ประวัติ “หลวงพ่อเณร” พระนักสังคมสงเคราะห์ สร้างโรงพยาบาล 2,000 ล้าน
ประวัติ พระพรหมวชิรคุณาธาร หรือ “หลวงพ่อเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร พระนักพัฒนาเจ้าของผลงานสาธารณสงเคราะห์หลายแห่ง ประธานดำเนินการโครงการโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาท
ชื่อของ “หลวงพ่อเณร” กลายเป็นที่สนใจในสังคม หลังมีการเผยแพร่ข้อความว่า พระพรหมวชิรคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร บริจาคปัจจัยจำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีการชี้แจงว่า เงินจำนวนดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวที่หลวงพ่อเณรนำมาบริจาคเพียงลำพัง แต่เป็นกรอบงบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้างโรงพยาบาล โดยมาจากการระดมทุนของผู้มีจิตศรัทธารายใหญ่ ประชาชนทั่วไป รวมถึงงบประมาณที่กรุงเทพมหานครจัดสรรในแต่ละปี หลวงพ่อเณรทำหน้าที่เป็นประธานดำเนินการและศูนย์กลางประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย
ประวัติหลวงพ่อเณรคือใคร
พระพรหมวชิรคุณาธาร มีนามเดิมว่า “โกศล สิริพรหมคุณ” ฉายา “มหาวีโร” เกิดวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 ที่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันมีอายุ 76 ปี
ท่านบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ที่วัดดอน เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีพระครูกัลยาณวิสุทธิ์ วัดดอน เป็นพระอุปัชฌาย์ ก่อนอุปสมบทและปฏิบัติศาสนกิจต่อเนื่องมาจนได้รับความไว้วางใจให้ทำงานด้านการศึกษา การปกครองคณะสงฆ์ และงานสาธารณสงเคราะห์
ปัจจุบัน หลวงพ่อเณรดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร พระอารามหลวง เขตบางกอกน้อย และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่มาของชื่อ “หลวงพ่อเณร” มีข้อมูลว่า ท่านได้รับการเรียกขานด้วยชื่อนี้มาตั้งแต่ยังเป็นสามเณร เนื่องจากเริ่มทำงานช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ชาวบ้านตั้งแต่อายุยังน้อย แม้ภายหลังจะได้รับสมณศักดิ์สูงขึ้น ลูกศิษย์และประชาชนก็ยังเรียกชื่อเดิมสืบต่อกันมา
จากพระนักการศึกษาสู่พระนักสังคมสงเคราะห์
ตลอดเส้นทางในสมณเพศ หลวงพ่อเณรมีบทบาททั้งด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การบูรณะศาสนสถาน ตลอดจนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ พระสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วยที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์
หนึ่งในบทบาทสำคัญคือการเป็นประธานดำเนินการหรือสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลและอาคารทางการแพทย์ในสังกัดกรุงเทพมหานครหลายโครงการ ได้แก่
- โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค
- โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์ เขตคลองสามวา
- ศูนย์เวชศาสตร์เขตเมืองราชพิพัฒน์
- อาคารคิลานุปัฏฐาก สำหรับดูแลพระสงฆ์อาพาธ
- อาคารเมตตาธรรม ศูนย์โรคหัวใจและไต โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
- ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาและวิจัย โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
- โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
- โรงพยาบาลบุษราคัมจิตการุณย์ เขตสายไหม
- โครงการโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง
ข้อมูลจากกรุงเทพมหานครระบุว่า หลวงพ่อเณรเคยเริ่มรับหน้าที่เป็นประธานดำเนินการสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ก่อนขยายงานสาธารณสงเคราะห์ไปยังสถานพยาบาลและอาคารทางการแพทย์แห่งอื่นอย่างต่อเนื่อง
ช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 วัดศรีสุดารามวรวิหารยังเปิดพื้นที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 ของกรุงเทพมหานคร พร้อมจัดตั้งศูนย์พักคอย ตรวจคัดกรอง และฉีดวัคซีนให้พระภิกษุ สามเณร และประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
โครงการโรงพยาบาลดอนเมือง 2,000 ล้านบาท
โรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วรปุญญมหาเถระ ตั้งอยู่บนถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลตั้งอยู่บนที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดปากน้ำ เนื้อที่กว่า 18 ไร่ โดยมีเป้าหมายเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้ประชาชนในกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ทั้งดอนเมือง หลักสี่ สายไหม จตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว บางเขน และพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลที่เผยแพร่ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2569 ระบุว่า การพัฒนาโรงพยาบาลเต็มโครงการวางกรอบงบประมาณไว้ประมาณ 2,000 ล้านบาท และคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการราว 42 เดือน โดยหลวงพ่อเณรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และประธานดำเนินการประสานการก่อสร้าง
อย่างไรก็ดี ควรแยกความหมายระหว่างคำว่า “บริจาคเงินส่วนตัว 2,000 ล้านบาท” กับ “เป็นประธานดำเนินการโครงการวงเงิน 2,000 ล้านบาท” เนื่องจากมีการชี้แจงภายหลังว่า งบประมาณมาจากหลายส่วน ทั้งผู้มีจิตศรัทธารายใหญ่ ผู้บริจาครายย่อย และงบของกรุงเทพมหานคร ไม่ใช่เงินส่วนตัวของหลวงพ่อเณรทั้งหมด
สมณศักดิ์พระพรหมวชิรคุณาธาร
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมวชิรคุณาธาร ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามว่า “พระพรหมวชิรคุณาธาร” สถิต ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร และมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป
ผลงานตลอดหลายทศวรรษทำให้หลวงพ่อเณรเป็นที่รู้จักในฐานะพระนักการศึกษา พระนักปกครอง และพระนักสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะแนวคิดการสร้างโรงพยาบาลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน ท่ามกลางจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นและความต้องการบริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร
ภาพจาก: พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
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