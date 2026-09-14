HYROX แจงดรามา นักกีฬาออสเตรเลีย อึราดระหว่างแข่งขัน รับระบบจัดการบกพร่อง
HYROX แจงดรามา นักกีฬาออสเตรเลีย อึราดระหว่างแข่งขันในประเทศจีน รับระบบจัดการบกพร่อง จ่อแบนคนคุกคาม-บูลลี่นักกีฬาถาวร
บัญชีอินสตาแกรม @hyroxworld ออกแถลงการณ์ จากกรณีที่มีการแชร์ภาพนักกีฬาชาวออสเตรเลียเกิดอาการท้องเสียและอุจจาระราดระหว่างการแข่งขัน HYROX ที่จัดขึ้นในประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา จนกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า
“ถึงชุมชน HYROX ของเรา ในขณะที่กีฬาของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทั้งความท้าทายและต้องการความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น เหตุการณ์เช่นนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในประเทศจีน
เราสนับสนุนให้นักกีฬาของเราผลักดันศักยภาพของตนเองไปสู่ระดับสูงสุด บางครั้งพวกเขาก็ทำได้เหนือกว่าขีดจำกัดที่เราเคยคาดคิดไว้ ความกล้าหาญ ความทรหดอดทน และจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ คือสิ่งที่ทำให้นักกีฬาระดับแนวหน้ามีความพิเศษอย่างแท้จริง หน้าที่ของเราคือการกำหนดกรอบและขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อให้พวกเขาสามารถแข่งขัน แสดงศักยภาพ และถ่ายทอดตัวตนออกมาได้อย่างเต็มที่ที่สุด
HYROX มีมาตรการที่ชัดเจนในด้านสุขอนามัยและการแพทย์ แต่ในกรณีนี้ได้เกิดสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงขึ้น ซึ่งทำให้เส้นแบ่งระหว่างระเบียบปฏิบัติสำหรับการแข่งขันระดับมืออาชีพและการแข่งขันสำหรับบุคคลทั่วไปเกิดความคลุมเครือ ส่งผลให้เกิดความสับสนในการนำไปปฏิบัติและความเข้าใจในกฎระเบียบดังกล่าว
เราเข้าใจดีว่าสถานการณ์นี้อาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ ข้อสงสัย และความคิดเห็นที่หลากหลายภายในชุมชนของเรา ข้อกังวลเหล่านั้นเป็นสิ่งที่รับฟังได้ และในฐานะผู้จัดการแข่งขัน เราพร้อมที่จะรับฟัง ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และรับผิดชอบเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งเราจะดำเนินการอย่างแน่นอน แต่มีเส้นแบ่งสำคัญประการหนึ่งที่ต้องยึดถือ
ความไม่พอใจไม่ควรถูกส่งไปยังตัวนักกีฬา เพราะพวกเขาคือผู้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงสนามแข่งขันในระดับสูงสุด และเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การแข่งขันนี้เกิดขึ้นได้จริง ชุมชนของเราไม่มีพื้นที่สำหรับการข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือการยุยงให้ทำร้ายนักกีฬา และเนื่องจากมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เราจึงขอประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาว่า
บุคคลใดก็ตามที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะผ่านทางความคิดเห็น ข้อความส่วนตัว หรือสื่อสังคมออนไลน์ จะถูกแบนจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ HYROX ทุกรายการอย่างถาวร ขณะนี้เรากำลังตรวจสอบและระบุตัวผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้
เราภูมิใจในสิ่งที่เราได้สร้างสรรค์ร่วมกัน นั่นคือการขับเคลื่อนระดับโลกที่เกิดจากความมุ่งมั่น ความหลงใหล ความทรหดอดทน และชุมชนที่ยอดเยี่ยมซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่รักและใส่ใจในกีฬานี้อย่างแท้จริง
เราจะยังคงรับฟังและเรียนรู้ต่อไป และเหนือสิ่งอื่นใด เราจะยังคงให้ความสำคัญกับสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีของนักกีฬาเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานต่อไปในอนาคต เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ด้วยความหลงใหล ความทรหดอดทน และความเคารพซึ่งกันและกัน
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