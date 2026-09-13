คลังเปิดตัว สินเชื่อ AI นกกระซิบ ใช้ยอดขายถุงเงินช่วยขอกู้ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 14:07 น.

กระทรวงการคลังจับมือกรุงไทย ออมสิน และ บสย. เปิดทางพ่อค้าแม่ค้าและธุรกิจรายย่อยใช้ข้อมูลยอดขายจริงประกอบการขอสินเชื่อ มีวงเงินให้เลือกสูงสุด 50,000 บาท 500,000 บาท และ 3 ล้านบาท

กระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการ “สินเชื่อ AI นกกระซิบ” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2569 ช่วยพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ SME ที่มีรายได้จากการค้าขายจริง แต่มีเอกสารทางการเงินไม่มาก ให้มีข้อมูลอีกทางสำหรับใช้ขอสินเชื่อในระบบ

โครงการเกิดจากความร่วมมือของกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. โดยมี เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดตัวที่กระทรวงการคลัง

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หัวใจสำคัญคือการใช้ข้อมูลจาก “AI นกกระซิบ” บนแอปถุงเงิน ซึ่งช่วยวิเคราะห์ยอดขาย แนวโน้มรายได้ และผลประกอบการของร้าน ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปประกอบการยื่นกู้ แทนที่จะพิจารณาจากเอกสารรายได้แบบเดิมเพียงอย่างเดียว

ฝั่งธนาคารกรุงไทยมีสินเชื่อ 2 แบบ แบบแรกคือ “สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก” สำหรับร้านถุงเงินที่ใช้ AI นกกระซิบ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.5% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก

อีกแบบคือ “สินเชื่อสิบหมื่น” วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 11% ต่อปี และผ่อนเริ่มต้น 500 บาทต่อเดือน สินเชื่อทั้งสองแบบไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ

คลังเปิดตัว สินเชื่อ AI นกกระซิบ ใช้ยอดขายถุงเงินช่วยขอกู้ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท
ธ.กรุงไทย

ส่วนธนาคารออมสินเปิด “สินเชื่อ QR มหาเฮง x นกกระซิบ” วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน และไม่คิดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือนแบบ Flat Rate หรือคิดเป็น Effective Rate 16.20% ต่อปี

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ผู้สมัครสินเชื่อของออมสินต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อย มีแอป MyMo และมียอดรับชำระผ่านถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือน ติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน

วงเงินที่ได้รับจะพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ โดยเบื้องต้นให้กู้ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2569 ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน

บสย. ยังเข้ามาช่วยค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ขาดหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน ผ่านโครงการนาโนพลัสและเครดิตพลัส เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กเข้าถึงเงินทุนจากธนาคารได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การมีข้อมูลจาก AI นกกระซิบไม่ได้หมายความว่าจะได้รับอนุมัติสินเชื่อทันที ธนาคารยังต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ ประวัติทางการเงิน และเกณฑ์สินเชื่อของแต่ละแห่งก่อนกำหนดวงเงินจริง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 14:07 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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