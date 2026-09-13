ไทยช่วยไทย พลัส ไปต่อ นายกฯ สั่งขยายอีก 1-2 เดือน หลังสิ้นสุด 30 ก.ย.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 08:45 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 08:45 น.
ไทยช่วยไทย พลัส ไปต่อ นายกฯ สั่งขยายอีก 1-2 เดือน หลังสิ้นสุด 30 ก.ย.

อนุทินสั่งคลังเดินหน้าไทยช่วยไทย พลัส ต่ออีก 1 หรือ 2 เดือน ใช้งบที่เหลือประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาท ช่วยลดค่าครองชีพช่วงราคาน้ำมันสูงขึ้น ส่วนเงื่อนไขรอบใหม่ยังต้องรอคลังสรุป

“ไทยช่วยไทย พลัส” เตรียมไปต่อหลังสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 เมื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งกระทรวงการคลังขยายโครงการออกไปอีก 1 หรือ 2 เดือน ภายในวงเงินที่ยังเหลืออยู่

นายอนุทินเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 12 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย โดยระบุว่าโครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้ว และทราบว่ายังมีงบประมาณเหลือประมาณ 4 ถึง 5 หมื่นล้านบาท เนื่องจากมีประชาชนส่วนหนึ่งไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ

โฆษณา

จึงสั่งนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ไปดำเนินการขยายโครงการต่อ โดยจะเป็น 1 เดือนหรือ 2 เดือน ให้พิจารณาตามวงเงินที่มีอยู่

อนุทินสั่งคลังเดินหน้าไทยช่วยไทย พลัส ต่ออีก 1 หรือ 2 เดือน

นายกรัฐมนตรีต้องการให้มาตรการช่วยเหลือดำเนินต่อเนื่องเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี เนื่องจากประชาชนยังมีภาระค่าครองชีพ โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายเอกนิติระบุว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทย พลัส อีก 1 ถึง 2 เดือน หลังได้รับเสียงเรียกร้องจากประชาชนและพ่อค้าแม่ค้า พร้อมยืนยันว่ายังมีงบประมาณรองรับ และอาจพิจารณาปรับสูตรร่วมจ่ายจาก 60/40 เป็นรูปแบบอื่นด้วย

โฆษณา

สำหรับโครงการรอบปัจจุบัน รัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐสนับสนุนไม่เกิน 200 บาทต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน 2569 วงเงินที่ใช้ไม่หมดในแต่ละเดือนไม่สามารถทบไปเดือนถัดไปได้

ส่วนรอบที่ขยายหลังวันที่ 30 กันยายน ยังต้องรอกระทรวงการคลังประกาศรายละเอียดอีกครั้ง ทั้งระยะเวลา สัดส่วนร่วมจ่าย วงเงินต่อคน และขั้นตอนสำหรับผู้ได้รับสิทธิเดิม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 08:45 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 08:45 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ญี่ปุ่นยกระดับเตือน “ภูเขาไฟโทคาจิ” ระดับ 3 เสี่ยงปะทุ กระทบรัศมี 3 กม.

ญี่ปุ่นยกระดับเตือน “ภูเขาไฟโทคาจิ” ระดับ 3 เสี่ยงปะทุ กระทบรัศมี 3 กม.

เผยแพร่: 13 กันยายน 2569
เปิดรายได้ พระญี่ปุ่น ได้เงินเดือนเท่าไหร่ ทำไมแต่งงาน มีครอบครัว และสืบทอดวัดได้

เปิดรายได้ พระญี่ปุ่น ได้เงินเดือนเท่าไหร่ ทำไมแต่งงาน มีครอบครัว และสืบทอดวัดได้

เผยแพร่: 13 กันยายน 2569
อินเดียฟรีค่าธรรมเนียม e-Tourist Visa คนไทย 30 วัน เข้าได้ 2 ครั้ง ถึงสิ้นปี 2570

อินเดียฟรีค่าธรรมเนียม e-Tourist Visa คนไทย 30 วัน เข้าได้ 2 ครั้ง ถึงสิ้นปี 2570

