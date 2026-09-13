ฮานะ คุรากิ เสียชีวิตวัย 25 โซเชียลญี่ปุ่นเปิดปมโฮสต์คาบุกิโจ อ้างเคยถูกทำร้ายก่อนพักงาน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 15:05 น.
ฮานะ คุรากิ นักแสดง AV ญี่ปุ่น เสียชีวิตวัย 25 พบในอพาร์ตเมนต์ย่านคาบุกิโจ
ภาพจาก : hana_kuraki87

Hana Kuraki ดาราเอวีจากค่าย S1 เสียชีวิตในวัย 25 ปี หลังพบร่างในอพาร์ตเมนต์ย่านคาบุกิโจ กรุงโตเกียว เบื้องต้นคาดว่าอาจเป็นการจบชีวิตตัวเอง แต่ตำรวจและต้นสังกัดยังไม่ประกาศสาเหตุอย่างเป็นทางการ

ฮานะ คุรากิ (Hana Kuraki / 倉木華) นักแสดง AV ชาวญี่ปุ่นวัย 25 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังมีรายงานพบร่างภายในอพาร์ตเมนต์เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2569 โดย TokyoReporter รายงานเบื้องต้นว่าอาจเป็นการจบชีวิตตัวเอง

ข่าวเริ่มแพร่บน X ในญี่ปุ่นช่วงค่ำวันเดียวกัน ก่อน ซากิโตะ (Sakito) โฮสต์จาก S PiDA ซึ่งรู้จักกับฮานะ ออกมาแสดงความเสียใจและยืนยันการเสียชีวิต พร้อมชี้แจงว่าเขาไม่ใช่ผู้พบร่างคนแรก แต่เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุหลังเพื่อนของฮานะติดต่อมา

โฆษณา
hana_kuraki87 เสียชีวิต
ภาพจาก : hana_kuraki87

หลังจากนั้น บัญชีสายเปิดโปงบน X เผยเอกสารที่อ้างว่าได้รับมาจากฮานะ โดยระบุว่าเธอเคยมีปัญหากับ โชตะ ไทระ (Shota Taira / 平良翔太) โฮสต์ของ club Leo ในคาบุกิโจ แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าทั้งคู่มีสถานะเป็นแฟนกันหรือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับโฮสต์

เอกสารที่เผยแพร่บนโซเชียลอ้างว่า ฮานะเคยถูกทำร้ายเมื่อปลายปี 2568 และต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เกิดการทะเลาะกันอีกครั้ง หลังชายคนดังกล่าวนำโทรศัพท์ iPhone ของเธอไป 2 เครื่อง ฮานะวิ่งตามออกไป ก่อนอ้างว่าได้รับบาดเจ็บจากการถูกลากไปกับรถ

ข้อมูลตรงนี้มีจุดที่ตรวจสอบกับโพสต์ของฮานะเองได้บางส่วน วันที่ 7 มิถุนายน เธอประกาศพักกิจกรรมชั่วคราว จากนั้นวันที่ 23 มิถุนายนโพสต์ว่า “บาดแผลยังไม่หายดี” แต่ไม่ได้ระบุว่าได้รับบาดเจ็บจากอะไรหรือจากใคร

ดาวเอวีเสียชีวิต
ภาพจาก : hana_kuraki87

เว็บไซต์ทางการของ T Powers ยังระบุว่า งานฉลองครบรอบ 2 ปีของฮานะซึ่งเดิมกำหนดวันที่ 28 พฤษภาคม ถูกเลื่อนมาจัดวันที่ 1 กรกฎาคม ก่อนที่เธอจะกลับมามีผลงานต่อเนื่อง และมีผลงานล่าสุดวางจำหน่ายวันที่ 25 สิงหาคม

โฆษณา

ด้านซากิโตะระบุเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ฮานะเคยปรึกษาเขาเรื่องความสัมพันธ์กับชายที่ถูกกล่าวถึง และมีหลายช่วงที่ดูทุกข์ใจ อย่างไรก็ตาม เขาขอให้หลีกเลี่ยงการคาดเดาและให้ความสำคัญกับครอบครัวกับเพื่อนของผู้เสียชีวิต

จนถึงวันที่ 13 กันยายน ยังไม่พบแถลงจากตำรวจญี่ปุ่น T Powers หรือ S1 ที่เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังไม่มีหน่วยงานทางการยืนยันข้อกล่าวหาเรื่องการทำร้ายร่างกาย การจับกุม หรือเหตุเกี่ยวกับรถที่กำลังเผยแพร่บนโซเชียล

โฆษณา

ฮานะเกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2544 ที่จังหวัดคานากาวะ เดบิวต์ในวงการเมื่อปี 2567 และมีผลงานกับ S1 NO.1 STYLE โดย T Powers ยังมีชื่อเธออยู่ในรายชื่อนักแสดงของบริษัทในการตรวจสอบล่าสุด

