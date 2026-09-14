“ทรัมป์” เมินคำเตือนผู้เชี่ยวชาญ หลังบอก AI อาจฆ่าล้างมนุษย์ภายใน 10 ปี
โดนัลด์ ทรัมป์ เมินคำเตือนผู้เชี่ยวชาญ หลังบอก AI อาจฆ่าล้างมนุษย์ภายใน 10 ปี บอกไม่มีทางคำเตือน ชี้ผู้นำด้าน AI จะเป็นผู้ชนะ
จากกรณีที่อีวาน ฮูบิงเจอร์ นักวิจัยประจำบริษัท Anthropic ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังคล็อด ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชื่อดังได้ออกมาเตือนว่ามีโอกาสมากกว่าร้อยละ 10 ที่ AI จะฆ่าล้างบางมนุษย์
นายฮูบิงเจอร์ระบุว่า “AI อาจถึงขั้นทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้จริง ๆ! ส่วนตัวผมคิดว่าโอกาสที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นภายใน 10 ปีข้างหน้า มีมากกว่า 10% ผมเชื่อว่า Anthropic กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันเรื่องนี้ แต่ตอนนี้เรายัง ไม่มีวิธีที่ชัดเจนในการทำให้ AI ที่ฉลาดเหนือมนุษย์มีเป้าหมายและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ และก็ยังไม่มีหลักประกันว่าเรากำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จ”
ล่าสุดนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี สหรัฐฯ ได้ออกมาแสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าว โดยระบุว่า “มีกลุ่มอิทธิพลในเชิงลบจำนวนมากที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูด ทั้งที่ไม่ควรพูด พวกเขาหยิบยกประเด็นที่จะไม่เกิดขึ้นจริงขึ้นมาพูดถึง”
นายทรัมป์กล่าวต่อว่า “พวกเรานำหน้าจีนในเรื่อง AI และเขายังอยากรักษาสถานะเช่นนั้น เพราะใครก็ตามที่นำด้าน AI จะเป็นผู้ชนะ”
ก่อนหน้านี้ แซม ออลต์แมน ประธานบริษัท OpenAI บริษัทผู้พัฒนา ChatGPT หรือแม้แต่อีลอน มัสก์ เจ้าของ xAI ต่างเห็นด้วยกับความเห็นของดารีโอ อโมเด ประธานบริษัท Anthropic บริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ชั้นนำผู้สร้าง Claude ที่ออกมาเตือนว่าควรจะชะลอความเร็วในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ลงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องผิดพลาดร้ายแรง
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