เผยแพร่: 13 กันยายน 2569
ตารางเอเชียนเกมส์ 13 ก.ย. 69 บาสชาย 4 คู่ ญี่ปุ่นดวลเกาหลีใต้

ตารางเอเชียนเกมส์ 13 ก.ย. 69 บาสชาย 4 คู่ ญี่ปุ่นดวลเกาหลีใต้

เผยแพร่: 13 กันยายน 2569
ข่าวล่าสุด
ญี่ปุ่นยกระดับเตือน “ภูเขาไฟโทคาจิ” ระดับ 3 เสี่ยงปะทุ กระทบรัศมี 3 กม. ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นยกระดับเตือน “ภูเขาไฟโทคาจิ” ระดับ 3 เสี่ยงปะทุ กระทบรัศมี 3 กม.

28 นาที ที่แล้ว
เปิดรายได้ พระญี่ปุ่น ได้เงินเดือนเท่าไหร่ ทำไมแต่งงาน มีครอบครัว และสืบทอดวัดได้ ข่าว

เปิดรายได้ พระญี่ปุ่น ได้เงินเดือนเท่าไหร่ ทำไมแต่งงาน มีครอบครัว และสืบทอดวัดได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยช่วยไทย พลัส ไปต่อ นายกฯ สั่งขยายอีก 1-2 เดือน หลังสิ้นสุด 30 ก.ย. เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทย พลัส ไปต่อ นายกฯ สั่งขยายอีก 1-2 เดือน หลังสิ้นสุด 30 ก.ย.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเดียฟรีค่าธรรมเนียม e-Tourist Visa คนไทย 30 วัน เข้าได้ 2 ครั้ง ถึงสิ้นปี 2570 ข่าว

อินเดียฟรีค่าธรรมเนียม e-Tourist Visa คนไทย 30 วัน เข้าได้ 2 ครั้ง ถึงสิ้นปี 2570

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางเอเชียนเกมส์ 13 ก.ย. 69 บาสชาย 4 คู่ ญี่ปุ่นดวลเกาหลีใต้ ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 13 ก.ย. 69 บาสชาย 4 คู่ ญี่ปุ่นดวลเกาหลีใต้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา! ไอดอลกราเวียร์ เปิดเต้าโชว์อึ๋ม คัพ J ภูมิใจ ทั่วโลกมีสัดส่วนดี ๆ แบบนี้แค่ 0.2% ข่าว

ฮือฮา! ไอดอลกราเวียร์ เปิดเต้าโชว์อึ๋ม คัพ J ภูมิใจ ทั่วโลกมีสัดส่วนดี ๆ แบบนี้แค่ 0.2%

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 อาทิตย์ 13 ก.ย. 02.00 น.

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองปราบประสาน ปปง. สอบเส้นเงิน สมีโชติ-สีกาเอ๋ คาดมีตัวละครเอี่ยวเพิ่ม ข่าว

เตรียมประสาน ปปง. สอบเส้นเงิน สมีโชติ-สีกาเอ๋ คาดมีตัวละครเอี่ยวเพิ่ม

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋อง สุพรรณ รับเสียใจปมฉาว สมีโชติ พ้อ ตั้งใจทำนุบำรุงศาสนา กลับถูกทำลายศรัทธา ข่าว

ป๋อง สุพรรณ รับเสียใจปมฉาว สมีโชติ พ้อ ตั้งใจทำนุบำรุงศาสนา กลับถูกทำลายศรัทธา

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? กานต์ วิภากร โพสต์รูป ‘ใต้ตาเขียวช้ำ’ ก่อนทิ้งแคปชั่นปริศนา คนแห่ห่วง

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่ใจสลาย ผู้ช่วยพยาบาลประมาท ตัดนิ้วลูก 1 ขวบขาด หลังพยายามตัดเทปแปะเข็มน้ำเกลือ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ท็อตแนม พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ท็อตแนม พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เสาร์ 12 ก.ย. 23.30 น.

