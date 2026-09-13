พระพรหมวชิรคุณาธาร บริจาค 2,000 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ดอนเมือง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 12:56 น.
พระพรหมวชิรคุณาธาร บริจาค 2,000 ล้านบาท สร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ดอนเมือง
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

พระพรหมวชิรคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร สนับสนุนสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เขตดอนเมือง วงเงิน 2,000 ล้านบาท รองรับโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง

พระพรหมวชิรคุณาธาร (โกศล มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร มีบทบาทผลักดันการสร้าง โรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วรปุญญมหาเถระ ในเขตดอนเมือง เพื่อเพิ่มบริการรักษาพยาบาลให้ประชาชนกรุงเทพฯ ตอนเหนือ

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย เผยแพร่ข้อความว่า พระพรหมวชิรคุณาธารเป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง และใช้งบประมาณส่วนตัว 2,000 ล้านบาท สำหรับโรงพยาบาลแห่งใหม่

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โพสต์ระบุว่าการก่อสร้างใช้เวลาประมาณ 42 เดือน แบ่งงบเป็นปี 2569 จำนวน 10 ล้านบาท ปี 2570 จำนวน 660 ล้านบาท ปี 2571 จำนวน 660 ล้านบาท และปี 2572 จำนวน 670 ล้านบาท โดยอ้างข้อมูลจาก ศ.พิเศษ รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ

พระพรหมวชิรคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร สนับสนุนสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เขตดอนเมือง วงเงิน 2,000 ล้านบาท รองรับโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบเอกสารงบประมาณของกรุงเทพมหานคร พบข้อมูลที่ต่างออกไป

เอกสาร กทม. ระบุว่าโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลมีวงเงินรวม 1,999,960,000 บาท อยู่ในส่วน เงินงบประมาณ ขณะที่ช่องเงินนอกงบประมาณเป็นศูนย์

แผนใช้เงินของ กทม. แบ่งเป็นปี 2569 จำนวน 10 ล้านบาท ปี 2570 จำนวน 489.96 ล้านบาท และปี 2571 ถึง 2573 ปีละ 500 ล้านบาท รวมระยะดำเนินโครงการ 5 ปี

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จึงยังไม่มีหลักฐานทางการที่ยืนยันว่าเงินเกือบ 2,000 ล้านบาทสำหรับอาคารโรงพยาบาลหลักเป็นเงินส่วนตัวของพระพรหมวชิรคุณาธาร

ส่วนบทบาทของพระพรหมวชิรคุณาธารที่ กทม. ยืนยันชัด คือเป็น ผู้ดำเนินการสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินในระยะแรก ขณะที่ ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน เป็นผู้บริจาคสนับสนุนการก่อสร้าง พร้อมคณะศิษย์และประชาชนร่วมสมทบทุน

อาคารระยะแรกมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 900 ตารางเมตร เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 มีทั้งตรวจโรคทั่วไป ทันตกรรม เอกซเรย์ ชันสูตรโรค และจ่ายยา โดยโรงพยาบาลตากสินรับหน้าที่ดูแล

ส่วนระยะที่ 2 จะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลเต็มรูปแบบขนาด 200 เตียง มีอาคารโรงพยาบาล 13 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน 2 ชั้น อาคารสนับสนุน และหอพักบุคลากร

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โรงพยาบาลตั้งอยู่บนถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง บนที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เนื้อที่กว่า 18 ไร่ มีเป้าหมายรองรับประชาชนในดอนเมือง หลักสี่ สายไหม จตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว บางเขน และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลตั้งชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ หรือสมเด็จช่วง วรปุญฺโญ อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 12:56 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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