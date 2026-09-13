อินเดียฟรีค่าธรรมเนียม e-Tourist Visa คนไทย 30 วัน เข้าได้ 2 ครั้ง ถึงสิ้นปี 2570

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 07:59 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 07:59 น.
อินเดียฟรีค่าธรรมเนียม e-Tourist Visa คนไทย 30 วัน เข้าได้ 2 ครั้ง ถึงสิ้นปี 2570

รัฐบาลอินเดียยกเว้นค่าธรรมเนียม e-Tourist Visa สำหรับคนไทย อยู่ได้ 30 วัน เข้าอินเดียได้ 2 ครั้ง มีผลถึง 31 ธันวาคม 2570 แต่ยังต้องยื่นขอวีซ่าออนไลน์ก่อนเดินทาง

คนไทยเที่ยวอินเดียง่ายขึ้น รัฐบาลอินเดียประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียม e-Tourist Visa ระยะเวลา 30 วัน แบบเข้าได้ 2 ครั้ง สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยประกาศมาตรการเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569 โดยให้สิทธิคนไทยขอ e-Tourist Visa ประเภท 30 วันโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

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อย่างไรก็ตาม คำว่า “ฟรีวีซ่า” ในกรณีนี้หมายถึง ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า ไม่ใช่การเดินทางเข้าอินเดียโดยไม่ต้องขอวีซ่า

ผู้เดินทางยังต้องสมัคร e-Tourist Visa ผ่านระบบออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย และรอรับ Electronic Travel Authorization หรือ ETA ก่อนออกเดินทาง

เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว วีซ่ามีอายุ 30 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าอินเดียครั้งแรก และสามารถเข้าอินเดียได้ 2 ครั้งภายในระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด

เว็บไซต์ e-Visa ของรัฐบาลอินเดียระบุว่า ผู้สมัครต้องยื่นคำขอล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วันก่อนเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุอย่างน้อย 6 เดือนในวันที่สมัคร พร้อมมีตั๋วเดินทางกลับหรือตั๋วเดินทางต่อ

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ก่อนขึ้นเครื่องควรตรวจสอบสถานะ ETA ให้ขึ้นว่า “GRANTED” และนำสำเนา ETA ติดตัวไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงอินเดีย

อินเดียเริ่มมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม e-Tourist Visa สำหรับคนไทยมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 เพื่อส่งเสริมการเดินทางและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ก่อนขยายระยะเวลามาเป็นระยะ ล่าสุดกำหนดให้มาตรการใช้ได้ถึงสิ้นปี 2570

ผู้ที่วางแผนเที่ยวอินเดียจึงยังต้อง “ขอวีซ่า” เหมือนเดิม แต่ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับ e-Tourist Visa 30 วันตามมาตรการนี้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 13 ก.ย. 2569 07:59 น.| อัปเดต: 13 ก.ย. 2569 07:59 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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