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ขัดข้อง ทำขบวนเดินรถล่าช้า 30 นาที ข่าว

เช็กด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ขัดข้อง ปิดสถานีอิสรภาพ-เพชรบุรี ชั่วคราว

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินหนัก! พ่อคว้ามีดฟันลูกชายแขนเหวอะ หลังเปิดฉากวิวาทปมข่าวฉาว สมีโชติ ข่าว

อินหนัก! พ่อคว้ามีดฟันลูกชายแขนเหวอะ หลังเปิดฉากวิวาทปมข่าวฉาว สมีโชติ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตเมียคนแรก เล่าชีวิต สมีโชติ คบกันได้ 2 ปี ก่อนเลื่อมใสพระธรรมและตัดสินใจบวช ข่าว

อดีตเมียคนแรก เล่าชีวิต สมีโชติ คบกันได้ 2 ปี ก่อนเลื่อมใสพระธรรมและตัดสินใจบวช

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด เชลซี พบ ฮัลล์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด เชลซี พบ ฮัลล์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เสาร์ 12 ก.ย. 21.00 น.

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ ฟูลัม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ ฟูลัม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 4 เสาร์ 12 ก.ย. 21.00 น.

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหญิงอัสตริด แห่งนอร์เวย์ สิ้นพระชนม์ หลังสิ้นพิธี คิงฮารัลด์ที่ 5 เพียงไม่กี่วัน สิริพระชันษา 94 ปี ข่าว

เจ้าหญิงอัสตริด แห่งนอร์เวย์ สิ้นพระชนม์ หลังสิ้นพิธี คิงฮารัลด์ที่ 5 เพียงไม่กี่วัน สิริพระชันษา 94 ปี

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด SAGA ฮิซามิตสึ สปริงส์ พบ วอลเลย์บอลหญิงไทย อุ่นเครื่อง 12 ก.ย. 69 วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด SAGA ฮิซามิตสึ สปริงส์ พบ วอลเลย์บอลหญิงไทย อุ่นเครื่อง 12 ก.ย. 69

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนๆ ช็อก! ราชาหนังผี ไซมอน หลุย อวี่ หยาง (Simon Lui Yue-Yeung) ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ก่อนสิ้นใจสงบ ในวัย 62 ปี บันเทิง

แฟนๆ ช็อก! ราชาหนังผี ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร ก่อนสิ้นใจสงบ ในวัย 62 ปี

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย ชัยวัฒน์ บุญชวลิต รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เสียชีวิต สิริอายุ 55 ปี

1 วัน ที่แล้ว
ข่าว

หมวดสมภพ ร่ำไห้ขอโทษ อดีตเมีย-ครูสอนขับรถ รับหูเบากล่าวหาคบชู้ วอนสังคมให้โอกาส

1 วัน ที่แล้ว
ต้องจับตา ซุปเปอร์เอลนีโญ เลวร้ายครั้งประวัติศาสตร์ ทะลุ 44 องศา ภัยแล้งไทยขั้นวิกฤต ข่าว

ต้องจับตา ซุปเปอร์เอลนีโญ เลวร้ายครั้งประวัติศาสตร์ ทะลุ 44 องศา ภัยแล้งไทยขั้นวิกฤต

1 วัน ที่แล้ว
ส้มหล่น! ยูกันดา เลือกผู้ประกาศข่าวช่อง UBC ขึ้นเป็นกษัตริย์ หลังองค์เก่าสวรรคต ข่าวต่างประเทศ

ส้มหล่น! ยูกันดา เลือกผู้ประกาศข่าวช่อง UBC ขึ้นเป็นกษัตริย์ หลังองค์เก่าสวรรคต

1 วัน ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตารางเอเชียนเกมส์ 12 ก.ย. 69 บาสชาย 4 คู่ เริ่ม 08.00 น. เช็กช่องถ่ายทอดสด

1 วัน ที่แล้ว
Back to top button