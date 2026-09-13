คลังเปิดตัว สินเชื่อ AI นกกระซิบ ใช้ยอดขายถุงเงินช่วยขอกู้ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท
กระทรวงการคลังจับมือกรุงไทย ออมสิน และ บสย. เปิดทางพ่อค้าแม่ค้าและธุรกิจรายย่อยใช้ข้อมูลยอดขายจริงประกอบการขอสินเชื่อ มีวงเงินให้เลือกสูงสุด 50,000 บาท 500,000 บาท และ 3 ล้านบาท
กระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการ “สินเชื่อ AI นกกระซิบ” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2569 ช่วยพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ SME ที่มีรายได้จากการค้าขายจริง แต่มีเอกสารทางการเงินไม่มาก ให้มีข้อมูลอีกทางสำหรับใช้ขอสินเชื่อในระบบ
โครงการเกิดจากความร่วมมือของกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. โดยมี เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดตัวที่กระทรวงการคลัง
หัวใจสำคัญคือการใช้ข้อมูลจาก “AI นกกระซิบ” บนแอปถุงเงิน ซึ่งช่วยวิเคราะห์ยอดขาย แนวโน้มรายได้ และผลประกอบการของร้าน ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปประกอบการยื่นกู้ แทนที่จะพิจารณาจากเอกสารรายได้แบบเดิมเพียงอย่างเดียว
ฝั่งธนาคารกรุงไทยมีสินเชื่อ 2 แบบ แบบแรกคือ “สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก” สำหรับร้านถุงเงินที่ใช้ AI นกกระซิบ วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.5% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก
อีกแบบคือ “สินเชื่อสิบหมื่น” วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 11% ต่อปี และผ่อนเริ่มต้น 500 บาทต่อเดือน สินเชื่อทั้งสองแบบไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ
ส่วนธนาคารออมสินเปิด “สินเชื่อ QR มหาเฮง x นกกระซิบ” วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน และไม่คิดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือนแบบ Flat Rate หรือคิดเป็น Effective Rate 16.20% ต่อปี
ผู้สมัครสินเชื่อของออมสินต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อย มีแอป MyMo และมียอดรับชำระผ่านถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือน ติดต่อกันอย่างน้อย 3 เดือน
วงเงินที่ได้รับจะพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ โดยเบื้องต้นให้กู้ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2569 ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน
บสย. ยังเข้ามาช่วยค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ขาดหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน ผ่านโครงการนาโนพลัสและเครดิตพลัส เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กเข้าถึงเงินทุนจากธนาคารได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การมีข้อมูลจาก AI นกกระซิบไม่ได้หมายความว่าจะได้รับอนุมัติสินเชื่อทันที ธนาคารยังต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ ประวัติทางการเงิน และเกณฑ์สินเชื่อของแต่ละแห่งก่อนกำหนดวงเงินจริง
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง: กระทรวงการคลังเปิดตัว “สินเชื่อ AI นกกระซิบ”
- รัฐบาลไทย: เปิด 3 ทางเลือกสินเชื่อ AI นกกระซิบ วงเงิน 5 หมื่น 5 แสน และ 3 ล้านบาท
- ธนาคารออมสิน: เงื่อนไขสินเชื่อ QR มหาเฮง x นกกระซิบ
- กรมประชาสัมพันธ์: รายละเอียดโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบและผลิตภัณฑ์สินเชื่อ