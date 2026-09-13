ญี่ปุ่นยกระดับเตือน “ภูเขาไฟโทคาจิ” ระดับ 3 เสี่ยงปะทุ กระทบรัศมี 3 กม.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 10:30 น.
ญี่ปุ่นยกระดับเตือน “ภูเขาไฟโทคาจิ” ระดับ 3 เสี่ยงปะทุ กระทบรัศมี 3 กม.
ภาพจาก : กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นสั่งห้ามขึ้นภูเขาไฟโทคาจิบนเกาะฮอกไกโด หลังแผ่นดินไหวภูเขาไฟรุนแรงขึ้น เตือนหินขนาดใหญ่อาจกระเด็นในรัศมี 3 กิโลเมตร พร้อมสั่งอพยพบางพื้นที่ใกล้จุดเสี่ยง

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาซัปโปโรของญี่ปุ่น ยกระดับเตือนภัย ภูเขาไฟโทคาจิ หรือ Tokachidake บนเกาะฮอกไกโด จากระดับ 2 เป็น ระดับ 3 ห้ามขึ้นภูเขา เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 กันยายน 2569 ตามเวลาญี่ปุ่น หลังพบกิจกรรมภูเขาไฟเพิ่มสูงขึ้น

สาเหตุหลักมาจากแผ่นดินไหวภูเขาไฟที่มีแรงสั่นสะเทือนสูงขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม ก่อนเกิดแรงสั่นครั้งใหญ่ที่สุดในชุดล่าสุดเมื่อเวลา 08.20 น. วันที่ 12 กันยายน ซึ่งอาจรู้สึกได้ถึงบริเวณเชิงเขา

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นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบการขยายตัวของพื้นที่ใต้ภูเขาตั้งแต่เดือนมีนาคม และปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน จึงประเมินว่ามีโอกาสเกิดการปะทุที่ส่งผลถึงพื้นที่รอบปล่องมากขึ้น

ทางการเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่าเข้าใกล้ ปล่อง 62-2 ในรัศมีประมาณ 3 กิโลเมตร เพราะหากเกิดการปะทุ อาจมีหินภูเขาไฟขนาดใหญ่พุ่งกระเด็นออกมา ส่วนพื้นที่ใต้ลมยังเสี่ยงได้รับเถ้าภูเขาไฟและเศษหินขนาดเล็กที่ปลิวไปได้ไกลกว่าเขต 3 กิโลเมตร

คำเตือนครอบคลุมเมืองฟุราโนะ บิเอะ คามิฟุราโนะ มินามิฟุราโนะ และชินโตกุ ขณะที่เมืองคามิฟุราโนะออกคำสั่งอพยพบริเวณฟุกิอาเกะออนเซ็น พร้อมปิดเส้นทางขึ้นเขาหลายจุด และให้นักปีนเขาที่อยู่บนภูเขาทยอยลงจากพื้นที่

ระดับ 3 ของญี่ปุ่นยังไม่ใช่คำสั่งอพยพประชาชนทุกพื้นที่รอบภูเขา แต่หมายถึงการจำกัดหรือห้ามขึ้นภูเขา รวมถึงปิดพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ส่วนการอพยพจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคำสั่งของแต่ละท้องถิ่น

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ล่าสุด ณ วันที่ 13 กันยายน ภูเขาไฟโทคาจิยังอยู่ที่ ระดับเตือนภัย 3 โดยข้อมูลล่าสุดของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงสำคัญของกลุ่มควันหรือไอน้ำบริเวณปล่อง และยังไม่มีประกาศการปะทุครั้งใหญ่

ญี่ปุ่นสั่งห้ามขึ้นภูเขาไฟโทคาจิบนเกาะฮอกไกโด หลังแผ่นดินไหวภูเขาไฟรุนแรงขึ้น เตือนหินขนาดใหญ่อาจกระเด็นในรัศมี 3 กิโลเมตร พร้อมสั่งอพยพบางพื้นที่ใกล้จุดเสี่ยง
ภาพจาก : กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 10:30 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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