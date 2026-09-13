เสียชีวิตแล้ว “พลทหารอาสา” หลังหายตัวระหว่างเดินทางกลับเข้าหน่วยโคราช

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 12:58 น.
เสียชีวิตแล้ว "พลทหารอาสา" หลังหายตัวระหว่างเดินทางกลับเข้าหน่วยโคราช

พบศพ พลทหารฐิติกร ป้องวันคำ ในป่าที่นครราชสีมา หลังหายตัวระหว่างเดินทางกลับหน่วย ด้าน “สส.กังฟู” เผยครอบครัวยังติดใจสาเหตุ กองทัพภาคที่ 2 รับปากช่วยดูแลและให้เข้าสู่กระบวนการชันสูตรตามกฎหมาย

พบตัวแล้ว พลทหารฐิติกร ป้องวันคำ อายุ 20 ปี พลทหารอาสาสังกัดกองพันเสนารักษ์ที่ 3 หรือ พัน.สร.3 หลังครอบครัวประกาศตามหาเมื่อขาดการติดต่อระหว่างเดินทางกลับหน่วยใน จ.นครราชสีมา โดยพบเสียชีวิตในพื้นที่ป่าเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2569 ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนและรอผลชันสูตรทางนิติเวช

พลทหารฐิติกรได้รับอนุญาตให้ลากิจระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 กันยายน เพื่อกลับภูมิลำเนาที่ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ก่อนออกเดินทางกลับหน่วยเมื่อครบกำหนดลา

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ต่อมาหน่วยต้นสังกัดติดต่อครอบครัว หลังเจ้าตัวยังไม่กลับเข้ากรมกองตามกำหนด ขณะที่ญาติยืนยันว่าได้ออกเดินทางจากบ้านแล้ว ครอบครัวจึงโพสต์ตามหาผ่านโซเชียล

กระทั่งวันที่ 12 กันยายน มีผู้พบร่างในพื้นที่ป่า จ.นครราชสีมา ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบและส่งร่างไปชันสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด

พลทหารเสียชีวิตพบร่างแล้ว
ภาพจาก : กังฟู วสวรรธน์ พวงพรศรี

ด้าน กังฟู วสวรรธน์ พวงพรศรี สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทรวมพลัง เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า ได้ประสานไปยังกองทัพหลังทราบเรื่อง ก่อนยืนยันกับครอบครัวว่าพลทหารฐิติกรเสียชีวิตแล้ว โดยคดีอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ของตำรวจและนิติเวช ทั้งนี้ นายวสวรรธน์มีสถานะเป็น สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทรวมพลังในปัจจุบัน

นายวสวรรธน์ระบุอีกว่า ได้ลงพื้นที่พบ นางลาวัลย์ แม่ของพลทหารฐิติกร และครอบครัวที่ อ.นาจะหลวย หลังได้รับการประสานจาก สส.จิตรวรรณ พร้อมผู้ใหญ่บ้านแก่งขี้เหล็ก

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ครอบครัวยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิต เนื่องจากก่อนออกเดินทางกลับค่าย พลทหารฐิติกรมีพฤติกรรมตามปกติ ร่าเริง และมีวินัยเรื่องเวลา ญาติจึงต้องการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนสิ้นข้อสงสัย

นายวสวรรธน์ระบุว่า รายงานจากจุดพบร่างเบื้องต้นระบุลักษณะการเสียชีวิตเกี่ยวข้องกับการแขวนคอ ขณะที่กู้ภัยประเมินว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นข้อมูลเบื้องต้น สาเหตุการเสียชีวิตต้องรอผลชันสูตรและการสอบสวนของตำรวจ

หลังประสานกองทัพภาคที่ 2 นายวสวรรธน์ระบุว่า กองทัพรับปากจะดูแลครอบครัว ช่วยจัดงานศพให้เหมาะสม และพร้อมให้กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวชกับการตรวจสอบตามกฎหมายดำเนินไปอย่างเต็มที่

ครอบครัวเดินทางจากอุบลราชธานีไปนครราชสีมาในช่วงเช้าวันที่ 13 กันยายน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนทางนิติเวช ขณะที่กองทัพได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 30,000 บาท และส่งกำลังพลไปช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดงานศพที่ อ.นาจะหลวย ตามข้อมูลที่นายวสวรรธน์เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก

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จากการตรวจสอบล่าสุดวันที่ 13 กันยายน ยังไม่พบการเปิดเผยผลชันสูตรอย่างเป็นทางการ หรือข้อสรุปจากตำรวจว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไร จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้อง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 12:58 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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