โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปิดให้บริการตึกผู้ป่วยนอกชั่วคราว หลังไฟไหม้ ไม่มีผู้เสียชีวิต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 09:09 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 09:09 น.

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปิดให้บริการตึกผู้ป่วยนอกชั่วคราว หลังไฟไหม้ แม้เพลิงจะสงบแล้วก็ตาม เพื่อความปลอดภัย ไม่มีผู้เสียชีวิต

จากกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตึก 5 ชั้น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุเป็นชั้นล่างสุดหรือชั้น G ภายในศูนย์กายภาพบำบัด โดยเคราะห์ดีเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้เสียชีวิต หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทำการอพยพผู้ป่วยออกมาได้อย่างรวดเร็วนั้น

ล่าสุดทางโรงพยาบาล ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “อัปเดตสำคัญ: แจ้งงดให้บริการตึกเฉลิมพระเกียรติฯ (ตึกผู้ป่วยนอก) ชั่วคราว
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ขอแจ้งอัปเดตการให้บริการ สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น แม้ขณะนี้สถานการณ์จะสงบลงแล้ว แต่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการและบุคลากรทุกท่านจึงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบพื้นที่

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ดังนั้น โรงพยาบาลมีความจำเป็นต้อง งดให้บริการทุกแผนกที่ตั้งอยู่ภายในตึกเฉลิมพระเกียรติฯ (ตึกผู้ป่วยนอก) ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569**

เพิ่มเติมจากที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้
แผนกที่งดให้บริการ:
ชั้น G
– กายภาพบำบัด
– คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
– ศูนย์แพทย์แผนไทย (เฉพาะฝั่งตึกเฉลิมพระเกียรติฯ)
– คลินิกสุขภาพใจ
– คลินิกนักกำหนดอาหาร
– คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
– คลินิกศัลยกรรมทั่วไปและทางเดินปัสสาวะ

ชั้น 1
-เวชระเบียน Admission การเงิน ห้องยา เอกซเรย์ (ย้ายจุดบริการ)
– ผู้ป่วยนอกอายุรกรรมทั่วไป (ย้ายจุดบริการ)
– ศูนย์โรคภูมิแพ้
-ผู้ป่วยนอกหัวใจและหลอดเลือด
-ห้องสังเกตอาการ (ย้ายจุดบริการ)
-ห้องเจาะเลือด (ย้ายจุดบริการ)

ชั้น 2
– คลินิกเฉพาะทางอายุรกรรม (ทางเดินอาหาร ต่อมไร้ท่อ โรคสมอง โรคผิวหนัง โรคข้อและรูมาตอยด์)
-คลินิกโรคมะเร็งและโรคเลือด
– ศูนย์รับบริจาคโลหิต
– ศูนย์ชีวาภิบาล

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ชั้น 3
-ผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม
– หอผู้ป่วยในสูตินรีเวชกรรม

ชั้น 4
-ศูนย์พัฒนาการและเรียนรู้
-งานทันตกรรม

แผนกที่ย้ายจุดให้บริการชั่วคราว :
– แจ้งชื่อเวชระเบียน Admission เอกซเรย์
ย้ายไปใช้บริการที่ ชั้น 1 ตึกสมเด็จพระเทพฯ (ตึก 10 ชั้น)
– การเงิน ห้องยา ย้ายไปใช้บริการที่ ชั้น G ข้างแผนไทย (ทางเชื่อมระหว่างตึกเฉลิมพระเกียรติฯมาตึกสมเด็จย่า)
– ผู้ป่วยที่มีนัดเจาะเลือด
ย้ายไปเจาะเลือดที่ โถงหลังพระรูปตึกสมเด็จย่า
– คลินิกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ย้ายไป OPD โรคปอด (ทางเชื่อมระหว่างตึกเฉลิมพระเกียรติฯมาตึกสมเด็จย่า)
-ห้องสังเกตอาการ และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ย้ายไปที่ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ตึกสมเด็จพระเทพฯ (ตึก 10 ชั้น)
**การนัดหมายใหม่ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด**

กรณีที่ท่านมาถึงโรงพยาบาลแล้ว ท่านสามารถติดต่อเลื่อนนัดหมายได้ที่จุดบริการเลื่อนนัดชั่วคราว พื้นที่แผนกผู้ป่วยนอ ศัลยกรรมทั่วไป ชั้น G ตึกละมูล ลือสุขประเสริฐ โรงพยาบาลบ้านแพ้วต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอความกรุณาช่วยแชร์โพสต์นี้ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 09:09 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 09:09 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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