ดังนั้น ข้อมูลเรื่องปัญหากับโฮสต์และการถูกทำร้ายขณะนี้ยังอยู่ในสถานะ ข้อกล่าวอ้างจากสังคมออนไลน์ แม้บางช่วงเวลาจะสอดคล้องกับโพสต์เรื่องพักงานและอาการบาดเจ็บของฮานะเอง แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุเหล่านั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสียชีวิต

hana_kuraki87 ถูกพบเสียชีวิต
ภาพจาก : hana_kuraki87
hana_kuraki เสียชีวิต
ภาพจาก : hana_kuraki87

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

T Powers โปรไฟล์ ฮานะ คุรากิ

โฆษณา

ひだまりコラム รายงานและรวบรวมโพสต์ X กรณี 倉木華

台灣線報 รายงานพร้อมโพสต์ของบุคคลใกล้ชิด

S PiDA ข้อมูล ซากิโตะ

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 14:42 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 15:05 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พระพรหมวชิรคุณาธาร บริจาค 2,000 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ดอนเมือง

พระพรหมวชิรคุณาธาร บริจาค 2,000 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ดอนเมือง

เผยแพร่: 13 กันยายน 2569
ฝ้าโรงอาหารสภา B2 ถล่ม สภาเกือบ 2.3 หมื่นล้านมีเรื่องอีก โชคดีวันหยุดไร้เจ็บ

ฝ้าโรงอาหารสภา B2 ถล่ม สภาเกือบ 2.3 หมื่นล้านมีเรื่องอีก โชคดีวันหยุดไร้เจ็บ

เผยแพร่: 13 กันยายน 2569
เหรียญเหนือดวง ตอนนี้เหลือราคาเท่าไหร่? หลังคดีอดีตพระอติโชติ ตลาดพระสะเทือน

เหรียญเหนือดวง ตอนนี้เหลือราคาเท่าไหร่? หลังคดีอดีตพระอติโชติ ตลาดพระสะเทือน

เผยแพร่: 13 กันยายน 2569

ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก อาทิตย์ 13 ก.ย. 22.30 น.

เผยแพร่: 13 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
พระพรหมวชิรคุณาธาร บริจาค 2,000 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ดอนเมือง ข่าว

พระพรหมวชิรคุณาธาร บริจาค 2,000 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ดอนเมือง

9 นาที ที่แล้ว
ฝ้าโรงอาหารสภา B2 ถล่ม สภาเกือบ 2.3 หมื่นล้านมีเรื่องอีก โชคดีวันหยุดไร้เจ็บ ข่าว

ฝ้าโรงอาหารสภา B2 ถล่ม สภาเกือบ 2.3 หมื่นล้านมีเรื่องอีก โชคดีวันหยุดไร้เจ็บ

58 นาที ที่แล้ว
เหรียญเหนือดวง ตอนนี้เหลือราคาเท่าไหร่? หลังคดีอดีตพระอติโชติ ตลาดพระสะเทือน ข่าว

เหรียญเหนือดวง ตอนนี้เหลือราคาเท่าไหร่? หลังคดีอดีตพระอติโชติ ตลาดพระสะเทือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮานะ คุรากิ นักแสดง AV ญี่ปุ่น เสียชีวิตวัย 25 พบในอพาร์ตเมนต์ย่านคาบุกิโจ ข่าวต่างประเทศ

ฮานะ คุรากิ เสียชีวิตวัย 25 โซเชียลญี่ปุ่นเปิดปมโฮสต์คาบุกิโจ อ้างเคยถูกทำร้ายก่อนพักงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก อาทิตย์ 13 ก.ย. 22.30 น.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

คลังเปิดตัว สินเชื่อ AI นกกระซิบ ใช้ยอดขายถุงเงินช่วยขอกู้ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชายปริศนาประชิด ขวัญ อุษามณี ขู่ 3 เดือนให้เปลี่ยนคำพูด คาดปมคดีแตงโม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองทัพภาค 2 แจง “พลทหารฐิติกร” เสียชีวิตในค่าย เบื้องต้นไม่พบข้อบ่งชี้ถูกทำร้าย ข่าว

กองทัพภาค 2 แจง “พลทหารฐิติกร” เสียชีวิตในค่าย เบื้องต้นไม่พบข้อบ่งชี้ถูกทำร้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสียชีวิตแล้ว &quot;พลทหารอาสา&quot; หลังหายตัวระหว่างเดินทางกลับเข้าหน่วยโคราช ข่าว

