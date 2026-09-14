ใคร? เพจดังแง้ม เตรียมจับพระวัดดังแถวอัมพวาสายมูต้องเคยไป หนักกว่า “สมีโชติ”
เพจดังตบเท้าโพสต์ เตรียมจับพระวัดดังแถวอัมพวา จ.สมุทรสงคราม สายมูต้องเคยไป ลั่นหนักกว่าและดังกว่า “สมีโชติ”
เป็นประเด็นอีกแล้ว กับวงการสงฆ์แม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีเรื่องของสมีโชติ หรือ อดีตหลวงพ่อโชติ อายุ 66 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ น.ส.เอ๋ สีกาสาวคนสนิท ถูกจับกุมในข้อหายักยอกเงินวัด รวมถึงมีคลิปอนาจารถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นั้น
โดยเพจ บิ๊กเกรียน ได้เขียนข้อความว่า “วงการพะโล้สั่นสะเทือนอีกแล้ว สมีโชติ-ยาหยีสีกาเอ๋ ยังไม่สะเด็ดน้ำ มีดราม่า สาดวัดดังแถวๆอัมพวา สมุทรสงคราม อีกแล้วค่ะ” ก่อนจะเขียนต่อว่า “บิ๊กเกรียน อยากรู้เลย บอย ท่าพระจันทร์ สาดใคร บอกหนักกว่า สมีโชติ”
ด้าน Survive – สายไหมต้องรอด โพสต์ข้อความระบุว่า “เหลือจะเชื่อ! เตรียมจับพระดัง! ดังกว่า #ทิดโชติ ก็วัดนี้แหละ สายมูต้องเคยไป!! กังวลกลัวพระที่เก็บไว้จะขายไม่ออก คนซื้อไปแล้วจะแห่คืน!”
ขณะที่ ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง โพสต์ข้อความว่า “อย่าบอกนะว่าวัดแถวสมุทรสงครามจะเป็นวัดที่เราไปบ่อยๆ บูชามาหลายองค์ด้วยสิ
ใจคอจะไม่เหลือให้กราบไหว้เลยบ้อสูววว!”
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