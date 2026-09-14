เจนนี่ รัชนก จิตใจย่ำแย่ หลังถูก ดร. คนดัง ไลฟ์วิจารณ์ซ้ำปมพี่เลี้ยงขโมยเงิน วอนหยุดด้อยค่าครอบครัว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 09:11 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 09:11 น.
เจนนี่ รัชนก จิตใจย่ำแย่ หลังถูก ดร. คนดัง ไลฟ์วิจารณ์ซ้ำปมพี่เลี้ยงขโมยเงิน วอนหยุดด้อยค่าครอบครัว

เจนนี่ รัชนก โพสต์เปิดใจสภาพจิตใจย่ำแย่ หลังถูกบุคคลระดับ ดร. ไลฟ์วิจารณ์ซ้ำปมพี่เลี้ยงขโมยเงิน วอนหยุดด้อยค่าครอบครัว พร้อมท้าพิสูจน์ความจริง

เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโพสต์ข้อความยาว เปิดเผยถึงสภาพจิตใจที่กำลังย่ำแย่อย่างหนัก หลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อเจนนี่ไลฟ์สดระบายอารมณ์ด้วยความโกรธแค้น หลังตรวจพบว่าเงินสดและทรัพย์สินมีค่ามูลค่ารวมหลายแสนบาทสูญหายไป ผู้ต้องสงสัยคือพี่เลี้ยงเด็กภายในบ้าน

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ชาวเน็ตบางส่วนมองว่าไม่สมควรนำเรื่องภายในครอบครัวมาประจานในพื้นที่สาธารณะ ไฟร้อนบานปลายยิ่งขึ้นเมื่อมีบุคคลชื่อดังระดับดอกเตอร์ออกมาไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของนักร้องเจ้าของค่าย ได้หมดถ้าสดชื่นซ้ำ

ล่าสุด เจนนี่ออกมายอมรับว่าตนเองทำผิดพลาดที่ใช้อารมณ์อยู่เหนือปัญหา การกระทำในวันนั้นเกิดจากความโกรธแค้น เจตนาเพียงต้องการเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์แก่คนที่มีพี่เลี้ยงเด็ก และได้รับบทเรียนราคาแพงจากความใจร้อนครั้งนี้แล้ว

นักร้องสาวยังตัดพ้อถึงบุคคลระดับดอกเตอร์ที่ออกมาพูดถึงตนว่า “ทำไมท่านถึงได้หยาบคายกับครอบครัวเราได้ขนาดนี้ ท่านพูดถูกหลายอย่างเรื่องที่หนูไม่สมควรนำเรื่องคนในครอบครัวมาออกสื่อ แต่ท่านยังไม่หยุดพูด ดูถูก ด้อยค่า พูดจาหยาบคายใส่ครอบครัวหนูไม่หยุดไม่สิ้น”

เธอยอมรับคำวิจารณ์เรื่องต้นทุนชีวิตว่า ตนเองเพิ่งเริ่มมีฐานะ ไม่มีความรู้ เทียบไม่ได้กับอีกฝ่าย แต่ที่ผ่านมาพยายามอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง ไม่เคยไปทำร้ายใคร พยายามอดทนปล่อยผ่านมาระยะหนึ่ง ทว่าคอมเมนต์ด่าทอที่ตามมาสร้างความบอบช้ำให้จิตใจอย่างหนัก

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เจนนี่กล่าวทิ้งท้ายขอร้องให้อีกฝ่ายหยุดพูดจาทำร้ายครอบครัว ขอให้ต่างคนต่างอยู่ ส่วนข้อกล่าวหาที่ว่าการกระทำเรื่องพี่เลี้ยงเป็นเพียงคอนเทนต์เพื่อหากิน ยินดีเปิดบ้านให้เข้ามาพิสูจน์ความจริงได้ทุกเมื่อ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 09:11 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 09:11 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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