เสียชีวิตแล้ว “พลทหารอาสา” หลังหายตัวระหว่างเดินทางกลับเข้าหน่วยโคราช

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นยกระดับเตือน “ภูเขาไฟโทคาจิ” ระดับ 3 เสี่ยงปะทุ กระทบรัศมี 3 กม. ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นยกระดับเตือน “ภูเขาไฟโทคาจิ” ระดับ 3 เสี่ยงปะทุ กระทบรัศมี 3 กม.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายได้ พระญี่ปุ่น ได้เงินเดือนเท่าไหร่ ทำไมแต่งงาน มีครอบครัว และสืบทอดวัดได้ ข่าว

เปิดรายได้ พระญี่ปุ่น ได้เงินเดือนเท่าไหร่ ทำไมแต่งงาน มีครอบครัว และสืบทอดวัดได้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทย พลัส ไปต่อ นายกฯ สั่งขยายอีก 1-2 เดือน หลังสิ้นสุด 30 ก.ย. เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทย พลัส ไปต่อ นายกฯ สั่งขยายอีก 1-2 เดือน หลังสิ้นสุด 30 ก.ย.

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเดียฟรีค่าธรรมเนียม e-Tourist Visa คนไทย 30 วัน เข้าได้ 2 ครั้ง ถึงสิ้นปี 2570 ข่าว

อินเดียฟรีค่าธรรมเนียม e-Tourist Visa คนไทย 30 วัน เข้าได้ 2 ครั้ง ถึงสิ้นปี 2570

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเอเชียนเกมส์ 13 ก.ย. 69 บาสชาย 4 คู่ ญี่ปุ่นดวลเกาหลีใต้ ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 13 ก.ย. 69 บาสชาย 4 คู่ ญี่ปุ่นดวลเกาหลีใต้

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา! ไอดอลกราเวียร์ เปิดเต้าโชว์อึ๋ม คัพ J ภูมิใจ ทั่วโลกมีสัดส่วนดี ๆ แบบนี้แค่ 0.2% ข่าว

ฮือฮา! ไอดอลกราเวียร์ เปิดเต้าโชว์อึ๋ม คัพ J ภูมิใจ ทั่วโลกมีสัดส่วนดี ๆ แบบนี้แค่ 0.2%

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 อาทิตย์ 13 ก.ย. 02.00 น.

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองปราบประสาน ปปง. สอบเส้นเงิน สมีโชติ-สีกาเอ๋ คาดมีตัวละครเอี่ยวเพิ่ม ข่าว

เตรียมประสาน ปปง. สอบเส้นเงิน สมีโชติ-สีกาเอ๋ คาดมีตัวละครเอี่ยวเพิ่ม

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋อง สุพรรณ รับเสียใจปมฉาว สมีโชติ พ้อ ตั้งใจทำนุบำรุงศาสนา กลับถูกทำลายศรัทธา ข่าว

ป๋อง สุพรรณ รับเสียใจปมฉาว สมีโชติ พ้อ ตั้งใจทำนุบำรุงศาสนา กลับถูกทำลายศรัทธา

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? กานต์ วิภากร โพสต์รูป ‘ใต้ตาเขียวช้ำ’ ก่อนทิ้งแคปชั่นปริศนา คนแห่ห่วง

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

แม่ใจสลาย ผู้ช่วยพยาบาลประมาท ตัดนิ้วลูก 1 ขวบขาด หลังพยายามตัดเทปแปะเข็มน้ำเกลือ

1 วัน ที่แล้ว
ดูบอลสด ท็อตแนม พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ท็อตแนม พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เสาร์ 12 ก.ย. 23.30 น.

1 วัน ที่แล้ว
เช็กด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ขัดข้อง ทำขบวนเดินรถล่าช้า 30 นาที ข่าว

เช็กด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ขัดข้อง ปิดสถานีอิสรภาพ-เพชรบุรี ชั่วคราว

1 วัน ที่แล้ว
อินหนัก! พ่อคว้ามีดฟันลูกชายแขนเหวอะ หลังเปิดฉากวิวาทปมข่าวฉาว สมีโชติ ข่าว

อินหนัก! พ่อคว้ามีดฟันลูกชายแขนเหวอะ หลังเปิดฉากวิวาทปมข่าวฉาว สมีโชติ

1 วัน ที่แล้ว
อดีตเมียคนแรก เล่าชีวิต สมีโชติ คบกันได้ 2 ปี ก่อนเลื่อมใสพระธรรมและตัดสินใจบวช ข่าว

อดีตเมียคนแรก เล่าชีวิต สมีโชติ คบกันได้ 2 ปี ก่อนเลื่อมใสพระธรรมและตัดสินใจบวช

1 วัน ที่แล้ว
ดูบอลสด เชลซี พบ ฮัลล์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด เชลซี พบ ฮัลล์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เสาร์ 12 ก.ย. 21.00 น.

1 วัน ที่แล้ว
Back to top button