เปิดรายได้ พระญี่ปุ่น ได้เงินเดือนเท่าไหร่ ทำไมแต่งงาน มีครอบครัว และสืบทอดวัดได้
พระญี่ปุ่นจำนวนมากมีเงินเดือน แต่งงานและมีลูกได้ ต่างจากภาพพระสงฆ์ที่คนไทยคุ้นเคย ย้อนต้นเหตุจากการเปลี่ยนแปลงในยุคเมจิ ก่อนพัฒนาเป็นระบบครอบครัวที่ลูกสามารถรับช่วงดูแลวัดต่อจากพ่อได้
ใครเคยไปญี่ปุ่นแล้วเห็นพระอยู่กับภรรยาและลูก ไม่ต้องตกใจ เพราะนักบวชพุทธญี่ปุ่นจำนวนมากแต่งงาน มีครอบครัว และรับเงินเดือนจากวัดได้อย่างถูกต้องตามระบบของญี่ปุ่น
เรื่องรายได้ ไม่มี เงินเดือนพระอัตราเดียวทั้งประเทศ วัดแต่ละแห่งกำหนดค่าตอบแทนต่างกันตามขนาด รายได้ ตำแหน่ง และลักษณะการทำงาน
ข้อมูลของ Indeed ซึ่งรวบรวมจากประกาศงานถึงเดือนธันวาคม 2025 ระบุว่า อาชีพพระหรือนักบวชพุทธในญี่ปุ่นมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 3.85 ล้านเยนต่อปี หรือเฉลี่ยราว 321,000 เยนต่อเดือน หากหารเท่ากัน 12 เดือน แต่ตัวเลขจริงของแต่ละวัดแตกต่างกันมาก
การที่พระรับเงินเดือนไม่ได้หมายความว่าเงินทำบุญทั้งหมดกลายเป็นเงินส่วนตัว สำนักงานภาษีแห่งชาติญี่ปุ่นระบุว่า เงินทำบุญ เงินถวาย และรายรับจากกิจกรรมทางศาสนาเป็นรายได้ของนิติบุคคลศาสนา หากวัดจ่ายเงินเดือนหรือโบนัสให้เจ้าอาวาสและเจ้าหน้าที่ ต้องหักภาษีเงินได้เช่นเดียวกับค่าจ้างทั่วไป
ส่วนคำถามว่า ทำไมพระญี่ปุ่นแต่งงานได้ ต้องย้อนกลับไปถึงวันที่ 25 เมษายน 1872 ในสมัยเมจิ เมื่อรัฐบาลออกประกาศฉบับที่ 133 เปิดทางให้นักบวชพุทธเลือกกินเนื้อ แต่งงาน และไว้ผมได้โดยไม่ถูกลงโทษตามกฎหมายเดิม
จากนั้นการแต่งงานค่อย ๆ กลายเป็นเรื่องปกติในพุทธศาสนาญี่ปุ่นหลายสำนัก งานวิชาการของ Jessica Starling ระบุว่า เมื่อเข้าสู่ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 สำนักพุทธต่าง ๆ ในญี่ปุ่นยอมรับการแต่งงานของนักบวชอย่างเป็นทางการแล้ว ขณะที่นิกายโจโดชินชูมีธรรมเนียมนักบวชแต่งงานมาตั้งแต่สมัยชินรัน ผู้ก่อตั้งนิกายในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ถึง 13
เมื่อพระมีภรรยาและลูก วัดจำนวนมากจึงพัฒนาเป็นระบบครอบครัว ลูกของเจ้าอาวาสมักเติบโตมากับงานของวัด เรียนและฝึกตามข้อกำหนดของนิกาย ก่อนรับช่วงตำแหน่งดูแลวัดต่อจากพ่อ
งานสำรวจของสายฮงกันจิในนิกายโจโดชินชูเมื่อปี 2009 พบว่า เจ้าอาวาส 86.7% มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด การแต่งงาน หรือการรับเป็นบุตรบุญธรรมกับเจ้าอาวาสคนก่อน แสดงให้เห็นว่าการส่งต่อวัดในครอบครัวฝังรากอยู่ในระบบพุทธญี่ปุ่นอย่างมาก
แต่คำว่า สืบทอดวัด ไม่ได้แปลว่าลูกได้รับวัดเป็นทรัพย์สินส่วนตัว
สำนักงานกิจการวัฒนธรรมญี่ปุ่นระบุว่า ทรัพย์สินของนิติบุคคลศาสนาไม่ใช่สมบัติของเจ้าอาวาสหรือกรรมการ ต้องแยกบัญชีและทรัพย์สินของวัดออกจากทรัพย์สินของครอบครัวอย่างชัดเจน สิ่งที่ส่งต่อกันจึงเป็นตำแหน่ง หน้าที่ และการบริหารวัด มากกว่าการรับที่ดินหรือเงินของวัดเป็นมรดกส่วนตัว
ภาพพระญี่ปุ่นที่มีครอบครัว รับเงินเดือน และมีลูกสืบทอดงานวัดจึงเกิดจากประวัติศาสตร์และโครงสร้างพุทธศาสนาของญี่ปุ่นเอง ไม่ใช่ระบบเดียวกับคณะสงฆ์ไทย แม้จะใช้คำว่า “พระ” เหมือนกันก็ตาม
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- สำนักงานภาษีแห่งชาติญี่ปุ่น คู่มือภาษีสำหรับนิติบุคคลศาสนา ปี 2026
- Indeed Japan ข้อมูลรายได้และการทำงานของพระญี่ปุ่น
- ฐานข้อมูลหอสมุดรัฐสภาญี่ปุ่น ประกาศเรื่องการแต่งงานของนักบวช ปี 1872
- Family Temples and Religious Learning in Contemporary Japanese Buddhism
- สำนักงานกิจการวัฒนธรรมญี่ปุ่น หลักการจัดการทรัพย์สินนิติบุคคลศาสนา