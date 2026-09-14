เจออีก! สำนักพุทธลำปาง เดินหน้าเอาผิด นักร้องแต่งตัวคล้ายพระ เต้นท่าไม่เหมาะสม
สำนักพุทธลำปาง เดินหน้าเอาผิดสถานบันเทิง หลังนักร้องแต่งตัวคล้ายพระขึ้นแสดง เต้นท่าไม่เหมาะสม ทางร้านแถลงขอโทษ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง เดินทางมายัง สภ.เมืองลำปาง เพื่อเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษสถานบันเทิงและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฐานความผิดกระทำที่อาจเข้าข่ายเหยียดหยามพระพุทธศาสนา สืบเนื่องจากที่ร้านดังกล่าว นักร้องชายแต่งกายด้วยผ้าสีเหลืองลักษณะคล้ายจีวรพระสงฆ์ ก่อนนำอุปกรณ์ลักษณะคล้ายอวัยวะเพศชายมาห้อยบริเวณเอว และแสดงท่าทางเต้นรำบนเวทีในลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าผู้ชมจำนวนมาก ซึ่งช่วงหนึ่งได้ถอดจีวรและโชว์กางเกงใน จากนั้นมีการนำคลิปการแสดงไปเผยแพร่ต่อในสื่อสังคมออนไลน์
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางระบุว่า พฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206 ฐานเหยียดหยามศาสนา และมาตรา 208 กรณีแต่งกายเลียนแบบสงฆ์ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามการพิจารณาของพนักงานสอบสวนและกระบวนการตามกฎหมาย
ขณะที่เพจเฟซบุ๊กของทางร้านโพสต์ข้อความระบุว่า “ประกาศขออภัยจากทางร้าน
จากเหตุการณ์ที่นักร้องแต่งกายล้อเลียนสวมผ้าคลุมสีส้ม และแสดงที่ร้าน ทางร้านต้องขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการแสดงสดที่ทางร้านไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อน ทางร้านรวมถึงนักดนตรีไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ สถาบันศาสนา รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การแสดงดังกล่าวทำเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นความผิดพลาดของทางร้านที่ไม่ได้ควบคุมให้ทันเวลา ทางร้านต้องขออภัยในความผิดพลาดด้วยความจริงใจ และจะกำชับควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้นอีก”
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