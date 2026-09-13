กองทัพภาค 2 แจง “พลทหารฐิติกร” เสียชีวิตในค่าย เบื้องต้นไม่พบข้อบ่งชี้ถูกทำร้าย
กองทัพภาคที่ 2 เปิดลำดับเหตุ พลทหารฐิติกร ป้องวันคำ ขาดการติดต่อหลังลากลับบ้าน ก่อนพบร่างผูกคอกับต้นไม้ในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ยืนยันยังต้องรอผลชันสูตรและการสอบสวนเพื่อสรุปสาเหตุ
กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณี พลทหารฐิติกร ป้องวันคำ อายุ 20 ปี ทหารกองประจำการผลัดที่ 1/69 สังกัดกองพันเสนารักษ์ที่ 3 ถูกพบเสียชีวิตภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2569
กองทัพระบุว่า เวลาประมาณ 13.30 น. กำลังพลจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 23 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 เข้าไปหาของป่าบริเวณด้านหลังร้านสวัสดิการกาแฟของ พัน.สร.3 ก่อนพบร่างพลทหารฐิติกรในลักษณะผูกคอกับต้นไม้
จึงรายงานนายทหารเวรและผู้บังคับบัญชา ก่อนประสานตำรวจ พนักงานสอบสวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ตามขั้นตอนกฎหมาย
ก่อนหน้านี้ พลทหารฐิติกรได้รับอนุญาตให้ลากิจตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 10 กันยายน เพื่อกลับบ้านที่ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
เมื่อครบกำหนดลา เจ้าตัวยังไม่กลับมารายงานตัว หน่วยจึงติดต่อครอบครัวและได้รับแจ้งว่าได้ออกเดินทางจากบ้านเพื่อกลับเข้าหน่วยแล้ว
ครอบครัวพยายามติดต่อผ่านโทรศัพท์ บุคคลใกล้ชิด และช่องทางต่าง ๆ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ ก่อนมาพบร่างในวันที่ 12 กันยายน
กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า จากการสอบถามผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในเบื้องต้น ไม่พบข้อบ่งชี้เรื่องความขัดแย้ง ความรุนแรง หรือการถูกทำร้ายร่างกาย
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุปสาเหตุการเสียชีวิต เพราะผลตรวจทางนิติเวชและการสอบสวนยังไม่เสร็จ
ร่างของพลทหารฐิติกรถูกส่งไปชันสูตรที่แผนกนิติเวช โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบลำดับเหตุการณ์ก่อนเสียชีวิต
ด้าน วสวรรธน์ พวงพรศรี หรือ สส.กังฟู เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า ครอบครัวยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิต เพราะก่อนพลทหารฐิติกรออกเดินทางจากบ้านยังมีพฤติกรรมตามปกติ และต้องการให้ตรวจสอบจนสิ้นข้อสงสัย
กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมดูแลครอบครัวตามสิทธิของทางราชการ
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดยังต้องรอผลชันสูตรและผลสอบสวนอย่างเป็นทางการ ก่อนกองทัพภาคที่ 2 จะชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้ง
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณีพบกำลังพลเสียชีวิตในพื้นที่หน่วย
- กังฟู วสวรรธน์ พวงพรศรี เปิดเผยข้อมูลจากครอบครัวพลทหารฐิติกร