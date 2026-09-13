เหรียญเหนือดวง ตอนนี้เหลือราคาเท่าไหร่? หลังคดีอดีตพระอติโชติ ตลาดพระสะเทือน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 15:34 น.
เหรียญเหนือดวง ตอนนี้เหลือราคาเท่าไหร่? หลังคดีอดีตพระอติโชติ ตลาดพระสะเทือน

เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict จุดคำถามหลังเห็นเหรียญชื่อ เหนือดวง ใน Shopee ราคาไม่กี่ร้อยบาท แต่เมื่อตรวจรุ่นดังปี 2549 ที่เกี่ยวข้องกับอดีตพระอติโชติ ยังพบราคาตั้งขายตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสน เพียงแต่ตลาดเริ่มซบหลังเกิดคดี

กระแส เหรียญเหนือดวง กลับมาอีกครั้ง หลังเพจ Drama-addict โพสต์ถามว่า เหรียญของอดีตพระอติโชติที่เคยมีราคาสูง ตอนนี้เหลือเท่าไร หลังพบสินค้าชื่อใกล้เคียงกันใน Shopee ราคาเพียงราว 300 บาท

จากการตรวจตลาดออนไลน์ พบว่าสินค้าที่ใช้ชื่อ เหนือดวง มีหลายรุ่น หลายปี และหลายเนื้อ บางรายการจึงขายกันเพียงหลักร้อย ขณะที่เหรียญเหนือดวง หรือเหรียญยกฐานะ รุ่นปี 2549 ซึ่งเป็นรุ่นที่สร้างชื่อให้อดีตพระอติโชติ ยังอยู่คนละช่วงราคา

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เว็บไซต์ Priceza ซึ่งรวบรวมสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ ระบุรายการเหรียญเหนือดวงปี 2549 เนื้อทองแดง ราคา 10,000 บาท และมีข้อมูลว่าขายแล้ว 1 เหรียญ ขณะที่อีกร้านตั้งราคาเนื้อทองแดงสูงถึง 99,999 บาท ส่วนเนื้อเงินมีประกาศเกือบ 400,000 บาท ตัวเลขเหล่านี้เป็นราคาของผู้ขายแต่ละราย ไม่ใช่ราคากลางของตลาด

เหรียญเหนือดวงตอนนี้ราคาเท่าไหร่แล้ว
Drama-addict

ฝั่งตลาดพระเครื่องโดยตรงก็ยังพบระดับใกล้เคียงกัน เว็บไซต์ท่าพระจันทร์ มีเหรียญเนื้อนวโลหะปี 2549 ตั้งราคา 78,000 บาท และยังพบเหรียญเนื้อเงินที่ประกาศในระดับ 120,000 บาท แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนหลังคดีของอดีตพระอติโชติคือ ความเชื่อมั่นของตลาด

นายเบเบ้ ประธานชมรมพระเครื่องบ้านเลื่อม จ.อุดรธานี ให้ข้อมูลเมื่อวันที่ 11 กันยายนว่า เหรียญบางเนื้อ โดยเฉพาะทองคำและเงิน เคยซื้อขายกันถึงหลักล้านบาท แต่หลังเกิดกระแสข่าว ราคาที่ร้านประเมินรับซื้อเหลือระดับหลักหมื่น และช่วงที่ให้สัมภาษณ์ยังไม่มีนักสะสมนำเหรียญมาปล่อยขาย

เหตุที่เห็นราคาเหรียญชื่อเดียวกันห่างกันตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักแสน เพราะคำว่า “เหนือดวง” ถูกใช้กับวัตถุมงคลหลายรุ่น ส่วนรุ่นปี 2549 เองก็มีหลายเนื้อ หลายโค้ด และจำนวนสร้างไม่เท่ากัน สภาพ ความแท้ และรายละเอียดของแต่ละเหรียญจึงมีผลต่อราคามาก

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ดังนั้น หากถามว่า ตอนนี้เหรียญเหนือดวงราคาเท่าไร ยังตอบเป็นตัวเลขเดียวไม่ได้ แต่จากตลาดที่ตรวจสอบได้ รุ่นปี 2549 ที่เป็นตัวดังยังพบราคาตั้งขายตั้งแต่ประมาณ หลักหมื่นขึ้นไป ส่วนราคา 300 บาทที่แชร์กัน ไม่ควรนำมาใช้สรุปว่าเหรียญรุ่นต้นตำรับทั้งตลาดราคาตกเหลือเท่านี้แล้ว

สิ่งที่พอพูดได้ชัดกว่า คือ หลังคดีอดีตพระอติโชติ ตลาดเหรียญเหนือดวงได้รับผลกระทบ และผู้เล่นในวงการบางส่วนประเมินราคาลดลงแรง แต่ราคาซื้อขายจริงหลังเกิดข่าวยังไม่มี “ราคากลาง” ที่ทุกฝ่ายใช้ร่วมกัน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 15:32 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 15:34 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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