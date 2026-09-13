เสียชีวิตแล้ว “พลทหารอาสา” หลังหายตัวระหว่างเดินทางกลับเข้าหน่วยโคราช
พบศพ พลทหารฐิติกร ป้องวันคำ ในป่าที่นครราชสีมา หลังหายตัวระหว่างเดินทางกลับหน่วย ด้าน “สส.กังฟู” เผยครอบครัวยังติดใจสาเหตุ กองทัพภาคที่ 2 รับปากช่วยดูแลและให้เข้าสู่กระบวนการชันสูตรตามกฎหมาย
พบตัวแล้ว พลทหารฐิติกร ป้องวันคำ อายุ 20 ปี พลทหารอาสาสังกัดกองพันเสนารักษ์ที่ 3 หรือ พัน.สร.3 หลังครอบครัวประกาศตามหาเมื่อขาดการติดต่อระหว่างเดินทางกลับหน่วยใน จ.นครราชสีมา โดยพบเสียชีวิตในพื้นที่ป่าเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2569 ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนและรอผลชันสูตรทางนิติเวช
พลทหารฐิติกรได้รับอนุญาตให้ลากิจระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 กันยายน เพื่อกลับภูมิลำเนาที่ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ก่อนออกเดินทางกลับหน่วยเมื่อครบกำหนดลา
ต่อมาหน่วยต้นสังกัดติดต่อครอบครัว หลังเจ้าตัวยังไม่กลับเข้ากรมกองตามกำหนด ขณะที่ญาติยืนยันว่าได้ออกเดินทางจากบ้านแล้ว ครอบครัวจึงโพสต์ตามหาผ่านโซเชียล
กระทั่งวันที่ 12 กันยายน มีผู้พบร่างในพื้นที่ป่า จ.นครราชสีมา ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบและส่งร่างไปชันสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
ด้าน กังฟู วสวรรธน์ พวงพรศรี สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทรวมพลัง เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า ได้ประสานไปยังกองทัพหลังทราบเรื่อง ก่อนยืนยันกับครอบครัวว่าพลทหารฐิติกรเสียชีวิตแล้ว โดยคดีอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของตำรวจและนิติเวช ทั้งนี้ นายวสวรรธน์มีสถานะเป็น สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทรวมพลังในปัจจุบัน
นายวสวรรธน์ระบุอีกว่า ได้ลงพื้นที่พบ นางลาวัลย์ แม่ของพลทหารฐิติกร และครอบครัวที่ อ.นาจะหลวย หลังได้รับการประสานจาก สส.จิตรวรรณ พร้อมผู้ใหญ่บ้านแก่งขี้เหล็ก
ครอบครัวยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิต เนื่องจากก่อนออกเดินทางกลับค่าย พลทหารฐิติกรมีพฤติกรรมตามปกติ ร่าเริง และมีวินัยเรื่องเวลา ญาติจึงต้องการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนสิ้นข้อสงสัย
นายวสวรรธน์ระบุว่า รายงานจากจุดพบร่างเบื้องต้นระบุลักษณะการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับการแขวนคอ ขณะที่กู้ภัยประเมินว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นข้อมูลเบื้องต้น สาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลชันสูตรและการสอบสวนของตำรวจ
หลังประสานกองทัพภาคที่ 2 นายวสวรรธน์ระบุว่า กองทัพรับปากจะดูแลครอบครัว ช่วยจัดงานศพให้เหมาะสม และพร้อมให้กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชกับการตรวจสอบตามกฎหมายดำเนินไปอย่างเต็มที่
ครอบครัวเดินทางจากอุบลราชธานีไปนครราชสีมาในช่วงเช้าวันที่ 13 กันยายน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนทางนิติเวช ขณะที่กองทัพได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 30,000 บาท และส่งกำลังพลไปช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดงานศพที่ อ.นาจะหลวย ตามข้อมูลที่นายวสวรรธน์เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก
จากการตรวจสอบล่าสุดวันที่ 13 กันยายน ยังไม่พบการเปิดเผยผลชันสูตรอย่างเป็นทางการ หรือข้อสรุปจากตำรวจว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไร จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้อง
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- ผู้จัดการออนไลน์ รายงานพลทหารอาสาหายตัวก่อนพบเสียชีวิต
- LINE TODAY ข่าวพลทหารอาสาหายตัวหลังกลับจากบ้านเข้าหน่วย