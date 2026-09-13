อินเดียฟรีค่าธรรมเนียม e-Tourist Visa คนไทย 30 วัน เข้าได้ 2 ครั้ง ถึงสิ้นปี 2570
รัฐบาลอินเดียยกเว้นค่าธรรมเนียม e-Tourist Visa สำหรับคนไทย อยู่ได้ 30 วัน เข้าอินเดียได้ 2 ครั้ง มีผลถึง 31 ธันวาคม 2570 แต่ยังต้องยื่นขอวีซ่าออนไลน์ก่อนเดินทาง
คนไทยเที่ยวอินเดียง่ายขึ้น รัฐบาลอินเดียประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียม e-Tourist Visa ระยะเวลา 30 วัน แบบเข้าได้ 2 ครั้ง สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยประกาศมาตรการเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2569 โดยให้สิทธิคนไทยขอ e-Tourist Visa ประเภท 30 วันโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม มีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ตาม คำว่า “ฟรีวีซ่า” ในกรณีนี้หมายถึง ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า ไม่ใช่การเดินทางเข้าอินเดียโดยไม่ต้องขอวีซ่า
ผู้เดินทางยังต้องสมัคร e-Tourist Visa ผ่านระบบออนไลน์ของรัฐบาลอินเดีย และรอรับ Electronic Travel Authorization หรือ ETA ก่อนออกเดินทาง
เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว วีซ่ามีอายุ 30 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าอินเดียครั้งแรก และสามารถเข้าอินเดียได้ 2 ครั้งภายในระยะเวลาที่วีซ่ากำหนด
เว็บไซต์ e-Visa ของรัฐบาลอินเดียระบุว่า ผู้สมัครต้องยื่นคำขอล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วันก่อนเดินทาง หนังสือเดินทางต้องเหลืออายุอย่างน้อย 6 เดือนในวันที่สมัคร พร้อมมีตั๋วเดินทางกลับหรือตั๋วเดินทางต่อ
ก่อนขึ้นเครื่องควรตรวจสอบสถานะ ETA ให้ขึ้นว่า “GRANTED” และนำสำเนา ETA ติดตัวไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงอินเดีย
อินเดียเริ่มมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม e-Tourist Visa สำหรับคนไทยมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 เพื่อส่งเสริมการเดินทางและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ก่อนขยายระยะเวลามาเป็นระยะ ล่าสุดกำหนดให้มาตรการใช้ได้ถึงสิ้นปี 2570
ผู้ที่วางแผนเที่ยวอินเดียจึงยังต้อง “ขอวีซ่า” เหมือนเดิม แต่ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับ e-Tourist Visa 30 วันตามมาตรการนี้
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