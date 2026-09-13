ฝ้าโรงอาหารสภา B2 ถล่ม สภาเกือบ 2.3 หมื่นล้านมีเรื่องอีก โชคดีวันหยุดไร้เจ็บ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 15:52 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 15:59 น.
ฝ้าโรงอาหารสภา B2 ถล่ม สภาเกือบ 2.3 หมื่นล้านมีเรื่องอีก โชคดีวันหยุดไร้เจ็บ
แฟ้มภาพ

ฝ้าเพดานโรงอาหารชั้น B2 อาคารรัฐสภาพังลงมาทับโต๊ะเก้าอี้เสียหาย เหตุเกิดวันอาทิตย์จึงไม่มีผู้ใช้งาน เจ้าหน้าที่ปิดพื้นที่ให้วิศวกรตรวจสอบก่อนเปิดใช้อีกครั้ง

เกิดเหตุฝ้าเพดานบริเวณโรงอาหารชั้น B2 ภายในอาคารรัฐสภาพังถล่มลงมาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2569 เศษฝ้าตกลงบนชุดโต๊ะและเก้าอี้ด้านล่างจนได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

เหตุเกิดตรงกับวันอาทิตย์ ขณะโรงอาหารไม่มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มาติดต่อเข้าใช้พื้นที่ จึงไม่มีใครอยู่บริเวณใต้ฝ้าขณะที่พังลงมา

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โรงอาหารชั้น B2 เป็นหนึ่งในพื้นที่ใช้งานหนาแน่นของรัฐสภาในวันทำการ มีทั้งบุคลากรของรัฐสภา สส. สว. สื่อมวลชน และผู้มาติดต่อเข้าใช้บริการ หากเหตุเกิดในช่วงกลางวันของวันประชุม ผลที่ตามมาอาจต่างออกไปมาก

หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ปิดกั้นบริเวณที่เสียหาย พร้อมให้ทีมวิศวกรเข้าตรวจสอบฝ้าและพื้นที่โดยรอบ เพื่อหาสาเหตุและประเมินความปลอดภัยก่อนเปิดให้ใช้งานอีกครั้ง ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปว่าฝ้าพังจากสาเหตุใด

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ หรือสัปปายะสภาสถาน มีกรอบงบประมาณโครงการประมาณ 22,987 ล้านบาท ขณะที่สัญญาก่อสร้างอาคารพร้อมอาคารประกอบมีมูลค่า 12,280 ล้านบาท

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ชั้น B2 มีปัญหาเรื่องฝ้าเพดาน เมื่อเดือนตุลาคม 2567 เคยเกิดฝ้าพังบริเวณห้องจัดเลี้ยงและห้องสัมมนาในชั้นเดียวกัน ครั้งนั้นสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงว่าเกิดจากความชื้นสะสม แต่เหตุล่าสุดเกิดคนละจุดและยังไม่ทราบสาเหตุ จึงต้องรอผลตรวจสอบก่อนว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 15:52 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 15:59 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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