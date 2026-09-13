ฮานะ คุรากิ เสียชีวิตวัย 25 โซเชียลญี่ปุ่นเปิดปมโฮสต์คาบุกิโจ อ้างเคยถูกทำร้ายก่อนพักงาน
Hana Kuraki ดาราเอวีจากค่าย S1 เสียชีวิตในวัย 25 ปี หลังพบร่างในอพาร์ตเมนต์ย่านคาบุกิโจ กรุงโตเกียว เบื้องต้นคาดว่าอาจเป็นการจบชีวิตตัวเอง แต่ตำรวจและต้นสังกัดยังไม่ประกาศสาเหตุอย่างเป็นทางการ
ฮานะ คุรากิ (Hana Kuraki / 倉木華) นักแสดง AV ชาวญี่ปุ่นวัย 25 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังมีรายงานพบร่างภายในอพาร์ตเมนต์เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2569 โดย TokyoReporter รายงานเบื้องต้นว่าอาจเป็นการจบชีวิตตัวเอง
ข่าวเริ่มแพร่บน X ในญี่ปุ่นช่วงค่ำวันเดียวกัน ก่อน ซากิโตะ (Sakito) โฮสต์จาก S PiDA ซึ่งรู้จักกับฮานะ ออกมาแสดงความเสียใจและยืนยันการเสียชีวิต พร้อมชี้แจงว่าเขาไม่ใช่ผู้พบร่างคนแรก แต่เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุหลังเพื่อนของฮานะติดต่อมา
หลังจากนั้น บัญชีสายเปิดโปงบน X เผยเอกสารที่อ้างว่าได้รับมาจากฮานะ โดยระบุว่าเธอเคยมีปัญหากับ โชตะ ไทระ (Shota Taira / 平良翔太) โฮสต์ของ club Leo ในคาบุกิโจ แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าทั้งคู่มีสถานะเป็นแฟนกันหรือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับโฮสต์
เอกสารที่เผยแพร่บนโซเชียลอ้างว่า ฮานะเคยถูกทำร้ายเมื่อปลายปี 2568 และต่อมาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เกิดการทะเลาะกันอีกครั้ง หลังชายคนดังกล่าวนำโทรศัพท์ iPhone ของเธอไป 2 เครื่อง ฮานะวิ่งตามออกไป ก่อนอ้างว่าได้รับบาดเจ็บจากการถูกลากไปกับรถ
ข้อมูลตรงนี้มีจุดที่ตรวจสอบกับโพสต์ของฮานะเองได้บางส่วน วันที่ 7 มิถุนายน เธอประกาศพักกิจกรรมชั่วคราว จากนั้นวันที่ 23 มิถุนายนโพสต์ว่า “บาดแผลยังไม่หายดี” แต่ไม่ได้ระบุว่าได้รับบาดเจ็บจากอะไรหรือจากใคร
เว็บไซต์ทางการของ T Powers ยังระบุว่า งานฉลองครบรอบ 2 ปีของฮานะซึ่งเดิมกำหนดวันที่ 28 พฤษภาคม ถูกเลื่อนมาจัดวันที่ 1 กรกฎาคม ก่อนที่เธอจะกลับมามีผลงานต่อเนื่อง และมีผลงานล่าสุดวางจำหน่ายวันที่ 25 สิงหาคม
ด้านซากิโตะระบุเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ฮานะเคยปรึกษาเขาเรื่องความสัมพันธ์กับชายที่ถูกกล่าวถึง และมีหลายช่วงที่ดูทุกข์ใจ อย่างไรก็ตาม เขาขอให้หลีกเลี่ยงการคาดเดาและให้ความสำคัญกับครอบครัวกับเพื่อนของผู้เสียชีวิต
平良翔太の件、本当なのか？🤔
YouTubeの動画とかでは売上はもちろん、1番性格や考え方もしっかりしててすごいと思ったけどな…
— 紅丸 (@Benimaru_cpa) September 12, 2026
จนถึงวันที่ 13 กันยายน ยังไม่พบแถลงจากตำรวจญี่ปุ่น T Powers หรือ S1 ที่เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ รวมถึงยังไม่มีหน่วยงานทางการยืนยันข้อกล่าวหาเรื่องการทำร้ายร่างกาย การจับกุม หรือเหตุเกี่ยวกับรถที่กำลังเผยแพร่บนโซเชียล
ฮานะเกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2544 ที่จังหวัดคานากาวะ เดบิวต์ในวงการเมื่อปี 2567 และมีผลงานกับ S1 NO.1 STYLE โดย T Powers ยังมีชื่อเธออยู่ในรายชื่อนักแสดงของบริษัทในการตรวจสอบล่าสุด
ดังนั้น ข้อมูลเรื่องปัญหากับโฮสต์และการถูกทำร้ายขณะนี้ยังอยู่ในสถานะ ข้อกล่าวอ้างจากสังคมออนไลน์ แม้บางช่วงเวลาจะสอดคล้องกับโพสต์เรื่องพักงานและอาการบาดเจ็บของฮานะเอง แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุเหล่านั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสียชีวิต
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
ひだまりコラム รายงานและรวบรวมโพสต์ X กรณี 倉木華
台灣線報 รายงานพร้อมโพสต์ของบุคคลใกล้ชิด