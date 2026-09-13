ชายปริศนาประชิด ขวัญ อุษามณี ขู่ 3 เดือนให้เปลี่ยนคำพูด คาดปมคดีแตงโม
ขวัญ อุษามณี เจอชายปริศนาเข้าประชิดระหว่างออกกำลังกายช่วงเช้า พูดให้เปลี่ยนคำพูดภายใน 3 เดือน ก่อนท้าให้แจ้งความหรือโทรหาผู้ใหญ่คนหนึ่ง ด้านเพจอรรถรสระบุ นักแสดงสาวเดินทางไป สน.ลุมพินี หลังเกิดเหตุ
อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์เฟซบุ๊กวันนี้ 13 กันยายน 2569 เปิดประเด็นว่า มีชายปริศนาเข้าหา ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์ พร้อมพูดให้เธอ “เปลี่ยนคำพูด” ภายใน 3 เดือน และยังท้าให้ไปแจ้งความหรือโทรหาผู้ใหญ่คนหนึ่ง
เหตุเกิดหลังขวัญเพิ่งเข้ามาเป็นพยานในประเด็นภาพเรือที่เกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของ แตงโม นิดา
ย้อนกลับไปวันที่ 2 กันยายน ขวัญเดินทางไป สภ.เมืองนนทบุรี หลังปานเทพติดต่อสอบถามเรื่องภาพถ่ายจากคืนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ขวัญยืนยันว่าผู้หญิงในภาพที่เป็นประเด็นคือตัวเธอเอง และอยู่บนเรืออีกลำ ไม่ใช่เรือลำที่แตงโมโดยสาร
ขวัญบอกในเวลานั้นว่า เพิ่งทราบว่าภาพของตัวเองถูกนำไปเชื่อมโยงกับสำนวนหลังปานเทพติดต่อมา และยืนยันว่าออกมาให้ข้อมูลเฉพาะข้อเท็จจริงที่ตัวเองทราบ ไม่ได้ต้องการกล่าวหาว่าใครทำผิด ข้อมูลส่วนนี้ตรงกับรายงานและบทสัมภาษณ์หลายแหล่งในวันที่ 2 กันยายน
สำหรับเหตุล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก อรรถรส รายงานว่า ช่วงประมาณ 07.00 น. ขวัญไปวิ่งออกกำลังกายกับกลุ่มเพื่อน ก่อนแยกออกมาวิ่งกับรุ่นพี่อีกคนเพียงช่วงสั้น ๆ แล้วมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาประชิด
เพจระบุว่า ชายคนนี้ชี้หน้าขวัญและพูดด้วยภาษาเหนือซ้ำ ๆ ว่า “อีก 3 เดือนให้คุณเปลี่ยนคำพูด” พร้อมบอกว่า “อีก 3 เดือนเดี๋ยวรู้ว่าทำไม” และท้าให้เธอไปแจ้งความหรือโทรหาผู้ใหญ่คนหนึ่ง
ตอนแรกขวัญคิดว่าเป็นแฟนคลับจึงพยายามพูดคุย แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มผิดปกติ เพื่อนที่อยู่ใกล้ ๆ รวมถึง บูม เทยกะทะ จึงเข้ามาช่วยสอบถามและขอดูบัตรประชาชน
ตามข้อมูลของอรรถรส ชายคนดังกล่าววิ่งหนีและทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ เมื่อตรวจดูเบื้องต้นพบว่ามีข้อมูลในเครื่องน้อยมาก และมีการติดตามบัญชีของขวัญ โดยเพจยังระบุว่าชายคนนี้เคยส่งข้อความคำว่า “คิดถึง” มาหาขวัญหลังเธอเข้าให้ข้อมูลเรื่องคดีแตงโม
หลังเกิดเหตุ ขวัญเดินทางไป สน.ลุมพินี เพื่อลงบันทึกประจำวัน พร้อมส่งข้อมูลให้ปานเทพ และขอให้ช่วยจัดหาคนดูแลความปลอดภัย
อรรถรสยังรายงานว่า ขวัญเตรียมเพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องอยู่ตามลำพัง และอาจเปิดไลฟ์สดเพื่อให้คนรอบตัวรู้ความเคลื่อนไหว รวมถึงตรวจรถเป็นประจำเพื่อป้องกันเหตุผิดปกติ
ความกังวลเรื่องความปลอดภัยของขวัญมีมาก่อนเหตุครั้งนี้ หลังเข้าให้ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 กันยายน เธอเคยโพสต์ขอให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ หากตัวเอง ครอบครัว หรือคนใกล้ชิดถูกข่มขู่หรือเกิดเหตุผิดปกติ
ขวัญยังเคยเปิดเผยว่ามีเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่รู้จักโทรเข้ามาหลายสายหลังออกมาเป็นพยาน จึงเลือกไม่รับสายจากเบอร์แปลกและเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิต
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลจากตำรวจยืนยันว่า ชายที่เข้าหาขวัญมีเจตนาอะไร หรือเกี่ยวข้องกับการที่เธอออกมาให้ข้อมูลในคดีแตงโมหรือไม่ รวมถึงยังไม่มีหลักฐานสาธารณะว่ามีบุคคลอื่นจ้างหรือสั่งให้ชายคนนี้เข้าหาขวัญ
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