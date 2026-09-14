“เท้ง” โพสต์ขอบคุณมวลชน ร่วมเดินถนนเดิน 11 กม. กดดัน กกต. คดีฮั้ว สว.
เท้ง ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ โพสต์ขอบคุณมวลชน ร่วมเดินถนนเดิน 11 กม. กดดัน กกต. คดีฮั้ว สว. เผยมีพี่น้องจากหลายจังหวัดร่วมอุดมการณ์
จากกรณีที่นาย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ เท้ง สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “วันอาทิตย์ 13 ก.ย. ก่อนที่ กกต. มีมติคดีโกง สว. ชวนทุกคนร่วมเดิน 11 กม. กดดัน กกต. จากหน้า iLaw 10 โมง ถึงหอศิลป์ฯ ช่วงเย็นครับ”
ล่าสุดนายณัฐพงษ์ โพสต์ข้อความระบุว่า “‘มวลชนเป็นสิ่งสวยงาม’ พลังอยู่ในมือของพวกเรา น่าน โคราช ขอนแก่น สมุทรสาคร สุพรรณ นครศรีธรรมราช คือ คำตอบที่ผมได้รับจากคำถาม “พี่มาจากที่ไหนครับ?” และคงมีคนที่มาจากหลายจังหวัดมากกว่านี้ที่ผมยังไม่มีโอกาสได้คุยด้วย
ขอบคุณทุกคนที่มารวมตัวกันในฐานะ ‘ประชาชน’ ขอบคุณคุณพ่อท่านหนึ่ง (ที่เดินกับผมมาตลอดทาง) ที่มอบประโยคดีๆ ในตอนต้นโพสต์นี้ให้กับผม
เปลี่ยนใหญ่ไม่ได้ ก็เปลี่ยนเล็กได้วันนี้ พลังของทุกคนมีความหมาย สำคัญที่ อย่าหยุดเชื่อในพลังของประชาชนครับ”
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