ใคร? เพจดังแง้ม เตรียมจับพระวัดดังแถวอัมพวาสายมูต้องเคยไป หนักกว่า “สมีโชติ”

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 07:48 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 07:48 น.

เพจดังตบเท้าโพสต์ เตรียมจับพระวัดดังแถวอัมพวา จ.สมุทรสงคราม สายมูต้องเคยไป ลั่นหนักกว่าและดังกว่า “สมีโชติ”

เป็นประเด็นอีกแล้ว กับวงการสงฆ์แม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีเรื่องของสมีโชติ หรือ อดีตหลวงพ่อโชติ อายุ 66 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ น.ส.เอ๋ สีกาสาวคนสนิท ถูกจับกุมในข้อหายักยอกเงินวัด รวมถึงมีคลิปอนาจารถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นั้น

โดยเพจ บิ๊กเกรียน ได้เขียนข้อความว่า “วงการพะโล้สั่นสะเทือนอีกแล้ว สมีโชติ-ยาหยีสีกาเอ๋ ยังไม่สะเด็ดน้ำ มีดราม่า สาดวัดดังแถวๆอัมพวา สมุทรสงคราม อีกแล้วค่ะ” ก่อนจะเขียนต่อว่า “บิ๊กเกรียน อยากรู้เลย บอย ท่าพระจันทร์ สาดใคร บอกหนักกว่า สมีโชติ”

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ด้าน Survive – สายไหมต้องรอด โพสต์ข้อความระบุว่า “เหลือจะเชื่อ! เตรียมจับพระดัง! ดังกว่า #ทิดโชติ ก็วัดนี้แหละ สายมูต้องเคยไป!! กังวลกลัวพระที่เก็บไว้จะขายไม่ออก คนซื้อไปแล้วจะแห่คืน!”

ขณะที่ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง โพสต์ข้อความว่า “อย่าบอกนะว่าวัดแถวสมุทรสงครามจะเป็นวัดที่เราไปบ่อยๆ บูชามาหลายองค์ด้วยสิ
ใจคอจะไม่เหลือให้กราบไหว้เลยบ้อสูววว!”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ก.ย. 2569 07:48 น.| อัปเดต: 14 ก.ย. 2569 07:48 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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