ตุรกีบุกกวาดล้าง หน่วยงานเกี่ยวข้องกับเพศทางเลือก LGBTQ ชี้โน้มน้าวจูงใจเยาวชน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 09:35 น.

ตุรกีบุกกวาดล้าง หน่วยงานเกี่ยวข้องกับเพศทางเลือก LGBTQ ชี้โน้มน้าวจูงใจเยาวชน พร้อมรวบผู้ต้องหา 47 ราย ระบุเป็นการปกป้องค่านิยมของครอบครัว

เมื่อวันที่ 14 กันยายน สำนักข่าว CNN รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจตุรกีเข้าจับกุมผู้ต้องหา 47 ราย หลังบุกกวาดล้างสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเพศทางเลือก LGBTQ+ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนเรื่องการค้าประเวณีและความลามกอนาจาร
โดยการกวาดล้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญที่รัฐบาลระบุว่ามีเป้าหมายเพื่อปกป้องค่านิยมของครอบครัว

สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งอิสตันบูลระบุว่า มีการปฏิบัติการกวาดล้างผู้ต้องสงสัย 38 รายใน 12 จังหวัดเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ 26 ราย พร้อมทั้งยึดของกลางเป็นยาเสพติด อุปกรณ์ดิจิทัล สุราหนีภาษี และอาวุธปืน

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ในอีกแถลงการณ์หนึ่ง สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งอังการาระบุว่า มีการควบคุมตัวบุคคลเพิ่มเติมอีก 21 ราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนเกี่ยวกับกลุ่ม Kaos GL ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสิทธิของกลุ่ม LGBTQ+ และขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวบุคคลอีก 5 ราย

ทางอัยการยังกล่าวอีกด้วยว่าพวกเขามีหลักฐานวาเด็กและเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถูกโน้มน้าวอย่างไม่เหมาะสมในเรื่องเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ

สำหรับปฏิบัติการดังกล่าวรัฐบาลตุรกีเรียกว่า “ครอบครัวของฉันปลอดภัย” ภายหลังจากที่นาย เรเจป ไตยิป เอร์โดอาน ประธานาธิบดีตุรกี นำเสนอเรื่อง “ทศวรรษแห่งครอบครัวและประชากร” เพื่อกระตุ้นเรื่องอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงและป้องกันสังคมผู้สูงอายุ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 09:35 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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