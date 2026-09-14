เต้ย จรินทร์พร โสดแล้ว เลิกแฟนต่างชาติ จบด้วยดี วอนอย่าซ้ำเติม
ส่งกำลังใจ! เต้ย จรินทร์พร ยอมรับโสดแล้ว เลิกแฟนหนุ่มเม็กซิโก ปิดฉากรักทางไกลได้เดือนกว่า ยันจบกันด้วยดี วอนอย่าซ้ำเติม ถือเป็นบทเรียนชีวิตครั้งสำคัญ
หลังจากนักแสดงสาว เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ โพสต์ภาพคู่เปิดตัว คาลอส แฟนหนุ่มตากล้องชาวเม็กซิโก เมื่อช่วงปลายปี 2568 เธอยอมรับว่าการเป็นรักทางไกลที่ไม่ง่ายเลย เพราะไทม์โซนเวลาสลับกัน ทั้งยังมีประเด็นเรื่องภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ในพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2569 สาวเต้ยได้เปิดเผยความรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมงาน มองว่าวงการภาพยนตร์ไทยกำลังคึกคักและเติบโตขึ้น หลายผลงานได้รับการยอมรับและเดินสายไปสู่เวทีระดับโลก ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้กำกับและนักแสดงต่างชาติหลากหลายประเทศ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย
สำหรับประเด็นหัวใจ เต้ยยอมรับว่ารู้สึกกระอักกระอ่วนใจเล็กน้อยที่จะพูดถึง แต่ได้เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนนี้สถานะ โสดแล้ว จบความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติยุติลงมาประมาณ 1 เดือนกว่า
นางเอกสาวเอ่ยปากขอร้องทุกคนว่าอย่าซ้ำเติมกัน พร้อมอธิบายว่าแม้เรื่องความรักครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จ แต่ถือเป็นโมเมนต์ที่ดีและเป็นบทเรียนชีวิตที่สำคัญ ที่สำคัญคือเป็นการเลิกลากันด้วยดีได้ผ่านการพูดคุยตกลงกันเรียบร้อย ไม่ได้มีปัญหาบาดหมางแต่อย่างใด แม้ช่วงแรกจะรู้สึกช็อกไปบ้าง แต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปข้างหน้า โดยมีเพื่อน ๆ คอยแวะเวียนมาหาเพื่อช่วยฮีลใจ ซึ่งเต้ยขอบคุณทุกกำลังใจและแรงเชียร์จากแฟนคลับที่มีให้มาโดยตลอด
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