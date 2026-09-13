ไทยช่วยไทย พลัส ไปต่อ นายกฯ สั่งขยายอีก 1-2 เดือน หลังสิ้นสุด 30 ก.ย.
อนุทินสั่งคลังเดินหน้าไทยช่วยไทย พลัส ต่ออีก 1 หรือ 2 เดือน ใช้งบที่เหลือประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาท ช่วยลดค่าครองชีพช่วงราคาน้ำมันสูงขึ้น ส่วนเงื่อนไขรอบใหม่ยังต้องรอคลังสรุป
“ไทยช่วยไทย พลัส” เตรียมไปต่อหลังสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 เมื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งกระทรวงการคลังขยายโครงการออกไปอีก 1 หรือ 2 เดือน ภายในวงเงินที่ยังเหลืออยู่
นายอนุทินเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 12 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย โดยระบุว่าโครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้ว และทราบว่ายังมีงบประมาณเหลือประมาณ 4 ถึง 5 หมื่นล้านบาท เนื่องจากมีประชาชนส่วนหนึ่งไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ
จึงสั่งนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ไปดำเนินการขยายโครงการต่อ โดยจะเป็น 1 เดือนหรือ 2 เดือน ให้พิจารณาตามวงเงินที่มีอยู่
นายกรัฐมนตรีต้องการให้มาตรการช่วยเหลือดำเนินต่อเนื่องเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี เนื่องจากประชาชนยังมีภาระค่าครองชีพ โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายเอกนิติระบุว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทย พลัส อีก 1 ถึง 2 เดือน หลังได้รับเสียงเรียกร้องจากประชาชนและพ่อค้าแม่ค้า พร้อมยืนยันว่ายังมีงบประมาณรองรับ และอาจพิจารณาปรับสูตรร่วมจ่ายจาก 60/40 เป็นรูปแบบอื่นด้วย
สำหรับโครงการรอบปัจจุบัน รัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐสนับสนุนไม่เกิน 200 บาทต่อวัน และไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน 2569 วงเงินที่ใช้ไม่หมดในแต่ละเดือนไม่สามารถทบไปเดือนถัดไปได้
ส่วนรอบที่ขยายหลังวันที่ 30 กันยายน ยังต้องรอกระทรวงการคลังประกาศรายละเอียดอีกครั้ง ทั้งระยะเวลา สัดส่วนร่วมจ่าย วงเงินต่อคน และขั้นตอนสำหรับผู้ได้รับสิทธิเดิม
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- นายกฯ อนุทิน สั่งขยายไทยช่วยไทย พลัส อีก 1-2 เดือน
- รัฐบาลไทย รายละเอียดโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40
- เอกนิติ เล็งต่ออายุไทยช่วยไทย พลัส และพิจารณาปรับสูตรร่วมจ่าย