เหรียญเหนือดวง ตอนนี้เหลือราคาเท่าไหร่? หลังคดีอดีตพระอติโชติ ตลาดพระสะเทือน
เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict จุดคำถามหลังเห็นเหรียญชื่อ เหนือดวง ใน Shopee ราคาไม่กี่ร้อยบาท แต่เมื่อตรวจรุ่นดังปี 2549 ที่เกี่ยวข้องกับอดีตพระอติโชติ ยังพบราคาตั้งขายตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสน เพียงแต่ตลาดเริ่มซบหลังเกิดคดี
กระแส เหรียญเหนือดวง กลับมาอีกครั้ง หลังเพจ Drama-addict โพสต์ถามว่า เหรียญของอดีตพระอติโชติที่เคยมีราคาสูง ตอนนี้เหลือเท่าไร หลังพบสินค้าชื่อใกล้เคียงกันใน Shopee ราคาเพียงราว 300 บาท
จากการตรวจตลาดออนไลน์ พบว่าสินค้าที่ใช้ชื่อ เหนือดวง มีหลายรุ่น หลายปี และหลายเนื้อ บางรายการจึงขายกันเพียงหลักร้อย ขณะที่เหรียญเหนือดวง หรือเหรียญยกฐานะ รุ่นปี 2549 ซึ่งเป็นรุ่นที่สร้างชื่อให้อดีตพระอติโชติ ยังอยู่คนละช่วงราคา
เว็บไซต์ Priceza ซึ่งรวบรวมสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ ระบุรายการเหรียญเหนือดวงปี 2549 เนื้อทองแดง ราคา 10,000 บาท และมีข้อมูลว่าขายแล้ว 1 เหรียญ ขณะที่อีกร้านตั้งราคาเนื้อทองแดงสูงถึง 99,999 บาท ส่วนเนื้อเงินมีประกาศเกือบ 400,000 บาท ตัวเลขเหล่านี้เป็นราคาของผู้ขายแต่ละราย ไม่ใช่ราคากลางของตลาด
ฝั่งตลาดพระเครื่องโดยตรงก็ยังพบระดับใกล้เคียงกัน เว็บไซต์ท่าพระจันทร์ มีเหรียญเนื้อนวโลหะปี 2549 ตั้งราคา 78,000 บาท และยังพบเหรียญเนื้อเงินที่ประกาศในระดับ 120,000 บาท แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนหลังคดีของอดีตพระอติโชติคือ ความเชื่อมั่นของตลาด
นายเบเบ้ ประธานชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อม จ.อุดรธานี ให้ข้อมูลเมื่อวันที่ 11 กันยายนว่า เหรียญบางเนื้อ โดยเฉพาะทองคำและเงิน เคยซื้อขายกันถึงหลักล้านบาท แต่หลังเกิดกระแสข่าว ราคาที่ร้านประเมินรับซื้อเหลือระดับหลักหมื่น และช่วงที่ให้สัมภาษณ์ยังไม่มีนักสะสมนำเหรียญมาปล่อยขาย
เหตุที่เห็นราคาเหรียญชื่อเดียวกันห่างกันตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสน เพราะคำว่า “เหนือดวง” ถูกใช้กับวัตถุมงคลหลายรุ่น ส่วนรุ่นปี 2549 เองก็มีหลายเนื้อ หลายโค้ด และจำนวนสร้างไม่เท่ากัน สภาพ ความแท้ และรายละเอียดของแต่ละเหรียญจึงมีผลต่อราคามาก
ดังนั้น หากถามว่า ตอนนี้เหรียญเหนือดวงราคาเท่าไร ยังตอบเป็นตัวเลขเดียวไม่ได้ แต่จากตลาดที่ตรวจสอบได้ รุ่นปี 2549 ที่เป็นตัวดังยังพบราคาตั้งขายตั้งแต่ประมาณ หลักหมื่นขึ้นไป ส่วนราคา 300 บาทที่แชร์กัน ไม่ควรนำมาใช้สรุปว่าเหรียญรุ่นต้นตำรับทั้งตลาดราคาตกเหลือเท่านี้แล้ว
สิ่งที่พอพูดได้ชัดกว่า คือ หลังคดีอดีตพระอติโชติ ตลาดเหรียญเหนือดวงได้รับผลกระทบ และผู้เล่นในวงการบางส่วนประเมินราคาลดลงแรง แต่ราคาซื้อขายจริงหลังเกิดข่าวยังไม่มี “ราคากลาง” ที่ทุกฝ่ายใช้ร่วมกัน
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- Priceza ราคาประกาศเหรียญเหนือดวง วัดพุทไธศวรรย์
- ท่าพระจันทร์ เหรียญเหนือดวงปี 2549
- ข่าวสด รายงานราคาตลาดพระเครื่องหลังคดีอดีตพระอติโชติ
- Drama-addict โพสต์ตั้งคำถามราคาเหรียญเหนือดวง