“เนเน่ รอยัล” เปิดกิจกรรมทายว่าเล่นเพลงอะไรในรอบชิง ลุ้นเสื้อพร้อมลายเซ็น
“เนเน่ รอยัล” เปิดกิจกรรมทายว่าเล่นเพลงอะไรในรอบชิง America’s Got Talent ลุ้นเสื้อพร้อมลายเซ็น 10 ตัว ประกาศผล 23 ก.ย.
เนเน่ รอยัล หรือ รัตติกานต์ อำลอย สาวน้อยมหัศจรรย์ที่มีคิวเตรียมขึ้นแสดงในรอบชิงรายการ America’s Got Talent ในวันที่ 23 กันยายนที่จะถึงนี้ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “อยากรู้ไหมว่า Nene Royal จะเล่นเพลงอะไรในรอบ FINAL? มาทายกัน! ใครที่ ทายชื่อเพลงถูก มีสิทธิ์รับรางวัลพิเศษ เสื้อ Nene Royal พร้อมลายเซ็น Full Signature จำนวนทั้งหมด 10 ตัว สำหรับผู้คนที่ทายถูก 10 คนเท่านั้น!
เพียงทายว่า… “Nene Royal จะเล่นเพลงอะไรในรอบ Final?” ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงก่อนประกาศผล ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง 10 คน วันที่ 23 กันยายน
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มาดูกันว่าใครจะทายถูก! Good luck & Rock on!”
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