัวและสู้กับโรคต่อไป

แอน อังคณา ป่วยเป็นอะไร

ปัญหาสุขภาพของแอนเริ่มเป็นข่าวตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 เมื่อเธอต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หลังมีภาวะขาดสารอาหารอย่างรุนแรง โดยเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่รับประทานข้าวและอาหารประเภทแป้งมานานกว่า 20 ปี เพราะกังวลเรื่องน้ำหนักตัว

รายงานข่าวในช่วงดังกล่าวระบุว่า แพทย์ตรวจพบปัญหาสุขภาพหลายด้าน ได้แก่

  • ภาวะขาดสารอาหาร
  • ตับอักเสบ
  • ติดเชื้อในกระแสเลือด
  • โลหิตจาง
  • ภาวะที่ถูกเรียกว่า “แพ้ภูมิตัวเอง” หรือ “ภูมิแพ้เลือดตัวเอง”

อาการในเวลานั้นทำให้แอนมีร่างกายซูบผอม อ่อนเพลีย รวมถึงมีอาการตัวเหลืองและตาเหลือง ก่อนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานาน โดยมีเพื่อนในวงการและแฟนคลับร่วมช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

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ต่อมาในปี พ.ศ. 2564 แอนมีอาการทรุดลงอีกครั้ง ต้องเข้ารับการเจาะคอและฟอกเลือดจากภาวะไตทำงานผิดปกติ บางช่วงต้องเจาะระบายน้ำออกจากช่องท้อง ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟอกเลือดอย่างต่อเนื่อง

ตรวจพบมะเร็งทางเดินอาหาร ต้องทำคีโมต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ. 2569 เพื่อนนักแสดงที่เข้าเยี่ยมแอนเปิดเผยว่า เธอต้องฟอกเลือดสัปดาห์ละประมาณ 3 ครั้ง หรือเกือบวันเว้นวัน ก่อนตรวจพบมะเร็งบริเวณทางเดินอาหารเพิ่มอีกหนึ่งโรค และต้องเข้ารับเคมีบำบัดตามแผนการรักษาประมาณ 20 ครั้ง

ระหว่างรักษา แอนเคยมีภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อในกระแสเลือดและภาวะน้ำท่วมปอด ขณะที่น้ำหนักตัวลดลงเหลือประมาณ 40 กิโลกรัม ทำให้ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

แม้ต้องเผชิญทั้งโรคไต มะเร็ง และผลข้างเคียงจากการรักษา แอนยังคงเดินทางไปพบแพทย์ ฟอกเลือด และรับการรักษาตามนัด โดยมีลูกบุญธรรม ญาติ และเพื่อนในวงการคอยช่วยเหลือ

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จากประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยตัวเอง แอนฝากกำลังใจถึงผู้ป่วยทุกคน ขอให้เข้มแข็งและพยายามต่อสู้กับโรค แม้บางช่วงอาจรู้สึกเจ็บปวดหรือหมดหวัง พร้อมขอบคุณทุกคนที่ส่งความห่วงใยและช่วยประคับประคองเธอมาจนถึงปัจจุบัน

หากคุณหรือคนใกล้ตัวกำลังรู้สึกสิ้นหวัง ไม่อยากมีชีวิตอยู่ หรือควบคุมความคิดทำร้ายตัวเองไม่ได้ สามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือไปยังห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 09:28 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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