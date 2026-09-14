เต้ย จรินทร์พร โสดแล้ว เลิกแฟนต่างชาติ จบด้วยดี วอนอย่าซ้ำเติม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 09:31 น.

ส่งกำลังใจ! เต้ย จรินทร์พร ยอมรับโสดแล้ว เลิกแฟนหนุ่มเม็กซิโก ปิดฉากรักทางไกลได้เดือนกว่า ยันจบกันด้วยดี วอนอย่าซ้ำเติม ถือเป็นบทเรียนชีวิตครั้งสำคัญ

หลังจากนักแสดงสาว เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ โพสต์ภาพคู่เปิดตัว คาลอส แฟนหนุ่มตากล้องชาวเม็กซิโก เมื่อช่วงปลายปี 2568 เธอยอมรับว่าการเป็นรักทางไกลที่ไม่ง่ายเลย เพราะไทม์โซนเวลาสลับกัน ทั้งยังมีประเด็นเรื่องภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

ในพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2569 สาวเต้ยได้เปิดเผยความรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมงาน มองว่าวงการภาพยนตร์ไทยกำลังคึกคักและเติบโตขึ้น หลายผลงานได้รับการยอมรับและเดินสายไปสู่เวทีระดับโลก ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้กำกับและนักแสดงต่างชาติหลากหลายประเทศ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย

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สำหรับประเด็นหัวใจ เต้ยยอมรับว่ารู้สึกกระอักกระอ่วนใจเล็กน้อยที่จะพูดถึง แต่ได้เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนนี้สถานะ โสดแล้ว จบความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติยุติลงมาประมาณ 1 เดือนกว่า

นางเอกสาวเอ่ยปากขอร้องทุกคนว่าอย่าซ้ำเติมกัน พร้อมอธิบายว่าแม้เรื่องความรักครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จ แต่ถือเป็นโมเมนต์ที่ดีและเป็นบทเรียนชีวิตที่สำคัญ ที่สำคัญคือเป็นการเลิกลากันด้วยดีได้ผ่านการพูดคุยตกลงกันเรียบร้อย ไม่ได้มีปัญหาบาดหมางแต่อย่างใด แม้ช่วงแรกจะรู้สึกช็อกไปบ้าง แต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปข้างหน้า โดยมีเพื่อน ๆ คอยแวะเวียนมาหาเพื่อช่วยฮีลใจ ซึ่งเต้ยขอบคุณทุกกำลังใจและแรงเชียร์จากแฟนคลับที่มีให้มาโดยตลอด

เต้ย จรินทร์พร ถ่ายรูปคู่กับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติที่ฮ่องกง
IG/ @toeyjarinporn
IG/ @toeyjarinporn
เต้ย จรินทร์พร
IG/ @toeyjarinporn

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 09:31 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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